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شارك البنك العربى الافريقى الدولى في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2026، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في أسواق رأس المال وتمويل الشركات، حيث يجمع نخبة من المؤسسات المالية والمستثمرين والمُصدرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات التي تشهدها أسواق الدين والصكوك على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتأتي مشاركة البنك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز حضوره في أسواق رأس المال الإقليمية، وتوسيع نطاق التواصل مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركاء الرئيسيين، بما يدعم دوره الفاعل في المساهمة في تطوير حلول التمويل المختلفة.
كما مثّل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول المستجدات التي تشهدها أسواق التمويل، واستعراض أحدث الأدوات والهياكل التمويلية المبتكرة، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتطور أسواق رأس المال ودورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
ومن خلال هذه المشاركة، يؤكد البنك العربى الافريقى الدولى التزامه بمواصلة الإسهام في تطوير القطاع المالي وترسيخ مكانته كشريك مالي استراتيجي في دعم نمو أسواق رأس المال وتمويل المشروعات والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تقديم حلول مصرفية وتمويلية متطورة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق المحلية والإقليمية.
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