الشارقة: يشهد معرض "ستيل فاب 2025"، الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفاعلاً واسعاً من الخبراء والمهتمين، حيث يضم المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" ويستمر حتى 16 يناير، جميع حلقات سلسلة إنتاج وتصنيع الفولاذ، بدءًا من أحدث الآلات وصولاً إلى التقنيات الجديدة المستخدمة في تشكيل المعادن.

ويقدم الحدث في نسخته الـ20، تقنيات القطع بالليزر الأكثر تطورًا، والطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التصنيع المستدامة، ويوفر منصة مثالية للموردين والمصنعين والمستهلكين في المنطقة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير قطاع الصلب.

حدث مهم لتحريك القطاع الصناعي

وأكد سلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة أن أهمية "ستيل فاب" وما يقدمه من تقنيات في صناعة الصلب والفولاذ والهياكل المعدنية تكمن في دوره المحوري في دعم مختلف الصناعات بما فيها الإنشائية والبنية التحتية وقطاعات الطيران والمركبات والنفط والغاز، ما يجعل منه واحدًا من أبرز المعارض المتخصصة التي تسهم في تحريك القطاع الصناعي عامة، مشيراً إلى أن المعرض يتميز باحتوائه على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بدءًا من معدات الفولاذ الأساسية مثل القضبان والصفائح والأنابيب والهياكل المعدنية، وصولاً إلى آلات التصنيع المتطورة كخطوط الدرفلة ومكائن القطع واللحام والطلاء، إلى جانب أحدث تقنيات المعالجة والتطوير، مثل أنظمة الحماية من الصدأ وتقنيات إعادة التدوير المستدامة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، إضافة إلى الخدمات المتكاملة كحلول البرمجيات واللوجستيات التي تدعم تطور هذه الصناعة.

معدات متطورة تخدم مختلف القطاعات

وفي هذا السياق، قال المهندس بدر حافظ من مجموعة فيسيب الإيطالية المتخصصة في هندسة الفولاذ الهيكلي، إن المجموعة تقدم خلال المعرض عرضًا مميزًا لمجموعة واسعة من المعدات المتطورة التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، مثل آلات قطع الصفائح بالليزر عالية الطاقة التي توفر دقة وسرعة فائقتين في عملية القطع، وصولاً إلى الروبوتات المتطورة المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد للصلب، والتي تفتح آفاقًا جديدة لاستخدام تقنيات أحدث تطورًا في مجال تصميم وتصنيع الهياكل المعدنية المعقدة.

وأضاف أن المجموعة تعرض أيضًا أحدث الآلات ذات التقنية العالية التي تتميز بأعلى مستويات الجودة في أعمال القطع والحفر والانحناء وتشكيل جميع أنواع المعادن، مؤكدًا أن منتجات المجموعة متخصصة بشكل أساسي لقطاع البناء والتشييد، وتسهم في تلبية متطلبات المشاريع الإنشائية الضخمة والمعقدة.

أجهزة استشعار ذات دقة عالية

من جانبه، أشار كريم محسن، المدير العام لشركة رينيشاو البريطانية، إلى أن الشركة تعد رائدة في توفير أنظمة وبرمجيات التصنيع الذكية المبنية على البيانات، والتي تسهم في التحكم الدقيق في العمليات الصناعية في مختلف القطاعات، مثل الطيران والمركبات والنفط والغاز، وأوضح أن الشركة تقدم خلال مشاركتها في الحدث عرضًا شاملاً لمجموعة واسعة من معدات أجهزة الاستشعار ذات الدقة العالية والتي تعد أساسية في جمع البيانات الصناعية، بالإضافة إلى البرمجيات المتطورة لأدوات الآلات والتي تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية العمليات التصنيعية، إلى جانب أجهزة المعايرة التي تضمن دقة قياسات المعدات وأنظمة القياس المتقدمة والتي توفر معلومات مفصلة حول أداء العمليات الصناعية.

ويشهد معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2025"، مشاركة أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و350 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون كبار رواد الصناعة وخبراء التقنيات المستخدمة في تشكيل الفولاذ، ويلتقي في المعرض رواد صناعة الحديد والصلب وكبار المنتجين العالميين من دول رائدة في الصناعة تشمل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند، وممثلو شركات محلية وإقليمية حققت حضورًا بارزًا في ابتكار التقنيات والحلول المساهمة في تطوير مختلف الصناعات المعدنية.

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