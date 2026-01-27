مسقط، سلطنة عُمان: اختتمت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع )أومينفست(، إحدى أبرز الشركات الاستثمارية في المنطقة، مشاركتها الناجحة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، الذي عُقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير في دافوس–كلوسترز بسويسرا، مؤكدةً التزامها المستمر بالمشاركة الفاعلة في الحوارات الاقتصادية العالمية ودعم مسيرة النمو طويل الأمد في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وانعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار "روح الحوار"، بمشاركة قادة من الحكومات وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، والعمل على تطوير حلول تعاونية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات والمجتمعات. وجسّدت مشاركة أومينفست إيمانها الراسخ بدور الحوار البنّاء كأداة محورية لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء نماذج استثمارية مستقبلية.

هذا وشهدت مشاركة أومينفست هذا العام محطة بارزة تمثلت في نشر مقال ضمن الأجندة الرسمية للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها للمجموعة. ويتناول المقال، الذي جاء بعنوان "نموذج التعاون الخليجي"، أطر التعاون الإقليمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأهميتها في دعم مسارات التكامل الاقتصادي على المستوى العالمي.

ويستعرض المقال تجربة دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون العابر للحدود، ومواءمة الأولويات والسياسات الاقتصادية، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وما أسهمت به هذه العوامل في تعزيز مرونة الاقتصادات وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. كما يسلط الضوء على قابلية هذا النموذج التعاوني للتطبيق والاستفادة منه في مناطق أخرى من العالم، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي نحو عالم متعدد الاقطاب والمراكز الاقتصادية.

ويعكس إدراج رؤية أومينفست ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي تنامي دور المجموعة في الإسهام بصياغة النقاشات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب التزامها بتقديم رؤى عملية قائمة على الخبرة المؤسسية إلى المنصات العالمية، في انتقالٍ متوازن من المشاركة التقليدية إلى حضور فكري مؤثر وفاعل.

-انتهى-

