الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الجهة المنظمة للمهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، عن عودة برنامج مهيرة في نسخته الرابعة، وفتح باب التقديم للمشاركة في البرنامج ضمن دورة عام 2026. ويُنظَّم البرنامج بالشراكة مع بوبليسيس جروب، بهدف تمكين السيدات العاملات في القطاع الإبداعي ممن يقدمن أداءً متميزًا ويتطلعن إلى الارتقاء بمسيرتهن المهنية. ويوفر تجربة متكاملة تجمع بين الإرشاد المهني، والتطوير القيادي والاحترافي، إلى جانب إتاحة الفرصة لبناء شبكة علاقات مهنية مع نخبة من قادة القطاع وخبرائه، بما يعزز فرص النمو والتقدم الوظيفي للمشاركات.

وتعليقا على ذلك، قالت كاميل مارشانت، مديرة مهرجان أثر، "سعدت بمتابعة برنامج مهيرة وهو يتطور من فكرة طموحة إلى مجتمع مزدهر يضم سيدات موهوبات وطموحات، إلى أن أصبح جزءا مهما من رؤية مهرجان أثر نحو بناء منظومة إبداعية متكاملة في مجال التسويق والاتصال تتيح لكافة الكفاءات السعودية تحقيق التطور والازدهار. وأسعدني كذلك رؤية خريجات البرنامج وهن يحققن إنجازات رائعة في مسيرتهن المهنية، فهن يواصلن إلهامي بمهاراتهن وما يتمتعن به من احترافية عالية واستعداد لدعم بعضهن البعض خلال رحلة التعلّم والنمو، ولا شك أن المشاركات في نسخة العام الحالي سيواصلن السير على ذات النهج."

من جانبه، قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لبوبليسيس جروب في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، "تطور برنامج مهيرة ليصبح مجتمعا يضم سيدات موهوبات يسهمن في تشكيل مستقبل قطاع التسويق والاتصال في المملكة، ويشكلن في الوقت نفسه مصدر إلهام لمزيد من المبدعات للسير على ذات الطريق. ومع دخولنا العام الرابع من شراكتنا مع مهرجان أثر، فإننا نفخر بمواصلة الاستثمار في الجيل الجديد من الكفاءات السعودية، ونتطلع إلى الترحيب بالدفعة الجديدة لهذا العام، فنحن نؤمن بأن بناء قطاع أقوى يبدأ بالاستثمار في قادة المستقبل، وسنواصل ضمن شراكتنا مع المهرجان التزامنا بتطوير منظومة تسويق واتصال أكثر قوة في المملكة."

وترتكز شبكة مهيرة على ثلاثة مكونات رئيسية مترابطة هي: شبكة مهيرة، وبرنامج مهيرة، وخريجات مهيرة، بما يضمن استمرارية التواصل بين المشاركات بعد التخرج، عبر فرص حصرية للتطوير المهني وتبادل الخبرات وبناء العلاقات. وتضم هذه الشبكة عضوات يمثلن نخبة من المؤسسات الرائدة في قطاعات الإعلان، والعلاقات العامة، والتسويق الرقمي، والرعاية الصحية، والعقارات، وغيرها.

توسّعت شبكة مهيرة لتضم في الوقت الحالي ما يزيد على 300 عضوة من مختلف مجالات قطاع التسويق والاتصال الإبداعي في المملكة العربية السعودية. وتقدم الشبكة أكثر من 12 جلسة سنويا تغطي موضوعات مثل الثقة الإبداعية، وتقديم الأفكار، وفن التفاوض، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الرابعة من برنامج مهيرة ضمن مهرجان أثر 2026 الذي سيُعقد في الرياض يومي 24 و25 نوفمبر 2026. وتم فتح باب التقديم للعاملات في قطاع التسويق والاتصال الإبداعي في المملكة اعتبارا من اليوم وحتى 24 سبتمبر من العام الحالي، على أن يتم الإعلان عن المشاركات المختارات في دفعة هذا العام خلال شهر أكتوبر.

لمزيد من المعلومات والتقديم، يُرجى زيارة www.atharfestival.com.

عن "أثر" – المهرجان السعودي للإبداع:

"أثر" – المهرجان السعودي للإبداع، هو أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة ، وتنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية ​​وتراكس. يمهد المهرجان الطريق أمام القادة وصناع القرار والمواهب الناشئة للتواصل وتبادل الأفكار ودفع المساعي الإبداعية في مختلف القطاعات الناشئة بالمملكة تفعيلاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في هذا المجال.

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نبذة عن مجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط وتركيا

تُعدّ " بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، ‏Publicis Groupe Middle East & Turkey (ME&T)‎، شركة رائدة إقليمياً في مجال ‏التسويق والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي للأعمال. ومن خلال علاماتها التجارية العالمية وقدرتها على تصميم وبناء وتنفيذ حلول ‏متكاملة، تتمتع مجموعة "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، بمكانة فريدة تُمكّنها من مساعدة عملائها على تحقيق النمو في عالم ‏المنصات عبر الدمج بين البيانات والإبداع والإعلام والتكنولوجيا. وتتخذ "بوبليسيس جروب" الشرق الأوسط وتركيا، من دبي في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها، كما تتواجد أعمالها في ثمانية أسواق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجمع نحو 3600 خبير ‏مهني متنوع التخصصات من ذوي الخبرات العميقة في مجالات علوم البيانات والتكنولوجيا والإعلام والاستراتيجية والإبداع وتحويل ‏الأعمال.‏

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