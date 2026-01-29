رأس الخيمة: أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أولى فعاليات سلسلة النمو لعام 2026 عبر جلسة متخصصة تناولت أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في التسعير المتدني، وذلك تحت عنوان "من المنافسة السعرية إلى ريادة القيمة: التسعير من أجل الربحية لا البقاء"، حيث جمعت الجلسة عدداً من قادة القطاع لمناقشة سبل تمكين أصحاب الأعمال من الانتقال من استراتيجيات التخفيضات إلى نماذج تسعير قائمة على القيمة تعزز الربحية على المدى الطويل.

وأكدت الفعالية الافتتاحية حرص راكز على مواصلة دعم مجتمع الأعمال لديها عبر توفير رؤى عملية قابلة للتطبيق. وتناولت النقاشات أسباب تسعير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنتجاتها وخدماتها بأقل من قيمتها، وتأثير علم نفس التسعير والتموضع السوقي على قرارات الشراء، إضافة إلى سُبل تمكين الشركات من تجنب المنافسة السعرية وتعزيز هوامش الربح وبناء الثقة في الأسواق.

وفي هذا السياق، قال رامـي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يبدأ النمو المستدام من إتقان الأساسيات. ويُعد التسعير من أكثر القرارات تأثيراً على أداء الشركات، لكنه غالباً ما يُتخذ في ظل قدر من عدم اليقين. ومن خلال افتتاح سلسلة النمو 2026 بهذا الموضوع، نهدف إلى تزويد مجتمع أعمالنا بإرشادات عملية تعزز المرونة، وترفع القدرة التنافسية، وتدعم الأداء على المدى الطويل."

وتضمنت الجلسة كلمة رئيسية ألقاها كودين كاراجيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكسبيرينس إيدج"، استعرض خلالها أُطر عمل عملية للتحول من المنافسة السعرية إلى ريادة القيمة، موضحاً دور التمركز الواضح واستراتيجيات التسعير القائمة على التنفيذ في تحسين الربحية ونتائج تكلفة تقديم الخدمة بشكل مباشر.

كما شهدت الفعالية جلسة نقاشية تفاعلية ضمت سيندهو سريناث، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة كويسشن برو، وسوفو سوندار تشاتيرجي، مدير التميز المؤسسي والاستراتيجية والتخطيط في راكز، حيث ناقش المشاركون تحديات التسعير التي تواجه الشركات الناشئة، ودور بيانات ورؤى العملاء في توجيه قرارات التسعير، وسبل الانتقال من التخفيضات القائمة على المخاوف إلى استراتيجيات نمو قائمة على القيمة.

واكتسب المشاركون رؤى عملية حول تعزيز التمركز السوقي، وتوظيف مبادئ علم نفس التسعير، وتبني أساليب تسعير قائمة على القيمة تسهم في دعم هوامش ربح مستدامة دون اللجوء إلى التخفيضات.

ومن المقرر أن تواصل سلسلة النمو لعام 2026 فعالياتها القادمة بالتركيز على موضوعات حيوية مثل إدارة التدفق النقدي، والشفافية المالية، وبناء شراكات قابلة للتوسع، مما يعزز دور راكز كمنصة معرفية تدعم الشركات في كافة مراحل رحلة نموها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

-انتهى-

#بياناتحكومية