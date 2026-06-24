الدوحة - قطر : حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على تكريم من غلوبال فاينانس ضمن جوائز المبتكرين لعام 2026، حيث تم اختيار تطبيق جوال المصرف ضمن أفضل الابتكارات المالية لعام 2026 في الشرق الأوسط. ويعكس هذا الإنجاز ريادة المصرف المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة تركز على احتياجات العملاء.

وتسلط هذه الجائزة الضوء على نجاح تطبيق جوال المصرف، الذي يُعدّ منصة مصرفية رقمية متكاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء في مختلف أنحاء قطر. وبنسبة 99% من المعاملات المصرفية للأفراد التي تتم رقمياً وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف التي تجاوزت 5 ملايين شهرياً، يواصل المصرف ريادته في مجال التحول الرقمي للقطاع المصرفي، حيث يمثّل تطبيق جوال المصرف محوراً أساسياً في هذا النجاح.

ويقدم تطبيق جوال المصرف اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة، تتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المصرفية عبر منصة واحدة. ويشمل ذلك فتح الحسابات، والمدفوعات، والتحويلات، والحصول على التمويل، وإصدار البطاقات وإدارتها، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار.

ومن خلال دمج قدرات متقدمة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، والتمويل الرقمي الفوري، وفتح الحسابات بشكل فوري، يتيح التطبيق تجربة مصرفية أسرع وأكثر ملاءمة وشخصية.

ولا يقتصر دور تطبيق جوال المصرف على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمثل منظومة رقمية متكاملة تتيح للعملاء الاستفادة من حلول مبتكرة تشمل الأسواق الرقمية وبرنامج المكافآت. ومن أبرز هذه الحلول متجر السيارات الإلكتروني، الذي يتيح للعملاء البحث عن السيارات، ومقارنة الخيارات، وحجز تجارب القيادة، وإتمام طلبات التمويل رقمياً ثم القيم بشرائها ضمن تجربة سلسة ومتكاملة.

ويواصل المصرف من خلال التطوير المستمر لتطبيق الجوال الخاص به العمل على تسهيل الخدمات المالية وتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر حلول رقمية مبتكرة.

وتعليقاً على هذه الجائزة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسعدنا الحصول على هذه الجائزة من غلوبال فاينانس، والتي يعكس التزامنا المستمر بالابتكار وتقديم تجارب مصرفية رقمية استثنائية لعملائنا. لقد تطور تطبيق جوال المصرف ليصبح منصة مالية متكاملة تتيح للعملاء إدارة احتياجاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان من خلال منصة شاملة وسنواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا الرقمية، وإطلاق ابتكارات ذات قيمة مضافة، وتقديم حلول تسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا."

وتكرّم جوائز غلوبال فاينانس للمبتكرين المؤسسات المالية التي تقدم ابتكارات مؤثرة وتساهم في تطوير الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا، والحلول التي تركز على العملاء، والتحول الرقمي. كما تسلط الضوء على المؤسسات التي تعيد رسم ملامح العمل المصرفي من خلال المنتجات والخدمات والتجارب المبتكرة.

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