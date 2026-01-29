دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختارت "ماهوا" التابعة لشركة (بينونة ووترجينيريشن للتكنولوجيا إس بي)، الشركة الإماراتية الرائدة بنسبة 100% في تقنية استخلاص المياه من الهواء، منصة معرض "جلفود 2026" للكشف عن نقلة نوعية في قطاع المشروبات المستدامة. وأمام جمهور عالمي، أطلقت العلامة منتجين مبتكرين: عبوة "ماهوا" الهيدروجينية (450 مل) وعبوة "ماهوا" المصنوعة من الألمنيوم القابلة لإعادة الاستخدام (330 مل).

منذ انطلاقتها في عام 2023، أعادت "ماهوا" تعريف مفهوم المياه في المنطقة عبر استخدام تقنيات متطورة لاستخلاص مياه الشرب النقية مباشرة من الهواء. واليوم، ومن خلال أكبر حدث لتوريد الأغذية والمشروبات في العالم، تقدم الشركة أول مياه هيدروجينية في المنطقة منتجة من الهواء ومعبأة في الألمنيوم، مما يؤكد التزامها بتقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية والقضاء على النفايات البلاستيكية.

تعد عبوة "ما هوا" الهيدروجينية سعة 450 مل التي تم الكشف عنها خلال المعرض، مشروباً وظيفياً مصمماً خصيصاً للرياضيين، وعشاق الصحة، والمهنيين الباحثين عن بديل أنقى لمشروبات الطاقة التقليدية. هذه المياه غنية بالهيدروجين الجزيئي (H2)، وهو مضاد قوي للأكسدة معروف بدوره في دعم التوازن الخلوي.

وعلى عكس المشروبات السكرية أو مشروبات الطاقة المحملة بالكافيين، تدعم عبوة الهيدروجين الطاقة الطبيعية للجسم وتعزز جودة التعافي والنوم دون استخدام أي إضافات. إنها الحل الأمثل للمستهلكين الذين يتطلعون إلى "التعافي بشكل طبيعي"، وسد الفجوة بين الارتواء والأداء العالي.

واستكمالاً لخط المنتجات الوظيفية، طرحت شركة (بينونة ووترجينيريشن للتكنولوجيا إس بي) "ماهوا" المصنوعة من الألمنيوم سعة 330 مل، والتي صممت لتحدي ثقافة البلاستيك ذي الاستخدام الواحد. هذه العبوة خالية من البلاستيك بنسبة 100% وقابلة لإعادة التدوير، وتتميز بكونها خفيفة الوزن ومصممة للاستخدام اليومي، مع قدرة فائقة على حفظ برودة المياه مقارنة بالبدائل البلاستيكية.

وفي تعليقه على هذا الإطلاق خلال فعاليات "جلفود 2026"، صرح السيد عمرو إسماعيل، مدير التسويق في شركة "ماهوا":

"يُعد 'جلفود' المنصة المثالية لإظهار كيف تمثل 'ماهوا' قصة نجاح إقليمية يلتقي فيها الابتكار بالمسؤولية البيئية. من خلال إطلاق عبوة الهيدروجين وخط عبوات الألمنيوم القابلة لإعادة الاستخدام، نثبت للعالم أن التكنولوجيا واحتياجات نمط الحياة العصري يمكن أن يجتمعا لإحداث تأثير حقيقي وملموس."

وأضاف: "نحن لا نبيع مجرد مياه؛ بل نقدم بديلاً أذكى وأنقى لكل من الرياضيين والمستهلكين المهتمين بالبيئة. سواء كان ذلك عبر توفير طاقة طبيعية من خلال الهيدروجين الجزيئي أو تشجيع ثقافة إعادة التعبئة للحد من البلاستيك، فإن مهمتنا هي دعم مستقبل أكثر مرونة واستدامة للمنطقة".

"ماهوا"، التابعة لشركة "بينونة ووترجينيريشن للتكنولوجيا إس بي"، وهي شركة إماراتية 100% متخصصة في استخلاص المياه من الهواء، وتُعد واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً في مجال مياه الشرب المستدامة في دولة الإمارات والخليج. تأسست الشركة برؤية تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم المياه من خلال الخبرات المحلية، حيث تنتج مياه نقية من الهواء وتطرح حلول تعبئة مبتكرة تتراوح بين الزجاج والألمنيوم للقضاء على النفايات البلاستيكية.

وصرح السيد/ سعيد النعيمي، المدير المالي لماهو:

"إن مشاركتنا في 'جلفود 2026' ليست مجرد حضور في معرض عالمي، بل هي رسالة تأكيد على أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً لتصدير حلول الاستدامة المبتكرة إلى العالم.

اليوم، ومع إطلاقنا لأول مياه هيدروجينية في المنطقة مستخلصة بالكامل من الهواء، نحن ننتقل بقطاع المياه من مرحلة 'الاستهلاك التقليدي' إلى مرحلة 'الترطيب الوظيفي والمسؤول'. إن دمجنا لتكنولوجيا حصاد الهواء مع فوائد الهيدروجين الصحية في عبوات صديقة للبيئة، يعكس التزام 'ما هوا' الراسخ بدعم أهداف الأمن المائي للدولة، وتقديم منتج وطني يضاهي ويتفوق على المعايير العالمية في الجودة والابتكار."

