سلطان النيادي:

البرنامج يجسد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان وتمكين الشباب لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً

خالد النعيمي:

تجربة تنموية متكاملة ترتقي بمفهوم البرامج الصيفية وتواكب احتياجات الشباب ومتطلبات المستقبل

جاسم الدبل:

أجندة البرنامج تتكون من أنشطة متنوعة تراعي اهتمامات الشباب واختلاف احتياجاتهم

عناوين فرعية:

البرنامج يمتد لأربع أسابيع ويستهدف الشباب من عمر 15 إلى 35 عاماً عبر

تجربة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والتفاعل المجتمعي

18 مجالاً نوعياً تدعم تمكين الشباب من صناعة أثر إيجابي في المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب برنامج «صيف الإمارات 2026» تحت شعار «نحو جيلٍ أكثر جاهزية»، لتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم، وترسيخ ارتباطهم بهويتهم الوطنية ومجتمعهم، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري، وإعداد جيل قادر على صناعة الفرص، وتحقيق تطلعات دولة الإمارات التنموية.

ويهدف البرنامج إلى "تعزيز رفاهية الشباب" من خلال منظومة متكاملة تدعم جودة الحياة والصحة الجسدية والمرونة النفسية، إلى جانب "تنمية المهارات الحياتية والمهنية" عبر تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات العملية التي تعزز ثقتهم بقدراتهم وترفع جاهزيتهم للمستقبل، ما يدعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن "ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية" لتعزيز المشاركة المجتمعية والانفتاح على التجارب والمعارف العالمية، بما يواكب تطلعات الأجيال الصاعدة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

منصة وطنية

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: "تنتهج دولة الإمارات رؤية راسخة ترتكز على تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية، من خلال توفير البيئة الداعمة التي تتيح لهم إمكانية اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في صناعة التغيير بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وذلك في سياق توجهات الدولة المستقبلية التي تحرص على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارة والمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات بثقة."

وأضاف معالي النيادي: "يكتسب «صيف الإمارات 2026» أهمية خاصة بوصفه منصة وطنية تواكب اهتمامات الشباب وتطلعاتهم، وتتيح لهم فرصاً نوعية للتعلم والتجربة والتفاعل، بما يسهم في توسيع مداركهم وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، كما يدعم البرنامج ترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ويعزز إسهام الشباب في مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات."

تجربة متكاملة

من جهته، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: "صُمم «صيف الإمارات 2026» ليقدم تجربة متكاملة تستجيب لاهتمامات الشباب وتنوع احتياجاتهم، من خلال برامج وأنشطة تجمع بين تنمية المهارات، والتجارب التطبيقية، والتفاعل المجتمعي، ضمن محتوى متنوع يواكب تطلعات الأجيال الشابة ويعزز استفادتهم من فترة الصيف في مسارات ترتبط بحياتهم اليومية ومستقبلهم المهني والشخصي."

وأضاف سعادة النعيمي: "تم تطوير البرنامج بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء والخبراء لتقديم تجربة ثرية تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتتيح للشباب الاستفادة من برامج وورش وجلسات تفاعلية وأنشطة ميدانية تغطي مجموعة واسعة من المجالات المرتبطة بحياتهم وتطلعاتهم. كما روعي في تصميم البرنامج تنوع الفئات المستهدفة ومواقع التنفيذ على مستوى الدولة، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة وإتاحة الفرصة أمام الشباب والشابات للمشاركة في تجارب نوعية تثري معارفهم وتنمي مهاراتهم وتدعم مساراتهم المستقبلية."

اهتمامات الشباب

بدوره، قال جاسم الدبل، مدير إدارة مراكز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب: " حرصنا عند إعداد "برنامج صيف الإمارات 2026‘ الذي يمتد على مدارس أربعة أسابيع، على بناء أجندة متنوعة من الفعاليات التي تراعي اهتمامات الشباب واختلاف احتياجاتهم من عمر 15 إلى 35 عاماً، وتوفر لهم فرصاً قيّمة للاستفادة من محتوى متخصص يعزز تفاعلهم مع الأنشطة المطروحة ويشجعهم على استثمار فترة الصيف في مجالات ترتبط بحياتهم وتطلعاتهم."

وأضاف الدبل: "يعتمد البرنامج على منظومة تنفيذ واسعة تشمل مراكز الشباب والمساحات الشبابية والمجالس المجتمعية والواحات ومقار الشركاء والجهات المتعاونة، إضافة إلى الملاعب الرياضية والمساحات الخارجية والمراكز الشاطئية، حيث تتكون من دورات تخصصية وورش عمل وجلسات نقاشية ولقاءات حوارية وأنشطة رياضية وزيارات ميدانية، بما يوفر بيئات تفاعلية متنوعة تثري تجربة المشاركين وتدعم تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم في عدد من المجالات الحيوية."

مجالات نوعية

ويقدم البرنامج خلال الفترة من 13 يوليو إلى 12 أغسطس 2026، منظومة متكاملة من البرامج التي تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والتفاعل المجتمعي، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويطور مهاراتهم الإبداعية، إذ يرتكز على 18 مجالاً رئيسياً تشمل مهارات الشباب، الأسرة والمجتمع، الهوية الوطنية، ريادة الأعمال، الصحة وجودة الحياة، التعليم والكفاءة، الصحة النفسية والجسدية، المواطنة العالمية، السلامة والأمن، الأمن الاقتصادي والسكن، المهارات الحياتية والمرونة، الترفيه والإبداع، اللغة العربية، الجاهزية للتوظيف وريادة الأعمال، العلاقات والقيم الأسرية، المشاركة المجتمعية، والتفاعل الرقمي، وذلك بهدف تحقيق أثر مستقبلي مستدام في مختلف المجالات الحيوية.

ويقدم البرنامج محتوى تدريبياً باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب إتاحة فرص لتعلم لغات عالمية أخرى، بما يعزز الانفتاح المعرفي والتواصل الحضاري لدى المشاركين، ويدعم جاهزيتهم للتفاعل مع المتغيرات العالمية بثقة وكفاءة.

وتدعو المؤسسة الاتحادية للشباب، الشباب والشابات في مختلف إمارات الدولة إلى التسجيل في برامج «صيف الإمارات 2026» من خلال الموقع الإلكتروني ، أو عبر المنصات الرقمية، فضلاً عن التوجه إلى مراكز الشباب ومواقع التنفيذ في مختلف إمارات الدولة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة، والاستفادة من الفرص النوعية، واستكشاف مجالات جديدة خلال فترة الصيف.

-انتهى-

#بياناتحكومية