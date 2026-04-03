المشاركة جسّدت التزام الشركة بأفضل معايير الصحة والسلامة والبيئة عبر مجالات أعمالها كافة، بما فيها بيع الوقود بالتجزئة ووقود الطائرات ومواد التشحيم وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: شاركت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفة شريك استراتيجي في معرض الصحة والسلامة والبيئة 2026 الذي انعقد يومي 1 و2 أبريل الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة.

أقيم المعرض – الذي نظمته مؤسسة نفط الشارقة الوطنية - تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط ورئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية؛ وجمع تحت مظلته نخبة من قادة القطاع والخبراء والباحثين والاطراف المعنية لمناقشة أولويات الصحة والسلامة والبيئة في المنطقة.

وتعكس مشاركة "امارات" في هذا الحدث التزامها المتواصل بتعزيز السلامة في بيئة العمل، ودعم الممارسات البيئية المسؤولة، ومواءمة عملياتها التشغيلية مع المعايير المعتمدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يؤكد المعرض رؤية الشركة بأن الصحة والسلامة والأداء البيئي تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز مرونة الأعمال على المدى الطويل، ودعم النمو المسؤول عبر جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول (امارات): "تُعد الصحة والسلامة والبيئة من الأولويات الرئيسية لقيادة ’امارات‘؛ فهي لا تقتصر على كونها متطلبات تشغيلية، بل تمثل نهجاً راسخاً يوجه قراراتنا ويعزز ثقافة المسؤولية والانضباط عبر مختلف أعمالنا. كما تشكل هذه الاعتبارات ركيزة أساسية في تطوير عملياتنا ورفع جاهزيتنا التشغيلية في جميع قطاعات الشركة؛ بدءاً من بيع الوقود بالتجزئة ووقود الطائرات ومواد التشحيم وصولاً إلى غاز البترول المسال والغاز الطبيعي، بما يسهم في ترسيخ ثقة عملائنا وشركائنا بنا.

وجاءت مشاركتنا في معرض الصحة والسلامة والبيئة 2026 لتجسّد التزام "امارات" الراسخ بتعزيز أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة عبر مختلف أعمالها، الى جانب دعم الممارسات المسؤولة في القطاع، والمساهمة في توفير بيئة تشغيلية أكثر أماناً واستدامة."

تتبنى "امارات" نهجاً متكاملاً لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة عبر جميع عملياتها التشغيلية، ويندرج ذلك في إطار التزامها الأوسع بتحقيق التميز التشغيلي والنمو المسؤول. وبدءاً من تطبيق ممارسات السلامة في خطوط العمل الأمامية وتعزيز الانضباط في العمليات التشغيلية وصولاً إلى الإشراف البيئي والتحسين المستمر، تؤكد الشركة مدى أهمية الصحة والسلامة والبيئة كضرورة استراتيجية تدعم مرونة الأعمال، وتعزز الثقة، وتحسن الأداء عبر مختلف قطاعات أعمالها.

علاوةً على ذلك، تُعدّ معايير الصحة والسلامة والبيئة ركيزة أساسية عبر جميع فئات منتجات الشركة، بما فيها غاز البترول المسال. وبصفتها مورداً رئيسياً لأسطوانات غاز البترول المسال المركبة، تحرص "امارات" على تطبيق أعلى المعايير المعتمدة في هذه الفئة، ضمن التزامها الشامل بالسلامة والمسؤولية البيئية عبر جميع جوانب أعمالها.

من جانبه، قال علي الأستاد الحمادي، نائب الرئيس - الصحة والسلامة والبيئة والجودة في "امارات": "وفّر معرض الصحة والسلامة والبيئة منصة مهمة لأصحاب المصلحة في القطاع لتبادل المهارات والرؤى العملية، ومشاركة أفضل الممارسات، ومناقشة القضايا المتعلقة بسلامة القوى العاملة والحفاظ على البيئة. وشكّلت مشاركتنا في هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل مع مجتمع الصحة والسلامة والبيئة على نطاق أوسع، ودعم التطوير المستمر للمعايير، وزيادة الوعي، والارتقاء بمستويات الأداء في مختلف مجالات القطاع. ونتوجه بالشكر إلى مؤسسة نفط الشارقة الوطنية على مساهمتها في تنظيم هذه الفعالية المهمة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها في المستقبل".

شكّل معرض الصحة والسلامة والبيئة 2026 منصةً إقليميةً لبحث ومناقشة اعتبارات السلامة في بيئة العمل، ودعم المسؤولية البيئية، وتبني أفضل الممارسات في القطاع. حيث جمع هذا الحدث كوكبة من قادة القطاع والخبراء الفنيين والباحثين والاطراف المعنية، ودَعَم تبادل المعرفة حول المعايير والابتكارات التي توفر بيئات عمل أكثر أماناً واستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.

