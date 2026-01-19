الدوحة، قطر: استقبل ميناء حمد اليوم ثماني سفن حربية دولية زائرة من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026 الذي تنطلق فعاليته رسمياً غداً الإثنين ويستمر لغاية 22 يناير 2026.

ورست في الميناء سفن حربية زائرة من فرنسا والكويت وعمان وروسيا والسعودية إلى جانب إحدى السفن الحربية من قطر، حيث كان في استقبالها الرائد (بحري) عبد الرحمن يوسف المالكي، رئيس قسم شؤون السفن الحربية الزائرة والإمداد البحري، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة. وقد شاركت القوات البحرية الأميرية القطرية في هذا الحدث من خلال السفينة الحربية "الفُلك"، التي تعد الأكبر من نوعها في الخليج، وهي سفينة نقل ودعم استراتيجي حديثة.

وسيتم الافتتاح الرسمي للسفن الحربية الدولية الزائرة غداً في ميناء حمد، بحضور الوفود الرسمية رفيعة المستوى وكبار الشخصيات.

كما يمكن للجمهور زيارة السفن الحربية الزائرة في الفترة من 20 إلى 22 يناير، مع شرط التسجيل المسبق على الموقع الإلكتروني dimdex.com والحصول على البطاقة التعريفية الرسمية لديمدكس 2026 من مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويشارك طواقم السفن في بطولة رياضية خاصة تسهم في تعزيز التواصل والمنافسة الرياضية حيث سيتم في اختتامها توزيع الميداليات على الأطقم الفائزة.

