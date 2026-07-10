أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، كأوّل نسخة من البطولة تُقام خارج المملكة العربية السعودية.

وتقام البطولة، التي تعدّ الأكبر عالميًا في قطاع الرياضات الإلكترونية، في مركز باريس إكسبو بورت دو فرساي، وتستمر حتى 23 أغسطس 2026، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب ولاعبة و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 من أشهر الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، للفوز بحصة من مجموع جوائز قياسي يبلغ 75 مليون دولار.

ويمثّل انتقال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس مرحلة جديدة في مسيرة توسّعها عالميًا، حيث تعدّ العاصمة الفرنسية واحدة من أبرز المدن العالمية في مجالات الرياضة والثقافة واستضافة الأحداث الدولية الكبرى. وتجسّد هذه الخطوة رؤية مؤسسة الرياضات الإلكترونية الرامية لتطوير بطولاتها كمنصّات عالمية تنتقل بين المدن وتجمع منظومة الرياضات الإلكترونية الدولية، وتساهم في ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونيّة التنافسية كرياضة عالمية عصرية.

وسبق انطلاق البطولة في باريس تنظيم أكبر تصفيات تأهيلية في تاريخها عبر برنامج "الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، بمشاركة أكثر من 1.5 مليون لاعب تنافسوا عبر 330 بطولة ودوريًا للناشرين وأبرز الدوريات التنافسية الدولية، بهدف التأهل إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

وتشهد نسخة 2026 عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأستاذ الشطرنج الدولي النرويجي ماغنوس كارلسن كسفيرين عالميين لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث تجسّد مسيرتاهما أعلى مستويات التميّز الرياضي التنافسي في كرة القدم والشطرنج. وتعكس مشاركة هذين النجمين المكانة المتنامية للبطولة وتأثيرها على قطاعات الرياضة والألعاب والثقافة العالمية، ودورها في جمع نخبة اللاعبين والأندية وصنّاع المحتوى والجماهير والرموز العالمية على منصة تنافسية مشتركة.

وتشكّل بطولة الأندية محورًا رئيسيًا في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بوصفها البطولة الوحيدة متعدّدة الألعاب في قطاع الرياضات الإلكترونية. وعلى مدار سبعة أسابيع، ستتنافس الأندية على جمع النقاط من مشاركاتها في مختلف الألعاب للتتويج ببطولة الأندية والحصول على لقب أفضل نادٍ للرياضات الإلكترونية في العالم. وسيُخصص مبلغ 30 مليون دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ 75 مليون دولار لترتيب بطولة الأندية، منها 7 ملايين دولار للنادي الفائز. وكان الفريق السعودي فالكونز قدّ حصل على هذه الجائزة مرتين بعد فوزه ببطولة الأندية في نسختي 2024 و2025، ويسعى في بطولة عام 2026 إلى الحفاظ على لقبه والتتويج للمرّة الثالثة على التوالي.

وسيتمكّن المشجعون في أكثر من 160 دولة من متابعة منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مباشرة عبر أكثر من 100 شريك للبث التلفزيوني والبث الرقمي حسب الطلب، ومنصات البث والخدمات الرقمية، مع إنتاج أكثر من 7,000 ساعة من البرامج المباشرة طوال فترة البطولة. وتتوفر التغطية بأكثر من 40 لغة، بما يتيح إيصال بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 إلى الجماهير حول العالم من خلال البث الدولي، والشركاء الإقليميين، والمنصات التي يتابع من خلالها عشاق الرياضات الإلكترونية محتواهم.

وسيتم توزيع بث بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 عبر منظومة متنامية ومتنوعة من شركاء الإعلام العالميين الرئيسيين، من بينهم: DAZN و FOX Sports و France Télévisions و TV5 Monde و L’Équipe و Eurosport و HBO Max و CBS Sports Network وشركة ثمانية، إلى جانب أبرز المنصات الإقليمية والرقمية في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين. وفي الصين، ستكون بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 متاحة عبر كبرى المنصات، بما في ذلك Kuaishou وBilibili وHuya وDouyu وDouyin، إلى جانب Tencent Video كشريك جديد لمحتوى الفيديو حسب الطلب في الصين، وMangoTV لتوزيع محتوى الفيديو حسب الطلب دوليًا.

وفي إطار توسيع نطاق الحضور العالمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، سيساهم أكثر من 5,000 صانع محتوى معتمد في تعزيز وصول البطولة من خلال برنامج صنّاع المحتوى الرائد على مستوى القطاع، بما يتيح نقل المنافسات إلى مجتمعات ولغات ومنصات أكثر من أي وقت مضى. ويعكس النمو السنوي للبرنامج بنسبة 42% طبيعة متابعة الرياضات الإلكترونية اليوم، والتي تجمع بين البث العالمي، والأصوات المحلية، والمجتمعات التي يقودها صنّاع المحتوى، والتجارب الرقمية المشتركة، بما يمنح الجماهير خيارات أوسع لمتابعة المنافسات والتفاعل معها.

وتحظى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بدعم مجموعة من الشركاء العالميين، تشمل: "مجموعة stc"، و"مدينة القدية"، و"لينوفو"، و "مجموعة سوني"، و"أليانز"، و"أرامكو"، و"الخطوط السعودية"، و"هيلتون"، و"أوبسبوت"، و"البيك"، و"سيكرت لاب"، و"ويبوك"، و"إن آر جي".

ويشهد الحدث 25 بطولة ضمن 24 من أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية عالميًا، تشمل: Apex Legends، وCall of Duty: Black Ops 7، وCall of Duty: Warzone، والشطرنج، وCounter-Strike 2، وCrossfire، وDota 2، وEA SPORTS FC 26، وFatal Fury: City of the Wolves، وFortnite، وFree Fire، وHonor of Kings، وLeague of Legends، وMobile Legends: Bang Bang، وOverwatch 2، وPUBG MOBILE، وPUBG: Battlegrounds، وRainbow Six Siege X، وRocket League، وStreet Fighter 6، وTeamfight Tactics، وTekken 8، وTrackmania، وVALORANT.

ومع وجود 3.6 مليار لاعب حول العالم، أصبحت الألعاب لغة عالمية تجمع الناس عبر القارات والثقافات والمجتمعات. وتأتي بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتمنح هذا المجتمع منافسته السنوية الأبرز، وتوفّر له منصة مشتركة يجتمع من خلالها أفضل اللاعبين والأندية والألعاب في العالم للمساهمة في رسم مستقبل الرياضات الإلكترونية.

-انتهى-

#بياناتشركات