دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصد بنك الفجيرة الوطني ثلاث جوائز من جوائز تكنولوجيا البنوك للتمويل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 المرموقة، وهو ما يؤكد دوره الرائد في تعزيز القدرات التقنية وتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية.

وفاز بنك الفجيرة الوطني بجوائز أفضل تطبيق للأمن السيبراني وإدارة المخاطر، وأفضل تطبيق للحوسبة السحابية، وأفضل تطبيق للبنية التحتية للأنظمة المصرفية الأساسية، والتي مُنحت بالتعاون مع شركة GBM. ويؤكد هذا التكريم استمرار استثمارات البنك في بناء بيئة تقنية آمنة ومرنة وقابلة للتوسع، بما يدعم استراتيجيته طويلة الأمد للتحول الرقمي.

ومن خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الحديثة، والتقنيات السحابية، وتحديث الأنظمة المصرفية الأساسية، يواصل بنك الفجيرة الوطني تعزيز مرونته التشغيلية، وتحسين كفاءته، وتقوية منظومة إدارة المخاطر لديه، إلى جانب تقديم تجارب مصرفية أسرع وأكثر سلاسة لعملائه من الشركات والمؤسسات التجارية. وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية البنك الأوسع لبناء منصة تقنية متطورة وجاهزة للمستقبل، قادرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء ودعم النمو المستدام للأعمال.

وتكرّم جوائز التكنولوجيا المصرفية من MEA Finance المؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية والجهات الفاعلة في القطاع المصرفي التي تُظهر مستويات متميزة من الابتكار والتميز التقني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تجمع أبرز المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والخبراء والمتخصصين في القطاع.

ويعكس هذا الإنجاز الجديد التزام بنك الفجيرة الوطني بمواصلة تطوير قدراته الرقمية وتعزيز بنيته التقنية، مع الاستمرار في تقديم حلول مصرفية آمنة وموثوقة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائه وتدعم تطلعاتهم المستقبلية.

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