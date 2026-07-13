دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة توعوية ضمن فعاليات الموسم الرابع من «المخيم الصيفي 2026»، الذي تنظمه «فرجان دبي» و«خدمة الأمين»، لرفع مستوى وعي طلاب مدارس دبي بمنطقتَي الخوانيج والبرشاء ممن تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً، حول أهمية الكهرباء والمياه والحد من الهدر، وسبل حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وركزت الورشة التي حملت عنوان «أبطال الكهرباء والمياه» على غرس قيم ومفاهيم الاستدامة في نفوس الطلاب، وتمكينهم من أداء دورهم في الأسرة والمدرسة، لبناء مجتمع أكثر استدامة. وسلطت الورشة، بأسلوب تفاعلي ومبسط، الضوء على مجموعة من النصائح والإرشادات العملية التي تحفز الطلاب على تبني عادات وممارسات يومية تساعدهم على رفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في منازلهم ومدارسهم.

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: "ندعم جهود الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية، ونعمل على تعزيز مشاركة النشء الجديد في بناء مستقبل أكثر استدامة. وفي عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نرسخ مساهمتنا في بناء جيل واعٍ ومسؤول ومؤهل لمواجهة التحديات المناخية الحالية والمستقبلية. ويسعدنا المشاركة في الفعاليات والبرامج التي تستثمر وقت الشباب وطاقاتهم خلال الإجازة الصيفية لترسيخ مفهوم العمل الجماعي وثقافة تحمّل المسؤولية، بما يعود على الوطن والفرد ومجتمعه بالمنفعة والخير."

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