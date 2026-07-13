مسقط - يعٌد بنك ظفار – ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع – راعيًا ذهبيًا لمهرجان خريف ظفار 2026، الحدث السياحي الأبرز الذي يستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار من مختلف دول العالم، في أجواء استثنائية تمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالضباب والخضرة والتراث والموسيقى التقليدية.

ويحرص بنك ظفارخلال موسم الخريف تعزيز حضوره والتواصل المباشر مع الزبائن الحاليين والمحتملين، من خلال جناح مميز في سهل أتين، تم تصميمه وفق الهوية البصرية للبنك وظفار الإسلامي. إذ يتيح الجناح للزوار التعرف على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، بما يشمل خدمات التجزئة المصرفية، واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات الرقمية المتقدمة، بالإضافة إلى خدمات المصرفية للأفراد. كما من المُقرر أن ينظم البنك فعاليات متنوعة في أماكن سياحية وتاريخية في المحافظة الأمر الذي من شأنه يُساهم في توثيق العلاقات بين البنك وأفراد المجتمع.

وفي إطار تعزيز الوصول إلى مختلف مناطق محافظة ظفار، يقوم البنك بتفعيل فرعه المتنقل المبتكر، الذي يجوب عددًا من المواقع الحيوية خلال فترة الخريف، مقدمًا باقة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستشارات المالية تحت إشراف فريق متخصص ومدرّب، بما يضمن تجربة مصرفية سلسة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء.

ويرى بنك ظفار أن مهرجان الخريف لا يقتصر على كونه حدثًا كبيرا، بل يُمثل محركًا اقتصاديًا مهمًا للمحافظة، حيث يشهد انتعاش العديد من القطاعات، مثل الضيافة، وتأجير السيارات، والمطاعم والمقاهي، والأسواق، والحرف التقليدية. كما تعمل الفنادق والنُزل بكامل طاقتها، فيما يحقق بائعو اللُّبان والعسل والمنسوجات مبيعات ملحوظة، مستفيدين من الحلول الرقمية في عمليات الدفع، مثل خدمة SoftPOS التي يقدمها بنك ظفار التي تسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز تجربة الشراء.

ومن خلال رعايته لمهرجان خريف ظفار، يجدد بنك ظفار التزامه بمسؤوليته المجتمعية، كما يعزز جهوده في دعم الشمول المالي والتنمية المحلية، إلى جانب ترسيخ حضوره كشريك رئيسي في المشهد الاجتماعي والاقتصادي لمحافظة ظفار، في إطار شراكة تقوم على الاستدامة والابتكار والنمو المشترك.

ويواصل بنك ظفار توسيع نطاق خدماته عبر شبكته الواسعة التي تضم أكثر من 145 فرعًا منتشرة في مختلف محافظات سلطنة عمان، بما يضمن وصول خدماته إلى كافة فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يوفر البنك بنية متكاملة تضم أكثر من 400 جهاز صراف آلي (ATM) وأجهزة إيداع نقدي (CDM) وأجهزة متعددة الخدمات، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

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