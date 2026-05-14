دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصدت بلدية دبي عددًا من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية الريادية خلال الربع الأول من العام 2026، في خطوة تعكس نهجها المتواصل في تطوير منظومة العمل البلدي والإدارة الذكية المتكاملة للمدينة وفق أفضل الممارسات العالمية، وامتدادًا لخططها الإستراتيجية في التحول الرقمي، والاستدامة، وجودة الحياة، والابتكار المؤسسي، وتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، ترسّخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في الإدارة والتنمية الحضرية المستدامة والمتكاملة.

وفي مجال الأمن والسلامة؛ نالت البلدية المركز الأول ضمن جوائز إنترسك (INTERSEC AWARDS 2026) عن فئة المواهب الإماراتية الصاعدة في مجال الأمن والسلامة، وذلك من خلال مشروع تطوير منظومة الأنظمة الأمنية في مواقع بلدية دبي، الذي قدمه المهندس خالد كرم مبارك، مهندس أنظمة أمنية رئيسي. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الأمن والسلامة التشغيلية في الأصول والمرافق البلدية، وتعزيز جاهزية الاستجابة للمخاطر، ودعم التحول الرقمي والابتكار في الأنظمة الأمنية الحكومية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي في المراقبة واتخاذ القرار.

وعلى صعيد التميز المؤسسي، حققت بلدية دبي إنجازًا عالميًا بحصولها على جائزة الريادة العالمية في إدارة المعرفة من المركز الأمريكي للجودة والإنتاجية (APQC)، بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الأكثر نضجًا في ممارسات إدارة المعرفة. ويعكس هذا التتويج نهج البلدية في بناء منظومة معرفية متكاملة تدعم اتخاذ القرار، وتعزز الابتكار المؤسسي، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 القائمة على اقتصاد المعرفة.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية؛ نالت بلدية دبي عدد من التكريمات والجوائز من مجلس السلامة البريطاني (British Safety Council)، من أبرزها؛ درجة التميز (Distinction) في جائزة السلامة الدولية(International Safety Award 2026) ، تقديرًا لجهودها في ترسيخ بيئة عمل آمنة قائمة على مؤشرات أداء واضحة، وأنظمة رقابية فعالة، واستعداد عالٍ للاستجابة للطوارئ، بما يضمن سلامة الموظفين والزوار والمتعاملين، ويعزز جودة بيئة العمل، مما يرسخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في تبني بيئات عمل آمنة، ملهمة، ومستدامة.

كما حققت البلدية إنجازًا نوعيًا بحصول جميع حدائق دبي، وللمرة الأولى، على جائزة السلامة الدولية، لتكون الجهة الوحيدة محليًا وعالميًا في قطاع الحدائق العامة التي تنال هذا الاستحقاق بشكل شامل، وهو ما يعكس تكامل منظومة السلامة في المرافق الترفيهية وحرصها على توفير مساحات ترفيهية آمنة وجاذبة للجميع.

وفي السياق ذاته، فازت مبادرة منظومة الصحة والسلامة في بلدية دبي بالجائزة ذاتها، تأكيدًا على كفاءة النهج المتكامل الذي تتبعه البلدية في إدارة الصحة والسلامة المهنية، بما يدعم استدامة بيئة العمل ويرتقي بجاهزية الكوادر.

كما حصلت بلدية دبي على المركز الأول في فئة تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة"، وذلك ضمن الشواطئ العامة، بعد تحقيق مستويات متقدمة في معايير السلامة والصحة العامة للعاملين والزوار، والوصول إلى بيئة شاطئية آمنة خالية من الحوادث، بما يعزز تجربة الزوار ويرتقي بمستويات الرفاهية.

وفي مجال مشاريع البنية التحتية، نالت البلدية المركز الأول في فئة التميز عن مشروع ربط مشاريع المطورين في منطقة القوز بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، إلى جانب حصول عدد من مشاريعها على فئة الاستحقاق (Merit)، شملت تطوير مصب تصريف مياه الأمطار في جبل علي، والتوصيلات المنزلية في ديرة وحتا، وتطوير محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

كما أحرزت مجموعة من المشاريع الأخرى فئة "ناجح" (Pass)، ومن بينها تطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه في مناطق مشرف ووادي الشبك ووادي العمردي، وإعادة تأهيل أنظمة تصريف مياه الأمطار في ند الحمر، إلى جانب تطوير شبكات المناطق الصناعية في القصيص ومحيصنة وراس الخور، والشبكة الرئيسية للمياه المعاد تدويرها في جميرا، في تأكيد على التزام البلدية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مشاريعها الحيوية.

وفي مجال الخدمات البلدية واستدامة البيئة، فازت بلدية دبي بجائزة التقدير العالمي (Global Recognition Award™ 2026) ضمن فئة الخدمات، تقديرًا لجهودها وتميزها في الحفاظ على نظافة المدينة واستدامة بيئتها وتعزيز مظهرها الحضاري. ويعكس هذا التتويج نهجًا مؤسسيًا متكاملًا يقوم على الابتكار واستخدام البيانات في إدارة عمليات النفايات، والتخطيط الحضري، والمسؤولية البيئية، يعزز نموذج دبي العالمي في الحوكمة الحضرية المتكاملة التي تضع الإنسان والاستدامة في صميم أولوياتها.

كما حصلت على المركز الأول في فئة القيادة والابتكار ضمن الجائزة ذاتها، عن مبادرة تطوير منظومة إدارة الشواطئ العامة، التي أسهمت في الارتقاء بتجربة الشواطئ في دبي لتكون نموذجًا عالميًا في السلامة والاستدامة وجودة الخدمات، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل.

