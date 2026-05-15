أبوظبي : تنطلق أعمال منتدى أمن الذكاء الاصطناعي (AI Security Hub) للمرة الأولى ضمن فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو.

وبتنظيم من مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يشكّل المنتدى، على مدار ثلاثة أيام، منصة استراتيجية رفيعة المستوى تُعنى بمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل منظومات الأمن الوطني الأمنة والموثوقة، وتعزيز الجاهزية في مواجهة التهديدات المتطورة.

وفي ظل تزايد الطلب العالمي على دمج الذكاء الاصطناعي في منظومات الأمن، ليس فقط كأداة تقنية، بل كعامل تمكين استراتيجي يعيد تعريف الأمن الوطني ودرء المخاطر، ويدعم بناء أنظمة أمنية قائمة على البيانات والذكاء التنبؤي، يجمع المنتدى نخبة من صُنّاع القرار، وقادة الجهات الأمنية، وخبراء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومزوّدي التكنولوجيا، لمناقشة التأثيرات الواقعية للذكاء الاصطناعي على الأمن الوطني، ومجالات الأمن السيبراني، والدفاع، وإنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية الحيوية.

وسيساهم منتدى أمن الذكاء الاصطناعي في تعزيز المفاهيم العالمية حول الأمن الوطني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والمدن الذكية، والنقل، والبنية التحتية، بما يرفع من قدرة الدول على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة لها بكفاءة عالية.

ومن المقرر أن يستضيف المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى، والجلسات النقاشية، والكلمات الرئيسية، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والخبراء ورواد الأعمال من مقدمي الحلول الذكية والخدمات التقنية، لمناقشة أبرز القضايا التي ترسم ملامح المشهد الأمني العالمي الذي يتزايد تعقيداً.

وستتناول الجلسات عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها كيفية تصميم الحكومات لمنظومات أمن وطني متكاملة من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة واعتماد نماذج تشغيل تم تنسيقها وإعدادها بما يضمن إتاحة تبادل البيانات على نطاق واسع ويعزز القدرة على الاستجابة الفاعلة للتهديدات الناشئة.



كما ستبحث المناقشات سبل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية، بالاستفادة من قابلية التشغيل البيني للأنظمة والبيانات اللحظية للتنبؤ بالتهديدات المستجدة والتصدي لها بكفاءة أعلى.



علاوة على ذلك، ستسلط الجلسات الضوء كذلك على التحولات الثقافية والتنظيمية المطلوبة لترسيخ استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات صنع القرار، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الأداء.



ويحظى دور الحوسبة السحابية السيادية، والذكاء الاصطناعي الآمن، وأطر حوكمة البيانات المتقدمة باهتمام خاص، نظراً لأهميتها في إعادة تشكيل البنية التحتية الوطنية الحيوية، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالثقة الرقمية والمخاطر الجيوسياسية.



كما تستعرض المناقشات الكيفية التي تسهم بها المساعدات الذكية التي يتم تنفيذها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات مراكز القيادة والتحكم، من خلال تسريع اتخاذ القرار، وأتمتة الاستجابة للحوادث، وإرساء نماذج جديدة للتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.



ويختتم البرنامج بتسليط الضوء على الأثر العملي للذكاء الاصطناعي في تعزيز المرونة السيبرانية، ورصد التهديدات، وحماية البيانات، بما يزوّد المشاركين برؤى تطبيقية حول الدور المتنامي لهذه التقنيات في صياغة مستقبل الأمن الرقمي الوطني.

وفي هذا الصدد، قال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة: "يشكّل منتدى أمن الذكاء الاصطناعي إضافة نوعية إلى "آيسنار 2026"، حيث يوفّر منصة ديناميكية لمناقشة الاستخدامات الآمنة والمسؤولة للتقنيات الحديثة في دعم الأمن الوطني، حيث مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مختلف القطاعات، تبرز أهمية تطوير أطر متكاملة تجمع بين الابتكار والحوكمة، بما يضمن تعزيز منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر، وحماية المجتمعات وتأمين الدول في ظل التحديات المتغيرة".

ومن جانبه، أوضح حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يمثّل إطلاق منتدى أمن الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات معرض آيسنار 2026 خطوة استراتيجية تعكس المكانة العالمية لإمارة أبوظبي في تنظيم فعاليات مؤثرة، تواكب التحولات المتسارعة في مشهد الأمن العالمي، إذ أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل أصبح عنصراً محورياً في مجالات الأمن الوطني ودرء المخاطر، لتكون الدول أكثر مرونة واستجابة للتهديدات المعاصرة، ونحن نحرص من خلال هذا المنتدى على توفير منصة تجمع القادة والخبراء العالميين لتبادل الرؤى والخبرات، وصياغة حلول مبتكرة تعزز الجاهزية لمواجهة التحديات تحديات الحاضر والمستقبل".

وسيستقطب المنتدى مشاركة واسعة من قادة القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التنفيذيين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وصناع القرار، والخبراء، بما يعزز الحوار العالمي حول سبل توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وفعّال في حماية المجتمعات.

ويُعد المنتدى امتداداً طبيعياً لرؤية معرض "آيسنار"، الذي يُرسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة لتطوير منظومة الأمن الوطني، من خلال الجمع بين الابتكار والتعاون الدولي وتبادل المعرفة، بما يواكب شعاره "نجتهد اليوم.. لنبني أمن الغد"، ويعكس التوجه نحو تبني حلول استباقية قائمة على التقنيات المتقدمة، ومن خلال ما يتيحه من فرص للتواصل وبناء الشراكات، يسهم المنتدى في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للحوار الأمني المتقدم، ومنصة رائدة لتطوير حلول مبتكرة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.