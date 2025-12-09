دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، رعايتها الماسية لمؤتمرات ومعارض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) خلال العام 2026، والتي تشمل IDEA Campus Energy 2026 وIDEA 2026 وغيرها تحت برنامج الراعي المستدام. وتعكس رعاية "إمباور" لهذه الفعاليات للعام الثالث على التوالي مكانتها الرائدة في قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم، ودورها المحوري في تعزيز تقدم القطاع وبناء الجسور التواصل والعمل المشترك ما بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعي الطاقة والتبريد.

وتجمع هذه الفعاليات صناع القرار وقادة قطاع المرافق وخبراء الطاقة ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لاستكشاف أحدث الحلول في مجال تبريد المناطق والتدفئة والبنية التحتية للطاقة المستدامة، وتمثل منتدىً رائداً لتبادل أفضل الممارسات التي تعزز مستقبل قطاع طاقة المناطق حول العالم.

وتوفر كذلك فرصاً متعددة لمختلف الجهات والمؤسسات لعرض ممارساتها وابتكاراتها ودفع عجلة المرونة والاستدامة في أنظمة التبريد في المناطق داخل المدن والحُرُم الجامعية والمجتمعات حول العالم. كما تُعزز مشاركة "إمباور" المستمرة ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وتُبرز التزام المؤسسة بتبادل المعرفة عالمياً من أجل تطوير هذا القطاع.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تأتي رعاية "إمباور" الماسية لفعاليات الجمعية الدولية لطاقة المناطق لعام 2026 امتداداً لالتزامنا الراسخ بدعم مسيرة التطوير العالمي في قطاع تبريد المناطق، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائداً للابتكار في البنية التحتية المستدامة. ونؤمن في "إمباور" بأن مستقبل تبريد المناطق يعتمد على التكامل بين الكفاءة والابتكار والعمل المشترك، ولذلك نحرص على المشاركة الفاعلة في المنصات الدولية التي تجمع الخبراء وصناع القرار لتبادل الخبرات وصياغة حلول تُسهم في بناء أنظمة تبريد أكثر مرونة واستدامة. وتمثل مشاركتنا للعام الثالث على التوالي تأكيداً لدور "إمباور" المحوري في قيادة التحول نحو مدن أكثر استدامة، وتعزيز قدرتنا على مشاركة تجاربنا المتقدمة وإثراء الحوار العالمي حول مستقبل تبريد المناطق.

ومن جانبه، قال روب ثورنتون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لتبريد المناطق (IDEA): "تعكس رعاية "إمباور" المستمرة لفعاليات الجمعية دورها الريادي والتزامها الراسخ بدعم الابتكار في قطاع تبريد المناطق عالمياً. ونثمّن هذا الدعم المتواصل، ونتطلع إلى حوارات بنّاءة خلال فعاليات عام 2026 المقبلة، والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية لتعزيز مستقبل القطاع".

وأضافت المؤسسة أن رعاية "إمباور" لمؤتمرات ومعارض الجمعية الدولية لطاقة المناطق تشكل منصة استراتيجية للمؤسسة لاستعراض إنجازاتها المتقدمة في قطاع تبريد المناطق، حيث تتيح لها تسليط الضوء على تجاربها الرائدة في تطوير البنية التحتية للتبريد الحضري، وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في كفاءة الطاقة والاستدامة. كما تمنح هذه الرعاية "إمباور" فرصة لعرض مشاريعها الكبرى التي رسخت مكانتها كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، إلى جانب إبراز نماذجها المبتكرة في التشغيل الذكي، وربط أنظمة التبريد بمفاهيم التحول الرقمي، الأمر الذي يعزز من حضور المؤسسة في المنصات الدولية ويُبرز دورها في قيادة مستقبل هذه الصناعة.

-انتهى-

#بياناتشركات