سلّط المؤتمر الضوء على الزخم القوي الذي تشهده السوق السعودية، ومكانتها المتنامية كوجهة عالمية رئيسية لرأس المال الخاص.

تركزت الحوارات ضمن المؤتمر على مواصلة العمل المؤسساتي في أسواق رأس المال الخاص في المملكة لتعميق السوق وتعزيز مسارات السيولة، مع بناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين ومديري الصناديق .

الرياض: اختتمت شركة صندوق الصناديق (جدا)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي تُعد ركيزة رئيسية في منظومة رأس المال الخاص في المملكة، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "سوبر ريترن السعودية" الذي أُقيم في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، وذلك بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث.

وشهد المؤتمر الذي انعقد في مرحلة محورية لمنظومة رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية، مشاركة أكثر من 1,000 من كبار المستثمرين وصنّاع السياسات ومديري الصناديق من أكثر من 50 دولة، مجسداً الدور المتنامي للمملكة بوصفها مركزاً عالمياً متكاملاً لرأس المال الخاص، نظراً لما تتمتع به من أسس قوية، وإصلاحات هيكلية داعمة للنمو، ومشاركة متزايدة من المؤسسات المالية.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أشار الأستاذ بندر الحمالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لصندوق الصناديق (جدا) في كلمته، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به (جدا) في تمكين مديري الصناديق ، مؤكداً على الجهود المتواصلة للشركة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتطوير منظومة رأس المال الخاص في المملكة. كما أكد في كلمته إلى أن المستمثرين الاجانب استثمروا في الصناديق التي استثمرت فيها (جدا) ما يعادل ثلاثة أضعاف استثمارات (جدا)، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات من قبل جميع المستثمرين ستة اضعاف استثمارات (جدا)، والذي يعكس الدور التحفيزي الذي تلعبه الشركة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وناقش المشاركون في المؤتمر تطورات أسواق رأس المال الخاص في المملكة، مسلّطين الضوء على محاور توظيف رأس المال، وخلق القيمة، واستراتيجيات التخارج، والتي تسهم في تعزيز السيولة ودعم إعادة تدوير رأس المال.

كما صرّح الأستاذ بندر الحمالي بقوله: "تعكس المناقشات المعمّقة التي شهدناها على مدار اليومين الماضيين، نضج منظومتنا الاستثمارية والتقدم الملموس الذي تحرزه رؤية السعودية 2030، وتُواصل (جدا) في هذا السياق دورها في تحفيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز أسواق رأس المال الخاص، ودعم النمو المستدام للقطاع الخاص في المملكة".

هذا، وتُواصل شركة صندوق الصناديق (جدا) دورها المحوري في تشكيل منظومة رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية، من خلال دعم الصناديق عالية الجودة، وتطوير مديري الصناديق، وتعزيز البنية التحتية للسوق.

وقد استثمرت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 3.5 مليار ريال سعودي، منها 440 مليون ريال سعودي في عام 2025 وحده، ودعمت أكثر من 47 صندوقاً في مجال الاستثمار الجريء، والملكية الخاصة، والائتمان الخاص، مساهمةً بذلك في تعزيز السيولة طويلة الأجل، وزيادة العمق المؤسسي، ودعم تطوير الأسواق المالية في مجال الملكية الخاصة والاستثمار الجريء والائتمان الخاص.

