الدورة الخامسة تستضيف أكثر من 70 متحدثاً ضمن 17 جلسة علمية، بمشاركة مختصين من أكثر من 15 دولة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تنظّم فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط (MEAPEN) يومي 4 و5 يونيو 2026 في قاعة الراس بفندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في التغذية السريرية لبحث أحدث التطورات في التغذية الوريدية والأنبوبية، والرعاية متعددة التخصصات للمرضى، والابتكارات الناشئة التي تُسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية الحديثة.

وفي ظل تزايد اهتمام أنظمة الرعاية الصحية بالنماذج العلاجية متعددة التخصصات والمتمحورة حول المريض، باتت التغذية السريرية تؤدي دوراً محورياً في دعم نتائج الرعاية الصحية وتحسينها عبر مختلف التخصصات الطبية. ويُشكّل المؤتمر منبراً إقليمياً يجمع الخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة، ويسهم في الارتقاء بممارسات التغذية السريرية المستندة إلى الأدلة العلمية في مختلف أنحاء المنطقة.

ويأتي المؤتمر في وقت تواصل فيه دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتبادل الطبي والعلمي، في ظل منظومة رعاية صحية متطورة تستقطب الخبرات العالمية، وتواكب الابتكار، وتعزز التعاون متعدد التخصصات. ويجمع المؤتمر نخبة من المتخصصين الإقليميين والدوليين تحت سقف واحد، بما يؤكد أهمية تطوير التعليم الطبي، وتعزيز الحوار العلمي، والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة. كما تحظى دورة هذا العام بدعم "فعاليات دبي للأعمال" بصفتها الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، بما يعكس المكانة المتنامية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية للتعاون الطبي الدولي.

ومع استمرار تطور دور التغذية في الرعاية الصحية الحديثة، يحرص مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط على تعزيز الحوار العلمي والتبادل الأكاديمي، وتوسيع مجالات التعاون بين مختلف التخصصات الطبية والممارسات السريرية.

وتُشكّل دورة هذا العام محطة بارزة في مسيرة المؤتمر، إذ تُقام بالتعاون مع شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN) تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية، بما يعزز مكانة المؤتمر وحضوره على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهتها قالت الدكتورة وفاء حلمي عايش، رئيسة مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط، ورئيسة شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN)، نائب رئيس الجمعية العربية لتغذية الأطفال السريرية (ASPCN)، وأخصائية التغذية السريرية الاستشارية في مستشفى تداوي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة: "شهد مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط تطوراً متواصلاً ليُصبح منصة علمية بارزة للممارسات القائمة على الأدلة العلمية في مجال التغذية السريرية. وتعكس الدورة الخامسة من المؤتمر الأهمية المتنامية للتغذية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة، كما تسلط الضوء على الدور المحوري للتعاون بين الأطباء، وأخصائيي التغذية، والصيادلة، والممرضين، والباحثين، وغيرهم من المتخصصين في القطاع الصحي. ومن خلال هذا المؤتمر، نواصل توفير منصة علمية تشجع على تبادل المعرفة، وتستعرض أحدث التطورات في مجال التغذية السريرية، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض في مختلف أنحاء المنطقة".

كما يوفر المؤتمر بيئة علمية تفاعلية تجمع المتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء المنطقة، بما يتيح تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات السريرية المستجدة، واستعراض الأساليب والابتكارات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة رعاية المرضى من خلال التغذية.

ومن المتوقع أن يستقطب مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط أكثر من 500 زائر ومشارك من أكثر من 15 دولة، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً ضمن 17 جلسة علمية متخصصة. كما سيتضمن المؤتمر أكثر من 50 ملصقاً علمياً شفهياً وإلكترونياً، تستعرض أحدث الأبحاث الناشئة، ودراسات الحالات السريرية، والتطورات العلمية في مجال التغذية السريرية.

وسيقدّم البرنامج العلمي متعدد التخصصات تغطية شاملة للموضوعات الأساسية والناشئة في التغذية السريرية، بما يشمل أحدث التطورات في علاج التغذية الوريدية والأنبوبية، وتغذية العناية المركزة والرعاية الحرجة، والتغذية السريرية للأطفال وحديثي الولادة، وتغذية الأورام وإدارة سوء التغذية، والسمنة والسكري وعلاجات GLP-1، وأساليب التغذية الشخصية والدقيقة، والدعم الغذائي للحالات السريرية المعقدة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تقييم التغذية، والرعاية الغذائية للجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، والأساليب متعددة التخصصات في الرعاية الغذائية المتمحورة حول المريض، وإرشادات التغذية السريرية والممارسات القائمة على الأدلة العلمية، إلى جانب الابتكارات والاتجاهات الناشئة التي تسهم في استشراف مستقبل علوم التغذية السريرية.

