تواصل دبي ودول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها التشغيلية، وتواصلها العالمي، وريادتها السياحية المنسقة.

يسلط برنامج المعرض الضوء على المرونة، والتأهب للأزمات، وثقة المسافرين، والابتكار، ومستقبل نمو السياحةعبر منصات التجربة والمستقبل و العالمية

دبي - الإمارات العربية المتحدة، يعزّز معرض سوق السفر العربي 2026 مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات مرونةً واستعداداً للسفر والسياحة في العالم، في ظل استمرار القطاع في التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة.

وسيجمع المعرض الذي يقام خلال الفترة من 14 حتى 17 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي مجتمع السفر الدولي تحت سقف واحد في وقت مهم للقطاع، ما يعزز الثقة في قدرة دبي على ضمان استمرارية الأعمال، والتميز التشغيلي، والربط والتواصل العالمي.

وتعكس المواعيد المعدلة لمعرض سوق السفر العربي 2026 نهجاً مدروساً يقوم على التعاون والتنسيق المشترك من أجل دعم قطاع السفر العالمي، بما يمنح العارضين والمشترينوالزواروالشركاءمزيداً من المرونة والثقة للمشاركة، ويعززفرص الحضور والتفاعل والتواصل التجاري.

وبهذه المناسبة صرحت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في الإمارات العربية المتحدة قائلةً: "ندرك أن تأجيل المعرض إلى سبتمبر يمثل تغييراً للجميع، إلا أن دور معرض سوق السفر العربي كمنصة حيوية يُعد أولوية قصوى لمجتمع السفر والسياحة لإعادة التواصل، وتعزيز الشراكات، وإثراء الحوار البنّاء في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى التعاون في هذا القطاع المهم".

وأضافت قائلة: "بفضل البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، ومرونتها التشغيلية، والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، يظل معرض سوق السفر العربي 2026 في موقعٍ راسخٍ لجمع قطاع السياحة ودعم التعافي طويل الأجل والنمو المستقبلي."

وفي ظل مجموعة من المبادرات الحكومية الاستراتيجية، بما في ذلك حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2.5 مليار درهم، وتدابير دعم السياحة، وتشريعات معززة للأمن العام، حافظت دبي على سير عملياتها في مختلف قطاعات الطيران والسياحة والضيافة والفعاليات، مما يعزز جاهزية الإمارة ومرونتها وقدرتها على الثبات على المدى الطويل.

وفي خطوةٍ تعزز مستويات الثقة بالسفر إلى المنطقة، أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع قيود السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس تحسن الاستقرار الإقليمي ويدعم انتعاش الطلب على السفر الدولي. كما خفّضت أستراليا مستوى تحذيرها من السفر إلى العديد من الوجهات في الشرق الأوسط، في ظل تراجع التوترات الإقليمية، ما ساهم بزيادة طمأنينة اللمسافرين وشركات السياحة ومنظمي الفعاليات الذين يخططون للسفر إلى المنطقة مستقبلاً.

ومن جهتها، قالت حورالخاجة، النائب الأول للرئيس للعمليات الدولية في مؤسسة دبي التسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يعكس نهج دبي رؤية طويلة المدى تقوم على التخطيط الاستباقي، والقدرة على التكيّف مع المتغيّرات، والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع. وفي ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التحولات والمتغيرات، واصلت دبي الحفاظ على استمرارية وكفاءة منظومتها السياحية، بماعزّز مستويات الثقة لدى المسافرين، وقطاع الأعمال، والشركاء الدوليين".

وأضافت قائلة: "تواصل دبي توفير منصّة مثالية لاستضافة الفعاليات والمعارض والاجتماعات الكبرى في مختلف القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع السياحة، ونتطلع إلى التواصل مع مجتمع السفر الدولي خلال معرض سوق السفر العربي 2026".

