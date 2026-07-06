المنامة – أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة (SFME) عن تشكيل اللجنة الاستشارية للنسخة الخامسة من المنتدى، والمقرر انعقادها يومي 26 و27 يناير 2027 في مملكة البحرين، وذلك في إطار استعداداته للنسخة المقبلة، ومواصلة جهوده في تطوير أجندة المنتدى وتعزيز مكانته كمنصة إقليمية رائدة للحوار والتعاون في مجالات الاستدامة، والعمل المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتضم اللجنة الاستشارية نخبة من كبار القادة والخبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي، والاستشارات، والصناعة، والاستدامة، حيث ستتولى تقديم التوجيهات الاستراتيجية لإعداد أجندة المنتدى، وبرنامج المتحدثين، والشراكات، إلى جانب المبادرات والأنشطة التي ينظمها المنتدى على مدار العام.

كما تعكس اللجنة التنوع الجغرافي والقطاعي الذي يميز المنتدى، إذ تضم أعضاءً من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المؤسسات الدولية، بما يعزز رسالة المنتدى في دعم التعاون بين مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخي، ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة.

وتضم اللجنة الاستشارية لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة كلاً من:

عبدالله سعيد الجبران، رئيس المجموعة المركزية، الشركة الوطنية للمياه

أسماء شلبي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إيان ماكالوم، الرئيس التنفيذي للاستدامة، بنك ABC

جيسيكا روبنسون، الشريك، سولڤ ستراتيجيز

كاليان كريشنان سوبرامانيان، رئيس العملاء والأسواق، كي بي إم جي البحرين

كريم الجسر، المدير التنفيذي للاستدامة، البحر الاحمر الدولية

المهندس خالد بن محمد البلوشي، المدير العام للتغير المناخي، هيئة البيئة، سلطنة عُمان

الشيخ خليفة آل خليفة، نائب الرئيس للصحة والبيئة، بابكو للتكرير

ليلا دانش، المدير التنفيذي، فين مارك كوميونيكيشنس

المهندسة ليلى سبيل، مدير إدارة التغير المناخي والتنمية المستدامة، المجلس الأعلى للبيئة، مملكة البحرين

أوكان أوغورلو، خبير التغير المناخي، مديرية التغير المناخي – إدارة تسعير الكربون، وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، جمهورية تركيا

سارة باعشن، مدير الاستدامة المؤسسية، أرامكو

فيكتوريا بارون، الرئيس التنفيذي للاستدامة، بنك الخليج الدولي

وقالت السيدة ليلا دانش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، ورئيسة اللجنة الاستشارية لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة: "يشرفنا أن نواصل العمل إلى جانب نخبة متميزة من القادة والخبراء الذين أسهموا في دعم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منذ انطلاقته، وكان لهم دور محوري في تطوره وترسيخ مكانته كمنصة إقليمية رائدة للحوار والتعاون في مجالات الاستدامة والعمل المناخي. ومع استعدادنا للنسخة الخامسة في يناير 2027، ستسهم خبرات أعضاء اللجنة الاستشارية في إعداد أجندة المنتدى بما يضمن تناول أبرز القضايا المرتبطة بالاستدامة، والطاقة، والعمل المناخي، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الحوار البنّاء، وتبادل المعرفة، وتشجيع التعاون بين مختلف القطاعات لدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة."

وأضافت أن اللجنة الاستشارية تضم خبرات واسعة في مجالات سياسات المناخ، والتمويل المستدام، والتحول في قطاع الطاقة، وأمن المياه، وأسواق الكربون، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والتنمية المستدامة، والاستدامة المؤسسية، الأمر الذي سيسهم في تطوير محتوى المنتدى بما يعكس أولويات المنطقة وأبرز التوجهات العالمية في مجال الاستدامة.

ولا يقتصر دور اللجنة الاستشارية على الإسهام في إعداد المنتدى السنوي، بل يمتد ليشمل توجيه البرنامج السنوي لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة، والذي يتضمن سلسلة جلسات الطاولة المستديرة، وورش العمل، ومبادرات الشراكات، والأنشطة البحثية، إضافة إلى مختبر مستقبل الاستدامة، الذي يركز على إعداد وتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة من خلال التعاون مع الجامعات والطلبة والمهنيين الشباب.

ويواصل منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والأكاديميين، وخبراء الاستدامة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بهدف تبادل المعرفة، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون، وتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة والعمل المناخي.

ومن المقرر الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بمحاور النسخة الخامسة، وبرنامجها، والمتحدثين المشاركين فيها.

للمزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.sustainmideast.com

للاستفسارات الإعلامية:

فين مارك كوميونيكيشنس

البريد الإلكتروني info@finmarkcoms.com

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