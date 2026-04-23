• واصلت الوفود والشخصيات البارزة التوافد إلى الجناح الوطني لدولة الإمارات، بما يعزز مكانته منصةً رائدة للتعاون الدفاعي العالمي.

• شهد الجناح تفاعلاً قياسياً على مدار اليوم، مع استضافة 104 اجتماعات بين شركات الدفاع الإماراتية وشركاء دوليين.

أبوظبي / كوالالمبور: واصل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة زخمه القوي في اليوم الثالث من معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا 2026، الذي يقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث جذب الجناح اهتماماً كبيراً وتفاعلاً من أعضاء الوفود الدولية المشاركة، وكبار الشخصيات، وقادة قطاع الدفاع.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض الذي يختتم فعالياته غداً (الخميس)، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، بهدف تعزيز الشراكات الدفاعية العالمية، ودعم وتشجيع الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة بوصفها رائداً عالمياً في حلول الدفاع والأمن من الجيل القادم.

واستقبل الجناح في اليوم الثالث من المعرض أكثر من 1,242 زائراً، محافظاً على الزخم الاستثنائي الذي تحقق خلال اليومين السابقين، ما يعكس مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً للتقنيات والحلول الدفاعية المتقدمة.

كما قام بزيارة الجناح وفد رفيع المستوى، برئاسة تونكو بيسار تامبين تونكو سيد رزمان بن تونكو سيد إدروس القادري، إلى جانب اللواء ي.أ.م. تنجكو عبدالصمد شاه الحاج ابن السلطان صلاح الدين عبدالعزيز شاه الحاج، القائد العام لولاية سيلانجور، وداتو سري تس. نور هشام بن محمد، المدير العام لإدارة الإطفاء والإنقاذ الماليزية، إضافة إلى رئيس وزراء ولاية سيلانجور أمير الدين شاري.

وشهد الجناح كذلك زيادة كبيرة في اللقاءات الاستراتيجية على مدار اليوم (الأربعاء)، حيث عُقد أكثر من 104 اجتماعات رفيعة المستوى بين كبرى شركات الدفاع الإماراتية وممثلي كبرى الشركات العالمية، لبحث فرص التعاون المحتملة، وفرص المشتريات، وأطر الشراكات طويلة الأمد، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في أسواق الدفاع والأمن الإقليمية الرئيسية.

ويدعو الجناح الوطني لدولة الإمارات الزوار والشركاء إلى استكشاف القدرات الدفاعية والعروض الأمنية المتكاملة التي تقدمها الدولة في القاعة 4، الجناح 4100، وذلك حتى اليوم الختامي للمعرض الخميس 23 أبريل 2026.

