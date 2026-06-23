من الرمال إلى الأفق العمراني: قادة القطاع يرسمون ملامح مستقبل مستدام لمدن الصحراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم الختامي لمنتدى عمارة الصحراء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 تركيزاً واسعاً على الاستدامة والذكاء البيئي والتصميم المتكيف مع المناخ، حيث جمع نخبة من المعماريين ومخططي المدن والمطورين وصناع السياسات وقادة التكنولوجيا لمناقشة كيفية صياغة هوية معمارية جديدة لعصر الصحراء القادم.

وانعقد المنتدى تحت شعار «دمج التراث بالابتكار: مستقبل الحياة في الصحراء»، حيث استعرض المشاركون سبل تحويل البيئات الصحراوية إلى نماذج عالمية للتنمية الحضرية المستدامة من خلال الجمع بين الإرث الثقافي والتقنيات المتقدمة والممارسات التصميمية المسؤولة بيئياً.

واستُهلت فعاليات اليوم بجلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «من الرمال إلى الأفق العمراني – تشكيل هوية معمارية جديدة لقرن الصحراء»، ناقش خلالها الخبراء كيف يمكن للعمارة أن تعيد صياغة الهوية الإقليمية مع الاستجابة للتحديات المناخية واحتياجات المجتمعات والأهداف البيئية. وأكد المتحدثون أن المدن الصحراوية تمتلك المقومات اللازمة لتصبح نماذج عالمية للتطور الحضري المرن والمستدام.

وركزت النقاشات على مدار اليوم على الاستراتيجيات العملية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في البيئة العمرانية، حيث تناول الخبراء دمج أنظمة الطاقة المتجددة وتقنيات التبريد السلبي وممارسات البناء الدائري والمواد المحلية وأساليب التخطيط الحضري الكفؤة في استخدام الموارد، بما يتناسب مع طبيعة المناخات الصحراوية القاسية.

كما استعرض عبد الطرابلسي من شركة الهندسة للمقاولات التحديات التي تواجه البيئة العمرانية، فيما قدم فلاديمير يوفانوفيتش من شركة AECOM رؤى حول أهمية التعاون بين قطاعات العمارة والهندسة والتكنولوجيا لتحويل أهداف الاستدامة إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.

وتواصلت المناقشات من خلال جلسة «تصميم الصحراء المحايدة كربونياً» التي جمعت نخبة من قادة القطاع لمناقشة دور السياسات والابتكار والتصميم في دعم أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما سلطت جلسات الابتكار الضوء على أحدث التقنيات المستدامة، واختُتمت فعاليات اليوم بجلسة متخصصة حول الإضاءة المستدامة ودورها في تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ على المشهد الليلي الصحراوي وتحسين تجربة المستخدم في البيئة العمرانية.

وقال جوردان دجاما، مدير تطوير الأسواق الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الملكي البريطاني للمعماريين (RIBA):

“سيتحدد مستقبل العمارة الصحراوية بمدى قدرتنا على تحقيق التوازن بين الأداء البيئي والتجربة الإنسانية. ومع استمرار التحديات المناخية في التأثير على أساليب تخطيط المدن وتطويرها، تقع على عاتق المعماريين مسؤولية تصميم أماكن تتسم بالمرونة والكفاءة في استخدام الموارد وترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياقها الثقافي والبيئي. وتوفر البيئات الصحراوية فرصاً فريدة للابتكار، حيث يمكن للمعرفة التقليدية واستراتيجيات التصميم السلبي والتقنيات الحديثة أن تتكامل لصياغة مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات في المنطقة وخارجها.”

وفي حديثه عن أهمية المواد المستدامة المطوّرة محلياً، قال متحدث باسم DesertBoard: “تم تطوير DesertBoard كحل إماراتي مبتكر يحوّل مخلفات النخيل الزراعية إلى ألواح خشبية هندسية عالية الأداء، لتشكّل بديلاً مستداماً للمنتجات الخشبية التقليدية والمستوردة. ويُصنَّع المنتج بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة من الكتلة الحيوية لأشجار النخيل (السعف)، مما يساهم في الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة والحد من الكميات التي يتم توجيهها إلى مواقع الطمر، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري. ويجسّد هذا الابتكار قدرة الصناعات الوطنية على تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة، كما يبرهن على إمكانات المواد المطوّرة محلياً في دعم أهداف الاستدامة وتعزيز الأمن الصناعي والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.”

من جانبها، قالت لافانيا رادهوكومار، المدير التجاري الإقليمي في تيراكو: “نؤمن بأن مستقبل البناء المستدام لا يقتصر على تقليل الأثر البيئي فحسب، بل يتطلب أيضاً توفير حلول عملية وعالية الأداء تلبي احتياجات المشاريع الحديثة. ومن خلال تبني مواد بناء مستدامة وحلول تشطيب مبتكرة، يمكن للقطاع أن يحقق تقدماً ملموساً في خفض البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة والمساهمة في تطوير مبانٍ أكثر صحة واستدامة وقدرة على التكيف مع التحديات المناخية في منطقة الشرق الأوسط.”

وقال دينيس جاكوب، رئيس قسم المواصفات في الإمارات وقطر لدى شركة Asian Paints Arabia:

“يلعب قطاع البناء دوراً محورياً في الحد من التأثيرات البيئية مع الحفاظ على مستويات الأداء والمتانة. ولم تعد الاستدامة هدفاً مستقبلياً فحسب، بل أصبحت مسؤولية حاضرة، ولذلك نواصل الاستثمار في الحلول التي تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتخفض التأثيرات البيئية على مدى دورة حياة المشاريع، وتدعم أهداف الاستدامة طويلة الأمد في المنطقة.”

دث دينيس عن تقنية SmartCare CureAssure المبتكرة والحاصلة على براءة اختراع من شركة Asian Paints، واصفاً إياها بأنها تقنية رائدة للمعالجة الداخلية للخرسانة، تمتلك القدرة على توفير ما يقارب 8 مليارات لتر من المياه سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى طرق المعالجة التقليدية باستخدام المياه. وأشار إلى أن SmartCare CureAssure تسهم بشكل ملموس في الحفاظ على الموارد المائية الثمينة وتعزيز استدامة ممارسات البناء، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي (Net Zero) وأهدافها الأوسع في مجال الاستدامة.

واختُتم منتدى عمارة الصحراء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجماع واسع على أن مستقبل التنمية الصحراوية سيعتمد على التعاون الوثيق بين المعماريين والمهندسين وصناع السياسات ومطوري المواد ومزودي التكنولوجيا، في وقت تواصل فيه المنطقة تعزيز مكانتها كمنصة عالمية رائدة للحوار حول العمارة المتكيفة مع المناخ والتنمية الحضرية المرنة والمستدامة.

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