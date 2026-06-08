الرياض – المملكة العربية السعودية، أعلن متجر تطبيقات هواوي، بالشراكة مع "سينومي سنترز" وبدعم من "بنك إس تي سي"، عن اختتام النسخة الأولى من كرنفال الرياضات الإلكترونية "سينومي سنترز × متجر تطبيقات هواوي السعودية 2026" (Cenomi Centers x AppGallery Esports Carnival KSA 2026) بنجاح، والذي أُقيم يومي 15 و16 مايو في فيو مول بمدينة الرياض.



وباعتبارها أول فعالية من نوعها لكأس لاعبي متجر التطبيقات (AGC) تُقام داخل مركز تجاري في الرياض، تمكنت هذه الفعالية التي امتدت ليومين من تحويل هذه الوجهة التجارية ذات الإقبال المرتفع إلى مركز نابض بالحياة للألعاب والترفيه. وشهد الحدث استقطاب عشّاق الألعاب الإلكترونية على الهواتف، واللاعبين العاديين، والمبدعين الرقميين، والعائلات تحت سقف واحد.



صُممت الفعالية لتناسب جميع مستويات اللاعبين واهتماماتهم. حيث جاءت بطولة الرياضات الإلكترونية المباشرة بعد أسبوعين من التصفيات عبر الإنترنت، لتتوج بنهائيات ميدانية شملت العديد من أنواع الألعاب، بدءاً من ألعاب الباتل رويال وألعاب الاستراتيجية، فضلاً عن الألعاب الترفيهية المفضلة المتاحة على متجر التطبيقات. وتنافس المتأهلون على جوائز بلغ إجمالي قيمتها 100,000 ريال سعودي، إلى جانب مجموعة من أجهزة هواوي.



وبالإضافة إلى المنافسات، قدّم الكرنفال تجارب تفاعلية عززت المشاركة. وأقيمت أيضاً مسابقة GoPaint للفنون الرقمية لتشجيع الحضور على إنشاء أعمال فنية باستخدام أجهزة هواوي اللوحية، في بادرة جمعت بين ثقافة الألعاب والتعبير الإبداعي. ومن جهة أخرى، وفّرت منطقة Play & Win تجربة ألعاب ترفيهية سهلة ومفتوحة لجميع زوار المركز التجاري، بما يشجع على اكتشاف متجر التطبيقات من خلال اللعب الفوري والمكافآت.



كما استعرضت الفعالية مجموعة من الألعاب الترفيهية الشهيرة، بما في ذلك لعبة يلا لودو واسعة الانتشار. وبفضل صيغة المنافسة الشاملة والمفتوحة للجميع، استقطبت هذه الأنشطة تفاعلاً لافتاً من الزوار، وأسهمت في جذب أعداد كبيرة من الحضور وإضفاء أجواء حيوية ونابضة بالحماس في مختلف أنحاء موقع الفعالية.



وتأكيداً على دور الحدث في تقديم تجربة ترفيهية مبتكرة تعكس أسلوب الحياة العصري، تضمن الكرنفال أيضاً عروضاً موسيقية حية وفقرات "دي جي" ومحطات للمأكولات والمشروبات، مما ساهم في تعزيز الإقبال واستمرار تفاعل الجمهور على مدار اليومين.



وقال ويليام هو، المدير العام لخدمات السحابة في مجموعة أعمال المستهلكين لدى هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن التفاعل القوي في الرياض يعكس حجم وتنوع وشغف مجتمع الألعاب في المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه النسخة الأولى محطة مهمة لمتجر تطبيقات هواوي، حيث جعلنا تجارب الألعاب أقرب إلى المستخدمين في مساحات حياتهم اليومية. ونود أن نعرب عن امتناننا للدعم الذي حظينا به من شركائنا والمجتمع، ونتطلع إلى توسيع هذه المنصة في شتى أنحاء المملكة خلال عام 2026."



من جهتها، قالت أليسون ريهل-إرغوفن، الرئيسة التنفيذية لشركة "سينومي سنترز": "لقد حقق الحدث مستويات قوية من الإقبال والتفاعل المستمر في فيو مول، مما يبرز قيمة دمج التجارب التفاعلية داخل بيئات التجزئة. وحقق هذا المزيج بين الألعاب والإبداع والترفيه صدىً واسعاً لدى الزوار، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذا الزخم في النسخ القادمة."



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تمثل الموسم الأول من بطولة "كأس لاعبي متجر التطبيقات 2026" في المملكة العربية السعودية، مع وجود خطط لتنظيم فعاليات إضافية في عدد من المدن السعودية خلال العام الحالي، مما يعزز دور متجر تطبيقات هواوي في دعم منظومة الألعاب المتنامية في المملكة.

لمحة عن سينومي سنترز:

تعدسينومي سنترز الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تشغيل وتطوير المراكز التجارية والاجتماعية. وبفضل تاريخ الشركة العريق ووجودها البارز والمؤثر في شتى أنحاء المملكة تتحلى سينومي سنترز بدور محوري في التحولات الكبيرة التي تشهدها قطاع التجزئة، خاصة وأنها أعادت رسم دور المراكز التجارية في المملكة حتى أصبحت أكثر من مجرد وجهات للتسوق بل وبات بعضها بيئات اجتماعية وتسويقية متكاملة وجزءًا لا يتجزأ من ملامح حياة الناس اليومية.

تملك سينومي سنترز 20 مركزًا تجاريًا من إنشاءها في 9 مدن مختلفة وتغطي مساحة إجمالية تقارب 1.3 مليون متر مربع تستضيف أكثر من 4,250 متجرا، وتتفرد الشركة في حجم ونطاق منشآتها، ومن أبرز مراكزها التجارية مول العرب في جدة ومول النخيل بالرياض.

ومن خلال طموحات الشركة ومكانها في السوق السعودية تُسهم سينومي سنترز في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 خاصة في مجالات تنشيط المجتمع وتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.

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