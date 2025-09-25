تشمل قطاعات المعرض لهذا العام الطباعة الرقمية، والمنسوجات، والإعلانات، وطباعة الشاشة، حيث يوفر معرض فيسبا الشرق الأوسط منصة مثالية للشركات للاطلاع على أحدث الفرص والابتكارات.

يجمع هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام بين إطلاق أحدث المنتجات وبرامج تدريبية يقدمها خبراء في هذا المجال، بما في ذلك برنامج فليكس، وورش العمل حول الاستدامة، وورش عمل الذكاء الاصطناعي، وفعالية World Wrap Masters وعروض تجريبية للخدمات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دبي فعاليات الدورة الثالثة من معرض فيسبا الشرق الأوسط، الحدث الرائد المتخصص في قطاعات الطباعة واللافتات العالمية في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض.

وقد شهدت دورة 2025 من المعرض حضور 2700 زائر من 80 دولة ومشاركة أكثر من 100 عارض. وفي دورة عام 2026، من المتوقع أن يستضيف المعرض ما يصل إلى 3000 زائر و125 عارضًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% و25% على التوالي مقارنةً بدورة العام الماضي، حيث يسلط هذا النمو القياسي الضوء على الطلب القوي من مجتمعي الطباعة واللافتات الإقليمي والدولي على منصة مخصصة للتواصل والتعلم والاستثمار.

ويؤكد الوضع الحالي لقطاع الطباعة على هذا النمو المتزايد. فوفقاً لدراسة أجرتها شركة جراند فيو ريسيرتش فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الطباعة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها من 655.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 917 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، كما أشارت دراسة أخرى أجرتها شركة Market Research Future (MRFR) إلى أن قيمة سوق لوحات العرض الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 842 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2035.

وبهذه المناسبة قال بازيل قاسم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (فيسبا):"تُبرز هذه التوقعات قوة قطاع الطباعة الإقليمي، وتُؤكد على ضرورة تكيف الشركات مع التغيرات، حيث يتمتع معرض فيسبا الشرق الأوسط بمكانة فريدة كحدث يُتيح لمحترفي الطباعة واللافتات في المنطقة الاستفادة من هذا النمو، ورسم ملامح مستقبل هذه الصناعة بشكل تعاوني".

وتحت شعار "صناعتك. مجتمعك"، يُقدّم معرض فيسبا الشرق الأوسط 2026 تجربةً فريدة من نوعها تُركّز على الجمهور، حيث يُمكن للطابعين وصانعي اللافتات وخبراء الاتصال المرئي استكشاف أحدث التقنيات، والتفاعل مع محتوى عالمي المستوى، واكتشاف آفاق جديدة لنمو الأعمال.

وأضاف قاسم قائلاً: "يعتبر معرض فيسبا الشرق الأوسط احتفالاً كمناسبة احتفالية تجمع بين أفراد القطاع، بهدف تبادل الأفكار والتعرف على أحدث التقنيات، والبحث عن مصادر الإلهام التي تُساعدهم على تطوير أعمالهم".

إلى جانب عرض أحدث الحلول، سيقدم حدث عام 2026 برنامجًا غنيًا بالتعلم والمشاركة، حيث سيوفر برنامج فيسبا لتبادل القيادات (فليكس) رؤىً تركز على الأعمال من خبراء عالميين، بينما يعود برنامج " Sustainability Spotlight" لتسليط الضوء على السبل العملية لترسيخ الممارسات والمواد المسؤولة.

كما سيتوسع مختبر تعليم الذكاء الاصطناعي، الذي أُطلق لأول مرة عام 2025، ليشمل عروضًا عملية للذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، ستُبرز مسابقة World Wrap Masters Middle East وعروض Wrap Demos الحية المهارة والسرعة والإبداع في مجال تغليف المركبات.

وستتناول جلسات المؤتمر القضايا الأكثر إلحاحًا التي تُشكل مستقبل هذه الصناعة. ومن أبرز المواضيع: سرد القصص عبر التصميم: صياغة تجربة سلسة مع نيتا أوديدرا، مديرة الاستراتيجية في بلو راين، و"ما وراء الضجيج: الذكاء الاصطناعي لأعمالك" مع روب هايز مؤسس شركة إيرنوفا، وكارلو بيبي، مؤسس شركة كوسيما؛ و"دمج مفهوم الاستدامة في ثقافة مكان العمل"، وهو جلسة نقاش يشارك فيها كل من ديبي إيزابيلا توبينغ (من شركة إبسون الشرق الأوسط) ورانيا مكاوي (من شركة 3 إم الشرق الأوسط).

وكما هو الحال في جميع فعاليات فيسبا العالمية، تُعاد إيرادات فيسبا الشرق الأوسط إلى القطاع من خلال برنامجها "الربح الهادف". منذ عام 2015 استثمرت فيسبا أكثر من 9 ملايين دولار أمريكي في التعليم والبحث والمشاريع الشعبية من خلال شبكتها العالمية من الجمعيات، مما يضمن أن يعود نجاح فعاليات مثل فيسبا الشرق الأوسط بالنفع المباشر على مجتمع الطباعة الدولي.

الجدير بالذكر أن باب التسجيل بات مفتوحاً الآن لزوار معرض فيسبا الشرق الأوسط 2026، حيث يمكن لمتخصصي هذا المجال الآن الحصول على بطاقة دخول مجانية باستخدام رمز الترويج FMEM602 من خلال التسجيل على موقع المعرض الإلكتروني:

(www.fespamiddleeast.com)

نبذة عن فيسبا:

تأسس اتحاد فيسبا الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، في عام 1962، ويهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع الطباعة والتصوير الرقمي ومشاركة المعرفة حول أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم، ومساعدة العاملين في هذا المجال سريع النمو على تنمية أعمالهم والتعرف على أحدث التطورات.

وستستضيف دبي الدورة الثالثة لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض، كما سيتم تنظيم المعرض في عدة مدن حول العالم بما في ذلك مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ومدينة إسطنبول في تركيا، ومدينة مكسيكو في المكسيك، وحلبة سباق سيلفرستون في المملكة المتحدة، وساو باولو في البرازيل، ومدينة برلين في ألمانيا.

نبذة عن برنامج فيسبا FESPA Profit for Purpose

هو برنامج دولي لإعادة الاستثمار يوظف العائدات من فعاليات ومعارض فيسبا (FESPA) لدعم قطاع الطباعة المتخصصة حول العالم لتحقيق نمو مستدام ومربح من خلال أربعة ركائز أساسية هي التعليم والإلهام والتوسع والاتصال. ويقدم البرنامج منتجات وخدمات عالية الجودة للطابعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبحاث السوق والندوات والقمم والمؤتمرات والأدلة التعليمية والميزات، بالإضافة إلى دعم المشاريع الشعبية في الأسواق النامية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fespa.com/en/about/profit-for-purpose

-انتهى-

