صحار: تُوِّج ميناء صحار والمنطقة الحرة بجائزتين ضمن حفل جوائز لوجستيات الشرق الأوسط للعام 2026 مؤكدًا مكانته ضمن أبرز المنظومات الصناعية واللوجستية المتكاملة في المنطقة. وفاز ميناء صحار والمنطقة الحرة بجائزة "أفضل مشروع لتطوير البنية الأساسية للعام"، كما نال إشادة عالية ضمن فئة "أفضل مركز لوجستي للعام". ويعكس هذا التكريم الجهود التي تبذلها المنظومة المتكاملة لتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية والصناعية، ودورها في ربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وجاء الفوز بجائزة "أفضل مشروع لتطوير البنية الأساسية للعام" تقديرًا لدور ميناء صحار في تطوير البنية الأساسية لمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة توتال إنرجيز وأوكيو للاستكشاف والإنتاج باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي. ويجسد المشروع قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على دعم مشاريع استراتيجية واسعة النطاق، تعزز نمو قطاع الطاقة وتدفع التنمية الصناعية المستدامة في السلطنة. أما الإشادة العالية التي نالها ضمن فئة "أفضل مركز لوجستي للعام"، فترسخ مكانته كمنظومة متكاملة تربط عمان بالأسواق العالمية، وتجمع بين الموقع الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتطورة، والقاعدة الصناعية المتنامية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز حركة التجارة.

وتعليقًا على ذلك، قال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: "تعكس هذه الجوائز قوة منظومتنا المتكاملة، بما تجمعه من بنية أساسية متطورة، وخدمات ميناء شاملة، وأراضٍ صناعية، ومنظومة لوجستية مترابطة. كما تبرز التزامنا بتقديم حلول متطورة وتواكب المستقبل، تسهم في جذب الاستثمارات النوعية، وتدعم الصناعة المستدامة، وتعزز الربط وسلاسل الإمداد الإقليمية وترسم مستقبلاً أفضل لجميع الشركاء".

وتترجم هذه الجوائز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز لوجستي عالمي يواصل الاستثمار في ابتكار البنية الأساسية وتطوير العمليات المستدامة، بما يعزز القيمة التي يقدمها لشركائه، ويسهم في ترسيخ موقع سلطنة عُمان ضمن سلاسل الإمداد الدولية.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول ميناء صحار والمنطقة الحرة عبر الموقع الإلكتروني soharportandfreezone.om.

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نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة

ميناء صحار والمنطقة الحرة هو أحد أسرع المشاريع الصناعية واللوجستية المتكاملة نموًا في العالم؛ إذ يتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ يجعل منه مركزاً لربط الشركات والمشاريع إلى العالم وتسهيل حركة التجارة عبر القطاعات المختلفة. ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أبرز المشاريع الضخمة في سلطنة عُمان وهو نتاج التعاون الاستراتيجي بين مجموعة أسياد وميناء روتردام، ويقدم خدمات متنوعة في اللوجستيات، والبتروكيماويات، والمعادن، فضلاً عن كونه يضُم أول محطة متخصصة في المنطقة للبضائع الزراعية السائبة.

ومع مرور أكثر من 20 عامًا منذ تشغيله، أصبح ميناء صحار والمنطقة الحرة البوابة الرئيسية لواردات وصادرات سلطنة عُمان، مساهمًا بنسبة 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي. وتتبنى المنطقة الحرة بصحار استراتيجية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل بين الصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والتجارة.

يُعد ميناء صحار مركزًا حيويًا متعدد الوظائف، يدفع عجلة الابتكار والكفاءة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل البحري والتجارة في سلطنة عُمان. وتتماشى جهود التحديث والتطوير في ميناء صحار والمنطقة الحرة مع أهداف التنويع الاقتصادي المرسومة ف في رؤية عُمان 2040.