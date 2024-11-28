سيؤكد المنتدى الجديد على أهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم ومتلازمة تكيس المبايض واضطرابات الصحة الإنجابية

سيرأس المنتدى الدكتورة قدرية سيد، استشارية علم الأمراض التشريحي والسريري في المستشفى الأمريكي بدبي وسيضم نخبة من أبرز الخبراء عالميين المشهورين في مجال صحة المرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستسلط النسخة القادمة من معرض ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في المنطقة، الضوء على صحة المرأة من خلال إطلاق منتدى جديد مخصص يضم نخبة من أبرز قادة المنطقة في مجال الرعاية الصحية والمختبرات.

سيجمع منتدى قيادة صحة المرأة، الذي سيقام في اليوم الافتتاحي لمعرض ميدلاب الشرق الأوسط في 3 فبراير 2025، بين القيادات النسائية من المختبرات والرعاية الصحية وصناعة الأدوية لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه التشخيصات المختبرية في تعزيز صحة المرأة.

يهدف المنتدى تحت شعار "تعزيز صحة المرأة من خلال التشخيص المختبري"، إلى عرض أحدث الابتكارات، ومعالجة التحديات الرئيسية، واكتشاف فرص التعاون التي من شأنها تعزيز القدرات التشخيصية للاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة. بالإضافة إلى ذلك، سيسلط الحدث الضوء على المساهمات المستمرة التي قدمها الخبراء الحاضرون في تعزيز صحة المرأة في التشخيص المختبري.

وستركز الجلسات على "تأثير الابتكار التشخيصي على صحة المرأة" و"التشخيصات المصممة خصيصًا للمرأة"، وسيسلط المنتدى الضوء على كيفية مساهمة أدوات التشخيص الناشئة في الكشف المبكر والوقاية من الحالات الصحية وعلاجها، بما في ذلك سرطان الثدي ومتلازمة تكيس المبايض واضطرابات الصحة الإنجابية. بالإضافة إلى ذلك، سيستكشف المشاركون كيف يمكم للتشخيصات الشخصية من إحداث ثورة في إدارة الأمراض الهرمونية والمزمنة، وتقديم مسارات جديدة للرعاية الفردية.

ترأست الدكتورة قدرية سيد، استشارية في علم الأمراض التشريحي والسريري ورئيسة قسم علم الأمراض والمختبر في المستشفى الأمريكي في دبي، منتدى القيادة الصحية للمرأة في معرض ميدلاب الشرق الأوسط، حيث عملت الدكتورة سيد قبل توليها منصبها الحالي كأستاذة مساعدة في جامعة أركنساس ومستشفى أركنساس للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة علقت الدكتورة قدرية سيد قائلة: "يمثل منتدى القيادة الصحية للمرأة الجديد في ميدلاب الشرق الأوسط فرصة مثالية لتسخير قوة التشخيصات المختبرية لتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة بشكل أكثر فعالية، حيث نهدف من خلال التعاون والابتكار إلى تعزيز القدرات التشخيصية وأن نكون جزءًا من الجهود المبذولة لتقديم رعاية أكثر تخصيصًا وفعالية للنساء في المنطقة والعالم".

سيتضمن المنتدى رؤى ثاقبة من قبل قادة عالميين مرموقين في مجال صحة المرأة، حيث ستشارك الدكتورة ريتا ناير، نائب رئيس التعليم وتطوير أعضاء هيئة التدريس ومديرة علم الأمراض الخلوية في قسم علم الأمراض وأستاذة علم الأمراض الخلوية في التعليم الطبي بجامعة نورث ويسترن كمتحدثة رئيسية في المنتدى، والتي ستقود بنفسها جهود المختبر لضمان التنفيذ الجيد لفحص فيروس الورم الحليمي البشري الأولي.

خلال المنتدى، ستتناول الدكتورة ناير أهمية الفحص الأولي لفيروس الورم الحليمي البشري، مع التركيز على طريقة أخذ العينات الذاتية، حيث تعد عدوى فيروس الورم الحليمي البشري السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، وقد وجدت الأبحاث التي أجرتها مجلة لانسيت جلوبال هيلث في عام 2018 أن سرطان عنق الرحم كان رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، كما يعد المرض السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء في شرق وغرب ووسط وجنوب إفريقيا.

ويشير المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن توزيع مجموعات أخذ العينات الذاتية لفيروس الورم الحليمي البشري يزيد بشكل كبير من معدلات الفحص، حيث أظهرت المجموعات المستخدمة في التجارب السريرية التي أجراها المعهد الوطني للسرطان أنها تحافظ على دقة تشخيصية عالية، على غرار العينات التي جمعها الأطباء.

سينعقد معرض ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في المنطقة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 فبراير 2025، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث الذي يعد مركزاً عالمياً لقادة الطب المخبري، حضور أكثر من 20 ألف مشارك، ومشاركة 800 عارض من أكثر من 40 دولة.

تضم قائمة الرعاة لمنتدى القيادة في مجال صحة المرأة كلاً من: شركة دي إن كيه تكنولوجيز الراعي الرئيسي، وشركة كويدل أورثو الراعي المشارك، حيث سيقام المنتدى في القاعة 1، الغرفة 6 في مركز دبي التجاري العالمي.

للمزيد من المعلومات عن معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

باعتباره أضخم معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلعب ميدلاب الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في تطوير قيمة الطب المخبري ورسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عن طريق توفير منصة لرواد قطاع المختبرات، بما في ذلك الشركات المصنّعة والوكلاء والموزّعين، لتبادل أفضل الممارسات، واستعراض الابتكارات الجديدة، والتعاون والتواصل مع بعضهم البعض.

تنبع أهمية معرض ميدلاب الشرق الأوسط من 15 عامًا من النمو جنبًا إلى جنب مع معرض الصحة العربي، أكبر حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآن في عامه الرابع والعشرين، يجمع هذا الاجتماع السنوي للمختبرات الطبية بين العارضين والحضور من أكثر من 180 دولة.

سيتم انعقاد ميدلاب الشرق الأوسط في الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بينما سيقام الحدث الافتراضي منه في الفترة الممتدة من 4 ديسمبر 2024 إلى 20 فبراير 2025.

الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

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