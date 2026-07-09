البرنامج يدمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي لاستثمار رأس المال البشري وصناعة المستقبل

مشاركة حكومية واسعة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسخ ثقافة الابتكار المؤسسي

احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بتخريج 15 مشاركاً يمثلون نخبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، وذلك ضمن فعاليات ختام الدورة الرابعة من "برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2026"، الذي نظمه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة بالتعاون مع جامعة نافارا الإسبانية، في إطار مبادرة متكاملة تعكس رؤية إمارة الشارقة وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار برأس المال البشري وصناعة قيادات المستقبل.

حضر الحفل سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة رغدة تريم عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، وأمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الغرفة، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.

وشهد البرنامج مشاركة نخبة نوعية من الكوادر القيادية من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، شملت: دائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة المالية المركزية، ودائرة الإسكان بالشارقة، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وبلدية مدينة دبا الحصن، في تنوع مؤسسي يعكس الاهتمام الحكومي بترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي وتنمية الكفاءات القيادية وفق أرقى المعايير العالمية.

رهان على الإنسان

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن الاستثمار في بناء الإنسان يمثل الرهان الرابح لصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعمل ضمن رؤية بعيدة المدى تستهدف تكوين قيادات إدارية قادرة على استشراف تحولات الاقتصاد العالمي والتفاعل معها بأدوات معرفية متقدمة، تتجاوز نمطية الأداء التقليدي إلى ابتكار حلول مؤسسية تُسهم في تعزيز الجاهزية الاستراتيجية لمختلف القطاعات، مضيفاً أن غرفة الشارقة تنظر إلى القيادة الاستراتيجية بوصفها مسؤولية وطنية تتجاوز حدود المنصب إلى صناعة الأثر التنموي، وهنأ سعادة العويس جميع الخريجين، مثمناً حرصهم على الارتقاء بمهاراتهم وتوظيفها في خدمة مؤسساتهم، ومتمنياً لهم مزيداً من التميز والعطاء.

وأشار سعادة العويس إلى أن منظومة التأهيل التي تتبناها الغرفة في مركز الشارقة للتدريب والتطوير تنطلق من قناعة راسخة بأن القائد المستقبلي يحتاج إلى بنية معرفية تجمع بين إتقان أدوات التخطيط الاستراتيجي، وامتلاك الخبرة في الاستشراف، والقدرة على قيادة التغيير في بيئات تتسم بالتعقيد وتسارع التحولات، ومن هذا المنطلق يأتي حرص الغرفة في مجال التدريب على أن تتكامل مسارات البرنامج بين المعرفة الأكاديمية الرصينة والتجربة الميدانية الدولية، لتترجم مخرجاته إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تخدم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتسهم في تعزيز مكانتها ضمن اقتصاد المعرفة العالمي.

منهجية تدريبية متكاملة

من جانبها، أوضحت مريم سيف الشامسي أن الدورة الرابعة من البرنامج جاءت ثمرةً لعملية تصميم دقيقة راعت التطورات المتلاحقة في علوم الإدارة الحديثة، مؤكدةً أن مركز الشارقة للتدريب والتطوير حرص على بناء تجربة تدريبية تعيد تشكيل وعي القائد ليصبح أكثر قدرة على التعامل مع التعقيد في بيئات الأعمال المعاصرة، عبر منهجية تجمع بين المحاضرات الأكاديمية المتخصصة، وورش العمل التطبيقية التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين، ومشاريع التخرج التي تناولت قضايا مؤسسية حقيقية من واقع الجهات المشاركة.

وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة نافارا تجسد حرص المركز على ترجمة اتفاقيات التعاون الأكاديمي إلى برامج تطبيقية ذات أثر ملموس، وأوضحت أن البعثة الميدانية إلى إسبانيا منحت المشاركين فرصة للاطلاع المباشر على أفضل الممارسات العالمية في القيادة الاستراتيجية والابتكار المؤسسي، وأثرت مسيرتهم المهنية بوجهات نظر عالمية ومقاربات جديدة، ستنعكس على قدرتهم في قيادة فرقهم ومؤسساتهم بكفاءة أعلى في مرحلة تتسارع فيها متطلبات التحول المؤسسي.

محاور تدريبية محلية ودولية

وتضمن البرنامج رحلةً معرفية وعلمية مكثفة داخل الدولة، استهدفت صقل مهارات المشاركين وتوسيع مداركهم عبر محاور تدريبية متقدمة، شملت تحليل الشخصية ومهارات اتخاذ القرار، وتحدي القيادة الاستراتيجية، ودراسة نماذج عالمية ملهمة في مقدمتها نموذج التفكير الاستراتيجي في الصين، فضلاً عن سيكولوجية الأعمال والقيادة الداخلية، وأدوات التفكير التصميمي للقيادة الاستراتيجية، ومفاهيم الحوكمة القيادية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، إلى جانب هندسة القرارات وهندسة النفوذ والتأثير القيادي، بما يمكن المشاركين من مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة القرار المؤسسي.

وتوجت رحلة التدريب بجولة أكاديمية وميدانية إلى إسبانيا بالتعاون مع جامعة نافارا، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية الأوروبية الرائدة في مجالات الإدارة والاتصال والبحث العلمي التطبيقي، تضمنت جلسات متخصصة تناولت الحوكمة وتطوير الاستراتيجيات وابتكار نماذج الأعمال، ومؤشرات الجاهزية للابتكار، والاستراتيجية والابتكار في القطاع العام، والاستراتيجية والابتكار في الاقتصادات الناشئة ضمن محور "السباق نحو القمة"، فضلاً عن ورشة "متحدون بالقيم: تجربة فريق استراتيجية".

وشملت البعثة زيارات ميدانية إلى سفارة دولة الإمارات في مدريد، وغرفة تجارة نافارا، ومؤسسة SODENA للتنمية الاقتصادية، ومصنع "بي بلانيت فاكتوري" (Beeplanet Factory)، ومتحف جامعة نافارا، بما أتاح للمشاركين الاطلاع الميداني على تجربة أوروبية رائدة في التنمية الاقتصادية والابتكار الصناعي والاستدامة المؤسسية.

عرض مرئي يوثق الرحلة

وتضمن حفل تكريم الخريجين عرضاً مرئياً أعد خصيصاً للمناسبة، استعرض أبرز محطات "برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2026"، ووثق رحلة المشاركين على مدار فترة البرنامج، وما تضمنته من محطات تدريبية وأكاديمية وميدانية داخل دولة الإمارات وخارجها. وسلط العرض الضوء على مختلف مراحل البرنامج، بدءاً من المحاضرات الأكاديمية وورش العمل التطبيقية، ومروراً بمشاريع التخرج التي أنجزها المشاركون، والجولة التدريبية في إسبانيا بالتعاون مع جامعة نافارا، وصولاً إلى حفل التخريج، بما عكس حجم الجهود المبذولة في إعداد القيادات الوطنية، وأبرز الأثر النوعي الذي أحدثه البرنامج في تنمية المهارات القيادية والاستراتيجية لدى المشاركين.

-انتهى-

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