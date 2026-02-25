الشارقة: تستعد إمارة الشارقة للمشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر ، أكبر حدث تجاري متخصص في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، والذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2026، وذلك تحت مظلة جناح الشارقة، حيث يضم الوفد المشارك مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، في خطوة تعكس توحيد الخطط والجهود وتعزز حضور الشارقة وترسّخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

سيستعرض وفد إمارة الشارقة خلال مشاركته مجموعة من المشاريع السياحية والتنموية البارزة التي تسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب إبراز تنوع التجارب السياحية التي تقدمها الإمارة انطلاقاً من تنوع تضاريسها وبيئاتها الطبيعية ومشاريعها الحضرية، من وسط المدينة إلى المنطقة الوسطى وصولاً إلى المنطقة الشرقية. كما تسلط المشاركة الضوء على ما تحتضنه إمارة الشارقة من منظومة ثقافية متكاملة تضم مجموعة واسعة من المتاحف المتخصصة، والمحميات الطبيعية، والمواقع الأثرية والتاريخية والحصون والقلاع، إضافة إلى الوجهات والمواقع المدرجة تحت مظلة منظمة اليونيسكو للتراث، إلى جانب الشواطئ والواجهات المائية المميزة التي تشكل عناصر جذب رئيسية للزوار، وتعكس تنوع التجربة السياحية في الإمارة.

كما تبرز المشاركة التنوع في تجارب الإقامة الفندقية التي تتميز بها الإمارة، حيث يحمل كل مشروع طابعاً فريداً يعكس هوية المكان ويقدم تجارب إقامة متنوعة تجمع بين الفخامة والطبيعة والتراث. ومع حرص الإمارة على حفظ وصون موروثها الثقافي وأصالة هويتها، تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها كوجهة تجمع بين التراث والمعاصرة، وتقدم نموذجاً سياحياً متكاملاً يوازن بين التطوير والتنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الثقافية. ويأتي ذلك في إطار التزام إمارة الشارقة بمواصلة تطوير مشاريع نوعية تعزز استدامة القطاع السياحي وترسّخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية متكاملة تجمع بين الثقافة والطبيعة والترفيه وتجارب المغامرات على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "تأتي مشاركة إمارة الشارقة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر هذا العام في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية وثقافية رائدة عالمية المستوى، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم مسيرة التنمية المستدامة. ومن خلال هذه المشاركة، نواصل تعزيز حضور إمارة الشارقة في الأسواق الدولية عبر الترويج لعوامل الجذب السياحي التي تزخر بها الإمارة، واستعراض مشاريعها السياحية والتنموية التي تسهم في تطوير منظومة سياحية متكاملة تجمع بين الثقافة والطبيعة والترفيه والأصالة، وتعزز جاذبية الإمارة لدى رجال الأعمال وصنّاع القرار، وتوفر تجارب سياحية أصيلة تثري تجربة الزائر."

وأضاف المدفع: "تكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ظل المكانة التي يمثلها السوق الأوروبي كأحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدّرة للزوار، ومن بينها السوق الألماني، لما يتمتع به من اهتمام متزايد بالسياحة الثقافية والبيئية والتجارب الأصيلة، وهو ما يتماشى مع المقومات التي تتميز بها إمارة الشارقة. ومن هذا المنطلق، نحرص على تعزيز حضور الإمارة في هذه الأسواق من خلال الترويج لمشاريعها السياحية وعوامل الجذب المتنوعة فيها، إلى جانب التركيز على توسيع شبكة شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يدعم تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد للقطاع السياحي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني."

تهدف مشاركة إمارة الشارقة في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين إلى تعزيز حضورها على الساحة السياحية الدولية، وإبراز تنوع منتجاتها السياحية وما تتميز به من مقومات ثقافية وطبيعية وتجارب سياحية متفردة. وتسعى الإمارة من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسياحة العائلية والترفيهية، وتعزيز التواصل مع صناع القرار والخبراء في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الأسواق الأوروبية، لا سيما السوق الألمانية، باعتبارها من الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياح.

وقد شهدت الإمارة خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في أعداد نزلاء المنشآت الفندقية من الأسواق الأوروبية، حيث ارتفعت نسبتهم إلى 20% في عام 2025 مقارنة بـ16% في عام 2024، ما يعكس تنامي جاذبية الشارقة لدى السياح الأوروبيين ومكانتها المتقدمة على خارطة السياحة الدولية. وتسعى الإمارة لمواصلة هذا النمو وتعزيز أعداد الزوار في الأعوام المقبلة، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة سياحية استثنائية ومتنوعة تلبي تطلعات الزوار كافة.

ويضم وفد الشارقة المشارك مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في المعرض مجموعة من الجهات الحكومية البارزة من الإمارة، مثل: هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومعهد الشارقة للتراث، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، بالإضافة إلى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

فيما تضم الجهات المشاركة من القطاع الخاص، شركة أرادَ للتطوير العقاري، وشركة العربية للطيران، ووكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، وفندق "ذا تشيدي البيت"، ومنتجع وسبا شاطئ شيراتون الشارقة، والشارقة الوطنية للفنادق، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، وأوكسيدنتال الشارقة جراند، وفندق جولدن ساندز الشارقة، ووكالة ذا تور ديزاينرز، بالإضافة إلى مجلة "تراف توك" (TravTalk).