كما سيسلط المؤتمر الضوء على تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، وتقنيات تقييم التغذية المعتمدة على التكنولوجيا، إلى جانب أحدث الإرشادات السريرية والممارسات المستندة إلى الأدلة العلمية، والاتجاهات الناشئة التي تسهم في رسم مستقبل علوم التغذية السريرية.

ومن خلال أجندته العلمية الشاملة، يهدف مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط إلى تزويد ممارسي الرعاية الصحية برؤى عملية تتضمن أحدث المستجدات السريرية التي تسهم في تطوير رعاية المرضى القائمة على التغذية.

ويتناول البرنامج العلمي لدورة هذا العام مجموعة واسعة من المحاور المتخصصة، تشمل تغذية البالغين والأطفال، والعناية المركزة، والأورام، والرعاية الغذائية الأيضية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التطورات في إدارة السمنة، وعلاجات GLP-1، واستراتيجيات الرعاية الأيضية الحديثة التي تسهم في تطوير ممارسات الرعاية الصحية عالمياً.

ويُعد مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط إحدى المنصات العلمية التعاونية البارزة المدعومة من مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. وتشمل الجهات الداعمة لدورة هذا العام: جمعية الشرق الأوسط لطب التغذية والسمنة (Manto)، والرابطة العمانية للتغذية والتغذية العلاجية، ونقابة أخصائيي التغذية الفلسطينيين، وجامعة بوليتكنك فلسطين، الجمعية الهندية للتغذية الوريدية والأنبوبية (IAPEN INDIA)، الجمعية العربية للتغذية السريرية للأطفال(ASPCN)، وجمعية الغذاء والتغذية الأردنية، والجمعية المصرية للتغذية الوريدية والأنبوبية (EGSPEN)، وجامعة الشارقة، والجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والمعوية (ASPEN)، وشعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية (UAESPEN)، والمديرية العامة لمستشفى خولة في سلطنة عمان.

ويحظى المؤتمر بدعم مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة في قطاع التغذية والرعاية الصحية، تشمل شركة "نستله هيلث ساينس" بصفتها شريك الرؤية، وشركة "إيلي ليلي" بصفتها الشريك الاستراتيجي، إلى جانب شركتي "أبوت" و"فريزينيوس كابي" ضمن فئة الرعاة اللؤلؤيين، فضلاً عن "داتش ميديكال فود"، و"نيوتريشيا"، و"بي براون"، و"باكستر"، و"ميدتريشن".

ويوفر المؤتمر منصة معرفية تجمع المتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، وصناع القرار في القطاع الصحي، كما يسهم في تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين المتخصصين.

وسيحصل المشاركون في المؤتمر على 28 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من هيئة الصحة بدبي، مما يدعم مسارات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر نخبة من أخصائيي التغذية السريرية، وأخصائيي التغذية، والأطباء، وأطباء الجهاز الهضمي، وأطباء الغدد الصماء، ومتخصصي العناية المركزة والرعاية الحرجة، وأطباء الأطفال، وأطباء الأورام، والجراحين، والصيادلة، والممرضين، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين السريريين، والأكاديميين، ومديري المستشفيات، وصناع القرار في القطاع الصحي، وطلبة الطب والمتدربين، إلى جانب الجمعيات الإقليمية والدولية المتخصصة بالتغذية، والعاملين في مجالات الرعاية متعددة التخصصات وممارسات التغذية السريرية. كما يُتوقع أن يرحب المؤتمر بأطباء المجتمع ومقدمي الرعاية المشاركين في دعم الأساليب الشمولية لتحسين رعاية المرضى.

ويُنظَّم مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026 من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في اندكس القابضة. وعلى مدار السنوات الماضية، واصل المؤتمر ترسيخ دوره كمنصة تجمع الخبراء والممارسين العاملين على تطوير ممارسات التغذية السريرية وتعزيز التعاون المهني في مختلف أنحاء المنطقة.

واستناداً إلى النجاحات التي حققتها دوراته السابقة، يواصل المؤتمر توسيع نطاق حضوره العلمي والمهني عاماً بعد عام، بما يرسخ مكانته كمنصة إقليمية متخصصة في تطوير المعرفة في مجال التغذية السريرية، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، ودعم ممارسات الرعاية الصحية القائمة على الأدلة العلمية.

