احتفالية وطنية بالابتكار والإبداع والتعلم الموجه نحو المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

مسقط، سلطنة عُمان : استضافت مدرسة شلتنهام مسقط التصفيات الوطنية للأولمبياد العالمي للروبوت 2026 في سلطنة عُمان يوم 6 يونيو 2026، حيث تألق طلابها وحققوا نتائج متميزة. وقد شهدت المسابقة مشاركة واسعة لأكثر من 65 فريقاً يمثلون ما يزيد على 14 مدرسة وجامعة من مختلف أنحاء العاصمة مسقط، لتسجل هذه الفعالية النسخة الأكبر من نوعها للمسابقة في تاريخ السلطنة حتى الآن.

وجاء تنظيم المسابقة بالشراكة مع معهد روبوتيك تيك، المنظم الوطني الرسمي للأولمبياد العالمي للروبوت في سلطنة عمان، وبالتعاون مع الراعي الذهبي للمناسبة، شركة كيا موتورز، وشريك الفعالية بلو بالونيا. وقد جمعت المنافسات طلاباً تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و22 سنة، تنافسوا في مجموعة متنوعة من تحديات الروبوتات والهندسة المصممة خصيصاً لتطوير مهارات البرمجة، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي، والابتكار لديهم. وتضمنت لجنة التحكيم في نسخة هذا العام ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، في حين استعرضت فرق "مبتكري المستقبل" مشاريعها وأفكارها أمام نخبة من خبراء القطاع والتربويين.

وجاء الشعار العالمي للمسابقة هذا العام تحت عنوان "الروبوتات تلتقي بالثقافة"، مما أشار للطلاب بتوجيه جهودهم نحو استكشاف كيفية تسخير الروبوتات والتكنولوجيا لتطوير حلول إبداعية وعملية مبتكرة تدعم مجالات الفنون، والتراث، والسرد الثقافي.

وتندرج استضافة المسابقة المتقدمة ضمن مكانة مدرسة شلتنهام مسقط بوصفها الحاضن الاستراتيجي والشريك التعليمي في مجال الروبوتات، كما تنسجم مع إسهاماتها المستمرة والمؤثرة في إتاحة فرص التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعلم الموجه نحو المستقبل للطلاب في جميع أنحاء سلطنة عمان. وتولى تنظيم هذه المسابقة قسم الأكاديمية بالمدرسة تأكيداً على التزام مدرسة شلتنهام مسقط الراسخ بتوفير تجارب عملية تلهم الإبداع، والتعاون، وحل المشكلات الواقعية. وقد شهدت المسابقة مشاركة 11 فريقاً طلابياً يمثّلون مدرسة شلتنهام مسقط، تنافسوا ضمن فئات ومجموعات عمرية متعددة، منها فئة "الأولمبياد العالمي للروبوت للأطفال"، وفئة "مهمة الروبوت" للمرحلة الابتدائية، وفئة "مبتكري المستقبل" للمرحلة المتوسطة.

وقد حقق طلاب مدرسة شلتنهام مسقط إنجازات لافتة خلال الفعالية، وفي مقدمتهم يافوز ألب كال، وأديتيا سينغ، وفارس البادي من فريق "تري أكسس" للصف التاسع، الذين حصدوا المركز الأول في فئة مبدعي المستقبل، ليضمنوا تمثيل سلطنة عُمان في النهائيات الدولية للأولمبياد العالمي للروبوت 2026، المُقرر إقامتها في بورتوريكو خلال شهر ديسمبر المقبل. وفي فئة "مهمة الروبوت"، ذهبت المراكز الأولى إلى ثلاثة فرق متميزة من فئات عمرية مختلفة، لتتأهل بدورها إلى النهائيات الدولية. ففي فئة المرحلة الابتدائية، كان المركز الأول من نصيب فريق "ديجي بولز" من مدرسة إيه بي إيه عُمان الدولية، وهو مكوّن من ليام جورج، وأمير سومار، وروبرت بليك. أما في فئة المرحلة المتوسطة، فقد تصدّر قائمة الفائزين فريق "أكسيون" من المدرسة الهندية بالوادي الكبير – كامبريدج، والذي يضم إيرا ياداف وأرش كاكار. وفي فئة المرحلة الثانوية، تُوّج بالمركز الأول فريق "بريت-تينز" من مدرسة إيه بي إيه عُمان الدولية، والمكوّن من بريت سوندار، وكريش باواني، وريان شاهد.

وفي فئة "مهندسي المستقبل" أيضاً، حصد فريق "ذا ميك مايندز" من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، بقيادة أحمد سليمان وإسماعيل ناصر، المركز الأول في هذه الفئة، مما عزز حضور سلطنة عُمان في نهائيات بورتوريكو.

