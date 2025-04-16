تم الإعلان رسميًا عن اختيار دولة قطر لاستضافة المؤتمر العالمي للسكري 2027 التابع للاتحاد الدولي للسكري، وذلك خلال حفل أُقيم ضمن فعاليات نسخة المؤتمر لعام 2025 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقاد ملف الاستضافة الناجح الجمعية القطرية للسكري، بدعم من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وVisit Qatar.

وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر المقرر عقده في عام 2027، شارك وفد قطري في نسخة بانكوك 2025 للترويج لقطر كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال، ولبدء المناقشات مع منظمي الاتحاد الدولي للسكري.

وقاد فريق فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في Visit Qatar الداعم للملف منذ بدايته سلسلة من اللقاءات مع شركاء دوليين، إلى جانب تنظيم جناح ترويجي لعرض الامكانيات الرائدة عند دولة قطر من الناحية السياحية واللوجستية.

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

الموقع الالكتروني:

www.visitqatar.com

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