ختُتمت منافسات المبارزة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في إمارة الشارقة، بمشاركة 7 فرق تمثل 6 دول عربية نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نادي البسيتين الرياضي البحريني، نادي العلا السعودي، نادي دمشق السوري، وأكاديمية الاتحاد الكويتي للمبارزة، نادي صلالة العماني، وبتفوق خليجي لافت، تصدّرته سلطنة عُمان بحلولها في صدارة جدول الميداليات العام، عقب أداء قوي في مختلف الأسلحة.

وجاء تصدّر سلطنة عُمان عبر فريق نادي صلالة، الذي حصد ثلاث ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميداليتين برونزيتين، بإجمالي سبع ميداليات، مؤكّدًا حضوره القوي في منافسات الفرق. وحلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عن طريق فريق نادي العلا، بعد حصد ثلاث ذهبيات، وميداليتين فضيتين، وبرونزية واحدة، بإجمالي ست ميداليات. وجاءت دولة الإمارات ثالثة ممثلة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، بواقع ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية، بإجمالي أربع ميداليات. فيما حلّت مملكة البحرين رابعة عبر نادي البسيتين بميدالية فضية وأخرى برونزية، وجاء اتحاد المبارزة الكويتي خامسًا بميداليتين برونزيتين.

وشهدت منافسات فرق السيدات مستويات فنية متقاربة في أسلحة سيف المبارزة، والسيف، والشيش، حيث توزعت المراكز بين عدد من الأندية الخليجية والعربية، في أداء جماعي عكس التطور المتواصل لرياضة المبارزة النسائية على مستوى الأندية.

وفي منافسات الفرق لسلاح سيف المبارزة (الإيبيه)، تُوّج فريق صلالة العُماني بالمركز الأول، عبر اللاعبات سلمى الدغيشي، وغزال الفليتي، وجنى الشارجي، وإسراء السيابي، ليمنح سلطنة عُمان إحدى ذهبياتها الثلاث. وجاء فريق العلا السعودي ثانيًا ممثلًا بـ فوزية فارس، وضي خالد، ودانا محمد، وعهد أسامة، فيما حلّ فريق سيدات الشارقة ثالثًا بفضل أداء زينب الحوسني، وفجر المرزوقي، ولمار النحلة، وشيخة الزعابي.

وفي سلاح السيف (السابر)، واصل فريق العلا السعودي تألقه وحقق المركز الأول عبر الحسناء عبدالرحمن، وتالين أحمد، وربا محمد، وعهد أسامة، ليضيف ذهبية إلى رصيد السعودية. وجاء فريق الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثاني ممثلًا بـ مهرة عبدالله، وعفراء البلوشي، وشما السويدي، وليان سبت، فيما احتل اتحاد المبارزة الكويتي المركز الثالث بمشاركة مريم الغيث، وسهاد النقيب، وفرح الرشيدي، والجود السعيد.

أما في سلاح الشيش للسيدات (فرق)، فقد عاد فريق صلالة العُماني ليؤكد تفوقه، محققًا المركز الأول عبر جنى الشارجي، وسلمى الدغيشي، وإسراء السيابي، وغزال الفليتي، مضيفًا ذهبية جديدة إلى رصيد سلطنة عُمان. وحلّ فريق البسيتين البحريني ثانيًا بمشاركة سميّة البوعينين، ونور الشيخ، وريـتاج العروض، وفاطمة زمان، فيما جاء فريق الشارقة الرياضي للمرأة ثالثًا عبر شما المهيري، وعلياء الشعالي، ودانة الشامسي، وزينب موسى.

وكان قد أُسدل الستار 3 فبراير، على منافسات الفردي في الأسلحة الثلاثة، حيث حصل فريق العلا السعودي على ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزية، بمجموع أربع ميداليات. وحصد فريق صلالة العُماني ميدالية ذهبية، وميدالتين فضيتين، وميدالتين برونزيتين، ليصل مجموعها إلى خمس ميداليات. بينما حصل كل من اتحاد المبارزة الكويتي، وفريق الشارقة الرياضي للمرأة، والبسيتين البحريني على ميدالية برونزية واحدة لكل نادٍ.