وبالعودة إلى إنجازات مدرسة شلتنهام مسقط، فقد نجح فريق "توب سيكرت"، الذي يضم علي جورابشي وأرهام راملان من الصفين الثامن والسابع على التوالي، في التأهل لتمثيل سلطنة عُمان في البطولة المفتوحة للروبوت التي تستضيفها الهند خلال شهر سبتمبر المقبل. كما تمكّن فريق "فايبر"، المكوّن من ندى حسين وبيريا فيرينجي من الصف التاسع، من ضمان تأهله للمشاركة في البطولة المفتوحة للروبوت المُقرر إقامتها في كرواتيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، قال ريتشارد سنيب، مدير مدرسة شلتنهام مسقط: "نثق في شلتنهام مسقط بأن التعلم ينبغي أن يكون مصدراً للإلهام والإبداع والثقة بالنفس. وقد أتاحت استضافة التصفيات الوطنية العُمانية للأولمبياد العالمي للروبوت فرصة ثمينة أمام الطلاب لاختبار معارفهم بطرق مميزة على أرض الواقع، مع اكتساب وتطوير المهارات الكفيلة برسم ملامح مستقبلهم. فخورون بدعم هذه المبادرة التي تشهد إقبالاً متزايداً في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، وتشجع الشباب على استكشاف آفاقهم في مجالات الابتكار والهندسة والتكنولوجيا".

وقد أكدت هذه المسابقة التزام مدرسة شلتنهام مسقط الراسخ بتوفير تجارب تعليمية نوعية تُحفّز الطلاب على التفكير الإبداعي واكتساب الثقة بالنفس والتعاون فيما بينهم، وتشجعهم على مواكبة التطورات المتسارعة في عالم اليوم. وتحرص المدرسة باستمرار على دعم المبادرات وتوفير الفرص لطلابها، مثل الأولمبياد العالمي للروبوت، لإعداد جيل مؤهل لمواكبة متطلبات المستقبل، بالتوازي مع دعم الاهتمام المتزايد بمجالات الروبوتات والابتكار وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مختلف أنحاء السلطنة.

تعزز هذه الفعالية السجل الحافل لمدرسة شلتنهام مسقط في تنظيم مسابقات الروبوتات الدولية والمشاركة فيها، حيث سبق لطلابها تمثيل سلطنة عُمان في النهائيات الدولية للأولمبياد العالمي للروبوت في ألمانيا والدنمارك وتركيا، مما يرسخ مكانة المدرسة بين المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cheltenhammuscat.com

للتواصل مع شلتنهام مسقط

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عن مدرسة شلتنهام مسقط

تُعدّ مدرسة شلتنهام مسقط مدرسةً رائدة للبنين والبنات من عمر 3 إلى 18 عاماً. وتقع المدرسة في منطقة البندر، وتقدّم المنهج الدولي لجامعة كامبريدج ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى شهادات IGCSE وA-Level.

وترتبط المدرسة بشراكة أكاديمية مع كلية شلتنهام في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة تعليمية عريقة تمتلك إرثاً أكاديمياً يمتد لأكثر من 180 عاماً. وتجمع المدرسة بين القيم التعليمية الراسخة ونهجٍ مبتكر وشامل في التعليم، بما يواكب متطلبات المستقبل في سلطنة عُمان.

وتشتهر مدرسة شلتنهام مسقط بمرافقها المتطورة، ونتائجها الأكاديمية المتميزة، ومنهجها التعليمي القائم على القيم، والذي يهدف إلى إعداد الطلبة للنجاح والتميز في حياتهم داخل الصف وخارجه. www.cheltenhammuscat.com

لمحة عن مجموعة كوغنيتا

تأسست مجموعة كوغنيتا في عام 2004، وتضم مجموعة متميزة من المدارس المرموقة التي تتوزع على 21 دولة مختلفة، وتتشارك ذات الهدف المتمثل في تحقيق الازدهار وسط عالم سريع التطور. ومن خلال أكثر من 90 مدرسة تتوزع في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا، توظف كوغنيتا أكثر من 22 ألف موظف متمرس من المعلمين والكوادر الداعمة لرعاية وتعليم 100 ألف طالب وتقدم تجربة تعليمية عالمية تمتد عبر خمس مناطق وتطرح 14 منهجاً أكاديمياً. وتقدم مدارس كوغنيتا أرقى الخدمات التعليمية العالمية التي تتجاوز مجرد تحصيل العلامات نحو تحقيق التطور الأكاديمي الشامل، وذلك من خلال تعزيز استقلالية الطلاب وتمكينهم من اكتساب المرونة والسلوكيات الإيجابية لمساعدتهم على تحقيق النمو والازدهار والنجاح في عالم سريع التطور.

وتتكون محفظة مدارس كوغنيتا الشرق الأوسط من 14 مدرسة تشمل: مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي، ومدرسة ريبتون دبي، ومدرسة ريبتون البرشاء، ومدرسة ريبتون أبوظبي، ومدرسة هورايزون الإنجليزية، ومدرسة هورايزون انترناشونال، ومدرسة رانشز برايمري، ومدرسة العين الناطقة بالإنجليزية في دولة الإمارات؛ ومدرسة دسمان ثنائية اللغة في الكويت؛ ومدرسة داوون هاوس الرياض ومدرسة كينغز كوليدج الرياض في المملكة العربية السعودية؛ ومدرسة داوون هاوس مسقط ومدرسة شلتنهام مسقط في سلطنة عُمان؛ ومدرسة كينغز كوليدج الدوحة في دولة قطر.

لمزيد من المعلومات حول كوغنيتا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cognita.com