وتشهد حركة النقل الجوي عودةً تدريجية، ومن المتوقع أن يزداد عدد السياح الوافدين نتيجةً لذلك. وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن الاستئناف الكامل لحركة الطيران في 2 مايو، في حين فتحت كل من قطر والبحرين والكويت مجالاتها الجوية. واستعادت طيران الإمارات 96% من شبكتها العالمية، حيث تُسيّر رحلاتها إلى 138 وجهة في 73 دولة، بأكثر من 1300 رحلة أسبوعياً.

وتواصل كل من الاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها.

وتُبرز بيانات إضافية مرونة قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة. وتشير الأبحاث التي قدمتها شركة إس تي آر، الشريك البحثي الرسمي للمعرض، إلى أن معدلات إشغال الفنادق في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية بدأت بالتعافي تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، مدعومةً بشكل أساسي بالطلب المحلي القوي واستمرار تشغيل البنية التحتية السياحية الأساسية.

وقد حافظت دبي على أداء مستقر في قطاع الضيافة طوال هذه الفترة، مما يعزز قوة اقتصادها السياحي المتنوع، وبنيتها التحتية المتطورة، واستجابة القطاعين العام والخاص المنسقة. وتؤكد هذه النتائج توقعات القطاع السياحي التي ترجّح للوجهات التي تتمتع بشبكة ربط قوية، ومنظومات سياحية متكاملة، ودعم حكومي استباقي، مثل دبي والإمارات العربية المتحدة عموماً، أن تتعافى بشكل أسرع مع استقرار الأوضاع الإقليمية.

وأضافت دانييل كورتيس: "أظهرت دبي باستمرار مرونةً واستقراراً وريادةً خلال فترات عدم اليقين العالمي، مدعومةً بحوكمةٍ استباقية، وبنيةٍ تحتيةٍ عالمية المستوى، ومنظومةٍ سياحيةٍ متكاملةٍ ومنسقةٍ للغاية. ولاتزال المدينة تعمل بكامل طاقتها، وتتمتع بشبكةٍ واسعةٍ من الاتصالات، وتركز تركيزاً راسخاً على المستقبل".

وأشارت إلى أن معرض سوق السفر العربي 2026 سيلعب دوراً مهما في جمع مجتمع السفر الدولي في وقتٍ بات فيه التعاون والثقة والتخطيط طويل الأجل أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى، حيث سيواصل المعرض دعم الشراكات الفعّالة والمساهمة في نمو السياحة العالمية وتعزيز مرونتها في المستقبل من خلال جمع نخبة من أبرز قادة القطاع وصناع السياسات، وهيئات السياحة، والمبتكرين من جميع أنحاءالعالم."

وفي إطار شعار: "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، سيركز معرض سوق السفر العربي 2026 بشكل أكبر على المرونة، والقدرة على التكيّف، والاستعداد للمستقبل في منظومة السفر العالمية.

وسيسلط برنامج مؤتمر سوق السفر العربي الضوء على أبرز التحديات والفرص المتغيرة التي تُشكّل السياحة الدولية، مع انعقاد جلسات مُخصصة لاستكشاف إدارة الأزمات، ومرونة الوجهات السياحية، وثقة المسافرين، واستمرارية قطاع الطيران، والتحول الرقمي، واستراتيجيات النمو المستدام طويل الأجل.

وعبر منصات "المسرح العالمي"، و"مسرح المستقبل"، و"إكسبيرينس هب"، سيناقش صناع السياسات، وهيئات السياحة، والباحثون، وقادة التكنولوجيا، كيفية تعزيز الوجهات السياحية لجاهزيتها، وتحسين مرونتها التشغيلية، وبناء قدرة أكبر على الثبات والصمود في وجه الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية.

وستُقدَّم جلسات متخصصة قائمة على الأبحاث، بالتعاون مع مؤسسات من بينها «إس تي آر»، و«توريزم إيكونوميكس» التابعة لشركة «أكسفورد إيكونوميكس»، و«جي إس آي كيو»، و«الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ICCA» بهدف توفير رؤى استراتيجية حول تحوّلات توجهات المسافرين، والاتجاهات العالمية للتنقّل، وتنافسية الوجهات السياحية، ومستقبل الطلب على السفر والسياحة.

