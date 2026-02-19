عجمان، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت جامعة عجمان فعاليات "القمة الثانية لرؤساء الجامعات الهندية-العربية" بالإطلاق الرسمي لـ "إعلان عجمان 2026"، إيذاناً بمرحلةٍ جديدة من التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي والهند.

واستضافت الجامعة، على مدار يومين، نخبة من رؤساء الجامعات وصُنَّاع السياسات والقيادات التنظيمية والشركاء الأكاديميين لتحديد الأولويات المشتركة في مجالات البحث العلمي، ومنظومات الابتكار، وتطوير الكفاءات في المنطقتين.

وتُوجت هذه المداولات بإصدار "إعلان عجمان 2026"، الذي يضع إطار عملٍ منسَّق يركز على أبحاث الاستدامة والصحة، والبنية التحتية الأكاديمية المشتركة، وتطوير القيادات، والشراكات بين الجامعات والقطاعات، وتوسيع نطاق التبادل الأكاديمي.

وقدَّم الإعلان كل من الأستاذ الدكتور أنس راتب السعود، المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، والدكتورة أرشانا ثاكور، الأمين المشترك لهيئة المنح الجامعية في الهند (UGC)، تجسيداً للالتزام المشترك للمؤسسات في كلتا المنطقتين بتعزيز التميز الأكاديمي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: "بصفتها الجهة المستضيفة لهذه القمة، استقطبت جامعة عجمان قادة يجمعهم الالتزام بتوطيد الشراكة الأكاديمية بين العالم العربي والهند. ويمنح «إعلان عجمان 2026» هذه الشراكة إطاراً منظماً، كما يحدد أولوياتٍ واضحة للبحث المشترك والابتكار وتطوير القيادات والتبادل الأكاديمي، ويعزِّز شبكة من المؤسسات التي تعمل لإعداد الجيل القادم من الكفاءات."

ويعد الإعلان بمثابة دعوةٍ للمضي قُدُماً في التشاور والتنسيق بين وزارات التعليم العالي والهيئات التنظيمية واتحادات الجامعات لتوحيد المعايير والحد من معوقات التعاون. ويقترح "إعلان عجمان 2026" تعزيز التواصل والتفاعل بين حاضنات الجامعات والشركاء ضمن القطاعات ذات الصلة، والتدريب على الابتكار العابر للحدود، ووضع آلياتٍ لدعم التبادل المسؤول للبيانات وترسيخ النزاهة البحثية.

وشملت مخرجات القمة إطلاق "برنامج التعاون الجامعي العربي الهندي 10+10"، وتشكيل لجنة لمتابعة القمة، والكشف عن "شبكة البحث والتبادل الجامعي العربي الهندي" دعماً لتنفيذ أولويات الإعلان. هذا، وتقرَّر عقد القمة الثالثة لرؤساء الجامعات العربية والهندية في الهند عام 2027.

وتضمنت القمة لقاءات طاولة مستديرة لرؤساء الجامعات، وجلسات نقاشية للخبراء، واجتماعات ثنائية تناولت سياسات الابتكار، والتعليم الرقمي، والتبادل الأكاديمي، والتعاون بين الجامعات والقطاعات. وأكدت هذه المناقشات على أهمية الشراكات الهيكلية بين المؤسسات العربية والهندية في ظل التغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.

وتواصل جامعة عجمان، من خلال تنظيم هذه القمة ورعاية مخرجاتها، ترسيخ دورها كمركز إقليمي للحوار الأكاديمي العالمي، وحلقة وصل تربط بين الجامعات وصُنَّاع السياسات والشركاء والمعنيين للارتقاء بالتعاون والتنسيق حول الأولويات المشتركة في البحث والابتكار وتطوير القيادات.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات