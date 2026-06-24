أعلنت شركة طيبة، الرائدة في قطاعي الضيافة والعقارات والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، عن مشاركتها كـشريك مؤسس في قمة مستقبل الضيافة لعام 2026، لتواصل دعمها للقمة التي تعقد نسختها الرابعة في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو الجاري.

وتستقطب القمة هذا العام نخبةً من صناع القرار، حيث يشارك فيها أكثر من 1100 شخصية بارزة، يمثل القياديون التنفيذيون نحو 81% منهم، إلى جانب مستثمرين محليين وعالميين يديرون أصولًا تتجاوز قيمتها 5.6 تريليون دولار، ما يجعلها المنصة الأبرز لمناقشة فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو 1.6 مليار دولار في قطاع الضيافة والسياحة بالمملكة.

وصرح سلطان العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة، قائلًا: "تستند شراكتنا الاستراتيجية في هذا المنتدى المتخصص العالمي إلى إسهام " طيبة" ضمن عدد من الجهات في استقطابه إلى المملكة، وانطلاقاً من دورنا المحوري في دفع مسيرة تحول القطاع، وتعزيز مقومات نموه من خلال بناء منصة ضيافة شاملة تتيح مشاركة أحدث الرؤى والنماذج والأفكار من جميع أنحاء العالم".

وتركز نقاشات القمة في نسختها هذا العام على عدد من القضايا المحورية، تشمل الاستثمار الفندقي، والابتكار والتقنية، واستقطاب المواهب والتعليم، بالإضافة إلى قطاعات الرفاهية وتجارب الأطعمة والمشروبات ومنتدى الوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية.

وتؤكد مشاركة "طيبة" كشريك مؤسس في القمة مكانتها كمحرك رئيسي يتجاوز نطاق الضيافة التقليدية، حيث توظف منصة النقاشات في تسليط الضوء على رؤيتها المتمثلة في "الضيافة المتقدمة""، وهو مفهوم أعمال مبتكر صُمم ليرسي معايير التميز التشغيلي والاستثمار المستدام في قطاع الضيافة بجميع أنحاء المملكة.

وأضاف العتيبي: "من خلال استضافة أقطاب الصناعة من جميع أنحاء العالم عبر منصة تفاعلية واحدة، لا نكتفي بالمشاركة فحسب، بل نساهم في عرض أحدث التوجهات والممارسات والأفكار التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، ودعم دور قطاع الضيافة في تنويع منظومة الاقتصاد الوطني في إطار الرؤية 2030".

كما تستعرض "طيبة" خلال القمة هويتها الجديدة المستوحاة من قيم الكرم والأصالة السعودية تحت شعار "أهل الطيب والترحاب"، إلى جانب تسليط الضوء على محفظتها المتنامية في سبع مدن حول المملكة، وتضم أكثر من 43 منشأة وما يزيد عن 9,000 مفتاح فندقي قيد التشغيل، بالإضافة إلى 12 مشروعًا جديدًا قيد التطوير، مما يعزز ثقة المستثمرين في مرونة وقوة سوق الضيافة السعودية.

نبذة عن شركة طيبة:

طيبة هي شركة سعودية مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت رمز التداول 4090، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها. انطلقت الشركة من إرث عريق يعود إلى عام 1976م، وتتمتع بخبرة طويلة في تطوير وتشغيل وإدارة الأصول الفندقية والتجارية والسكنية، بما يعكس التزامها بتقديم تجارب ضيافة راقية ومتكاملة.

تضم محفظة طيبة التشغيلية أكثر من 43 منشأة تشمل ما يزيد عن 9,000 مفتاح فندقي، موزعة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمرافق في مختلف مناطق المملكة. كما تعمل الشركة حاليًا على إنشاء أكثر من 12 مشروعًا فندقيًا جديدًا، تعكس توجهها نحو التوسع النوعي وتعزيز حضورها في وجهات استراتيجية.

وتقوم طيبة بتشغيل أكثر من 12 علامة تجارية فندقية، تشمل علامات سعودية محلية مثل مكارم، إلى جانب علامات عالمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية مثل ماريوت الدولية، هيلتون العالمية، IHG، أكور، وميلينيوم، مما يعزز من تنوع عروض الضيافة وجودتها.

تُعد طيبة شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير وجهات فندقية نوعية ترتقي بتجربة السياح والضيوف والزوار، وتُعزز من جودة الحياة في المدن السعودية، بما في ذلك المدن المقدسة والمواقع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتتبنى طيبة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يشمل:

الاستثمار والتطوير المباشر الشراكات الاستثمارية، إدارة الأصول تشغيل الفنادق والمرافق والمنشآت العقارية التجارية والسكنية هذا النموذج يتيح للشركة التوسع بكفاءة في مختلف القطاعات والمناطق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي. ولمزيد من المعلومات حول طيبة، يرجى زيارة موقع الشركة www.taiba.com.sa.

للتواصل الإعلامي:

طيبة:

مشاعل النصيان

مدير أول، التسويق والاتصال

malnosayan@taiba.com.sa

جمار للعلاقات العامة والاتصال:

عبدالله خيرالله

مدير العلاقات الإعلامية

khairallah@jummar.co

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