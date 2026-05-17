دبي- الإمارات العربية المتحدة، تستضيف دبي "أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 MENA Blockchain Week (MENABCW)، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة التي تمتد فعالياتها عبر مواقع متعددة في المدينة خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2026. وينظّم الحدث شركة SkyNet X Solutions SNXS (SNXS)، بدعم من فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشريك وجهة رسمي، فيما يتضمن البرنامج أكثر من 40 فعالية، وما يزيد على 5,000 مشارك و100 متحدث ضمن جهود مشتركة وتنظيم متناسق.

ويأتي "أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026" ليقدم نموذجاً جديداً لفعاليات الأعمال، حيث يشكّل منصة متكاملة تمتد عبر مختلف أنحاء دبي، بما يتيح للمنظمين المستقلين وقادة المجتمعات ومشاريع البلوك تشين تنظيم فعالياتهم الخاصة تحت مظلة موحدة. كما تتماشى المبادرة مع حملة "فخورين بالإمارات" وكذلك مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتؤكّد على استجابة منظومة الابتكار لحالة عدم اليقين، وتعطي مثالا على كيفية استمرار دبي في توفير منصات تمكّن القطاعات الناشئة من التواصل والنمو، وهو ما يعزّز مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار والاقتصاد الرقمي وفعاليات الأعمال.

ويستند نجاح دبي في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة لقطاع البلوك تشين إلى البيئة التنظيمية المتقدمة، والدعم المؤسسي المستمر، إلى جانب قدرتها على استقطاب المواهب والاستثمارات العالمية. ومع النمو المتسارع لهذا القطاع، جاء إطلاق "أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026" ليعزز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في المنظومة، ويوفر منصة موحدة للحوار وتبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية كمركز رئيسي للاقتصاد الرقمي والقطاعات المستقبلية من خلال تطوير منظومات أعمال متكاملة تستقطب الشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. فيما يعكس ’أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026‘ النمو المتسارع الذي يشهده قطاع البلوك تشين والأصول الرقمية في دبي، عبر نموذج متكامل يجمع الخبراء والشركاء والجهات المعنية وروّاد القطاع والمستثمرين والمجتمعات المتخصصة، على مدار أسبوع كامل. وتسهم استضافة مثل هذه المبادرات النوعية بهذا الحجم في دعم مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال الدولية والقطاعات الناشئة".

ومن جانبه، قال الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين: "أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو امتداد طبيعي لريادة دبي في تكنولوجيا البلوك تشين. فيما يعكس هذا الحدث المهم النموذج اللامركزي الذي تقوم عليه دبي، القائم على الانفتاح والتعاون والقدرة على التوسع. ويضع مركز دبي للبلوك تشين كامل إمكاناته لدعم هذه المبادرة والمجتمع الذي تخدمه".

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد الحميري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي: "أرى في أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا معلماً بارزاً في منظومتنا الإقليمية، ليس لحجمه وحسب، بل لبنيته اللامركزية التي تُمكّن المجتمع وتُفعّل دبي بوصفها مركزاً عالمياً للقيمة المشتركة والتعاون والابتكار في منطقة مينا. إنه يجسّد دور دبي بوصفها بانيةً حقيقيةً للمنظومات، حيث تتلاقى الصمود والريادة والابتكار لصياغة مستقبل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي".

وفي السياق ذاته، قال محمد الحسيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سكاي نت إكس سوليوشنز" ومؤسس ومدير فعالية "أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026": "يعكس هذا الحدث قوة المجتمع وقدرته على البناء والابتكار، ويؤكد مكانة دبي كمدينة تواصل دفع عجلة النمو والتطور في القطاعات المستقبلية".

تعتمد المبادرة على نموذج تشغيلي مكوّن من أربع طبقات، تشمل البنية التحتية للحملة، والمنظمين المستقلين، والشركاء المؤسسيين والحكوميين، إضافة إلى مجتمع المشاركين من مؤسسين ومستثمرين وصناع قرار ومطورين.

الطبقة صفر Layer 0 : البنية التحتية للحملة: تتولى شركة SkyNet X Solutions (SNXS ) توفير هوية الحملة والإطار القانوني وتنسيق الرعاة. ويضطلع شريك المقر التأسيسي Hadron Founders Club بترسيخ البنية التحتية المادية للحملة، فيما تُسهم Unbox Community في توفير مساحات إضافية للفعاليات في أنحاء دبي. كما يستضيف كل من فندق 25hours Hotel Dubai One Central ودبي فاوندرز HQ فعاليات الحملة لتغطية المدينة بأكملها.

الطبقة الثانية Layer 2 : الشركاء المؤسسيون والحكوميون، ويشملون فعاليات أعمال دبي، المكتب التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومركز دبي للبلوك تشين ( DBCC )، وجمعية الإمارات للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي ( ABAI )، وكبرى البورصات العالمية التي تستضيف لقاءات رسمية خلال الأسبوع.

الطبقة الثالثة Layer 3 : الجمهور المستهدف: المؤسسون والمطورون والمستثمرون والمؤسسات وصانعو السياسات الذين يحضرون الفعاليات في أرجاء المدينة طوال الأسبوع.

ويمتد "أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026" على مدار أسبوع كامل يتضمن سلسلة من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي تغطي محاور متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي في البلوك تشين، والتنظيمات والتشريعات، والأصول الرقمية، وصناعة المحتوى، ومنصات التداول.

البرنامج الزمني أسبوع بلوك تشين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Blockchain Week (MBCW

14 مايو: فعالية ما قبل الانطلاق، قمة تماسك المجتمع

18 مايو: اليوم الأول، يوم المجتمع ويوم البنّائين

19 مايو: اليوم الثاني، الذكاء الاصطناعي في البلوك تشين والأتمتة

20 مايو: اليوم الثالث، العملات المستقرة والبنوك الرقمية والمدفوعات الذكية

21 مايو: اليوم الرابع، تنظيم البلوك تشين في الإمارات والأمن والامتثال

22 مايو: اليوم الخامس، الأصول الحقيقية والترميز

23 مايو: اليوم السادس، يوم صنّاع المحتوى وورش العمل

24 مايو: اليوم السابع، يوم المتداولين والبورصات

كما يجمع الحدث أكثر من 100 متحدث من أبرز الجهات العالمية العاملة في قطاع البلوك تشين والأصول الرقمية، من بينهم: Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالمCoinMarketCap، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، الجهة التنظيمية للأصول الافتراضية في الإمارات، ومركز دبي للبلوك تشين، المركز الرسمي للبلوك تشين في دبي، وجمعية دبي للأصول الرقمية (D2A2)، وCoinMENA، البورصة الرائدة للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وBitpanda، منصة الأصول الرقمية الأوروبية، وHacken، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني للبلوك تشين، وبنك رأس الخيمة الوطني RAK، أحد أبرز البنوك في الإمارات، وAnimoca Brands، الشركة العالمية الرائدة في الألعاب والاستثمار في Web3؛ وHadron Founders Club، مسرّع المؤسسين في مجال Web3؛ ومؤسسة Ethereum، الهيئة التطويرية الأساسية لشبكة Ethereum؛ وMintlayer، طبقة DeFi المبنية على Bitcoin لتمكين التمويل.