كما سيقدّم ستيفن داتون، مدير الرؤى العالمية لقطاع السفر في «يورومونيتور إنترناشيونال»، جلسةً رئيسية بعنوان: "واقع السفر اليوم: التضخم، وتعدّد الأزمات، وملامح الواقع الجديد للسفر".

وفي حديثه قبيل انطلاق فعاليات الحدث، صرح داتون قائلاً: "ارتفع الإنفاق على السفر إلى مستويات قياسية في عام 2025، متجاوزًا نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الأسواق. وهذا دليل قاطع على الطلب المستمر على تجارب سفر مميزة تتجاوز الحدود، إذ تعد هذه المرونة ليست وليدة الصدفة، فقد أعاد السفر تعريف نفسه كسلع فاخرة في متناول الجميع، يحرص المستهلكون على الحفاظ عليها، حتى في ظل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، وعندما يضطرون إلى تقديم تنازلات في مجالات أخرى لتحقيق ذلك، يتيح السفر لهم الهروب من تحديات الحياة اليومية، واكتشاف العالم بطريقة إيجابية".

الجدير بالذكر أن التسجيل قد أصبح متاح الآن، ويمكنكم التسجيل كإعلاميين من هنا. وللتسجيل كزائر، اضغط هنا، وللاستفسار عن المشاركة في المعرض اضغط هنا.

يمكنكم الاطلاع على آخر أخبار سوق السفر العربي على الرابط التالي:

https://www.wtm.com/portfolio/en-gb/blog/press-releases.html.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.wtm.com/atm/en-gb.html

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى"في عامه الـ 33دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html#ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر 2026في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض ATM Travel Tech

يُعدّ معرض ATM Travel Tech الحدث التكنولوجي الرائد المصاحب لمعرض سوق السفر العربي (ATM)، حيث يهدف إلى عرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تغيير مستقبل صناعة السفر بحلول عام 2040. سيضم المعرض أكثر من 180 عارضًا من 30 دولة في قاعتين مخصصتين، ليُشكّل بذلك منصة ديناميكية لعرض التقنيات والشركات الناشئة والأفكار المبتكرة التي تُساهم في تشكيل مستقبل السفر.

ويشمل المعرض مركزًا متكاملًا للتكنولوجيا والابتكار يمتد على مساحة 850 مترًا مربعًا، حيث يقدم عروضًا تفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات، والتقنيات المالية، والتقنيات الخضراء. كما سيجمع "منصة المستقبل" قادة التكنولوجيا على مستوى العالم ورواد الأعمال وأصحاب رؤى المستقبل لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية المتقدمة وأمن الإنترنت والاستدامة، بالإضافة إلى فعاليات عرض المشاريع للشركات الناشئة. انطلاقًا من القطاع الأسرع نموًا في معرض سوق السفر العربي، يُعدّ معرض ATM Travel Tech منصة ديناميكية تُسهم في تطوير مستقبل تقنيات السفر.

سيُعقد معرض سوق السفر العربي القادم في دبي خلال الفترة من 14 إلى 17سبتمبر 2026

https://www.wtm.com/atm/en-gb.html

WTM Global Hub:

هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.wtm.com/portfolio/en-gb/blog.html

حولمعرض"سوقالسفرالعالمي – سبوت لايت"الرياض:

يُعدّهذا الحدثمنصةًمثاليةًلتسليط الضوء علىطموحاتالقطاع السياحي في المملكةالعربية السعودية وتعزيز ريادته على مستوى قطاعالسفرالعالمي. ويُسهم المعرضبتعزيز التعاون وتبادلالخبرات على المستوى الإقليمي والعالمي،وإتاحة الفرصةللعلاماتالتجاريةالعالميةللوصولبشكل مباشرإلىإحدىأكثرالأسواقالجديدةالواعدةفيقطاعالسفر،كما يُتيحللمملكةالعربيةالسعوديةعرضوجهاتهاورؤيتهاوفرصهاالاستثماريةللعالم. وسيلعبدوراًرئيسياًفيدعم مكانة المملكةفيقطاعالسياحةالعالمي.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

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جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

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