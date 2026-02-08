دبي، الإمارات العربية المتحدة - ناقش قادة في قطاع النقل بدبي، خلال ملتقى كيوليس إم اتش اي السنوي الذي عُقد في جامعة برمنغهام، التوجهات المستقبلية للتنقل الذكي والمستدام، مع التركيز على التحديات التشغيلية والتحولات التقنية ومتطلبات التخطيط طويل الأمد، في إطار رؤية تمتد حتى عام 2026.

وشهد الحدث حضوراً رفيع المستوى عكس قوة التناغم القيادي داخل المجموعة، حيث انضم كل من يوين دوبوي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، وأليستير غوردون، الرئيس التنفيذي لشركة كوليس في المملكة المتحدة والشرق الأوسط والهند، إلى الفريق التنفيذي للشركة.

وقد شكّل الملتقى منصة الإطلاق الرسمية لـ "الخطة الاستراتيجية 2026"، حيث وفر إطاراً تعاونياً رفيع المستوى لاستعراض أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2025، بما في ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية والتقدم المحرز في مجالات التنقل الذكي.

وتمحورت أجندة اليوم حول جلسات نقاشية وورش عمل مكثفة، شارك خلالها فريق القيادة في مناقشات معمّقة لتناول التحديات المقبلة وتحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة. ومن خلال توظيف أحدث التقنيات، أسهمت هذه الجلسات في توحيد الرؤية والجهود نحو تحقيق رسالة الشركة في تقديم حلول نقل آمنة ومستدامة وموثوقة لعام 2026 وما بعده.

بهذه المناسبة، صرح فيكاس ساردانا، المدير العام بالإنابة لشركة "كيوليس ام اتش اي"، قائلاً: "يتيح لنا هذا التجمع السنوي فرصة للتأمل في مسيرتنا، والاحتفاء بنجاحاتنا، ورسم أهداف طموحة للمستقبل. لقد كان عام 2025 عاماً حافلًا بالتحولات، وبينما نستعد لعام 2026، نجدد التزامنا بتجاوز التوقعات في مجالات التميز التشغيلي والاستدامة وخدمة العملاء. ومن خلال تبني الابتكار وترسيخ روح التعاون الوثيق، سنواصل رسم ملامح مستقبل النقل العام وتقديم تجربة استثنائية للركاب."

وأضاف قائلا:" تستند خطتنا الاستراتيجية لعام 2026 إلى ركيزتي الابتكار والعنصر البشري. ومن خلال مواءمة قيمنا المؤسسية مع مبادرة 'عام الأسرة'، فإننا نضمن ألا يقتصر نمونا على خدمة الركاب فحسب، بل يمتد ليشمل الرفاه الشخصي لموظفينا، حيث نهدف لبناء بيئة عمل وشبكة نقل تجسّد بحق معنى الانتماء لكل شخص في دولة الإمارات."

وقد أبرز اختيار جامعة برمنغهام دبي كمقر للحدث مدى التزام شركة "كيوليس ام اتش اي" بالتعلم المستمر والشراكة الأكاديمية. وتواصل "كيوليس ام اتش اي" قدماً، ريادتها للقطاع عبر تقديم حلول تنقل متطورة، مع تعزيز ثقافة الرعاية والشمولية والأثر المجتمعي الإيجابي.

-انتهى-

#بياناتشركات