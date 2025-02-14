ينطلق الخميس المقبل بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة ، فعاليات الملتقى الارميني تحت عنوان " صنع في أرمينيا 2025 " ، الذي يستضيفه المركز للمرة الأولى ، بدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، حتى 22 فبراير الجاري ، بمشاركة أكثر من 50 شركة أرمينية متخصصة في العديد من القطاعات ، إلى جانب نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الارمينية ، حيث ستعرض الشركات الأرمينية منتجاتها وخدماتها وحلولها المبتكرة لجمهور الزائرين من داخل الدولة وخارجها ، بالاضافة الى رجال أعمال ومستثمرين وشركاء دوليين ، وممثلي الدوائر المحلية والحكومة الاتحادية وممثلي الجهات المنظمة ، التي ستكون في استقبال الحضور والزوار في الفترة الصباحية من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء ، لإطلاعهم على أجنحة ومنصات العرض ، والاستماع لشرح من العارضين حول ما يقدمونه في هذا الحدث من منتجات ومعروضات متنوعة ، فيما تبدأ المهرجانات والعروض والانشطة والفعاليات المتنوعة من السابعة مساءً للحادية عشر ليلاً ، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا .

كما يتوقع أن يشهد الملتقى وخلال أيام الفعاليات ، توقيع مذكرات تفاهم بين الشركات الارمينية ونظيراتها الاماراتية ، وكذلك أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين وممثلي الدوائر ، بهدف تعزيز العلاقات التجارية ، وتنمية آفاق العمل المشترك ، فضلاً عن تشجيع وتعزيز وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في جمهورية أرمينيا ودولة الامارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص ، فضلاً عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية ، تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى الطرفين ، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية ، والإحصائيات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة ، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التجارية لدى كل جانب ، بالإضافة إلى دعم وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف وفرص التدريب بين الجانبين.

من جانبه أشار سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، إلى أن العلاقات بين جمهورية أرمينيا ودولة الإمارات ، تمثل نموذجاً رائداً في العلاقات الاقتصادية الدولية وتشهد نمواً وازدهاراً متسارعين ، لا سيما مع إمارة رأس الخيمة ، والتي تعتبر وجهة مثالية جاذبة للشركات الارمينية ، مؤكداً على أن غرفة رأس الخيمة تدرك حجم هذه الامتيازات التي تجمع بين البلدين الصديقين ، الأمر الذي كثّف من سعيها نحو تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري ، والاستثمار المتبادل ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع عبر عقد لقاءات العمل المشتركة وتوقيع مذكرات التفاهم ، وتنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة، لافتاً الى أن هذا المعرض " صنع في أرمينيا 2025 " سيكون البداية لسلسلة المعارض الارمينية ، التي سيستضيفها إكسبو رأس الخيمة ، وهو ما يعكس سمعة إكسبو رأس الخيمة ، ومكانته المتنامية بالنسبة للشركات الارمينية ، التي تحرص على تعزيز تواجدها في أسواق إمارة رأس الخيمة عبر بوابة قطاع المعارض ، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث ودوره في رفد الأسواق المحلية بمنتجات الشركات الارمينية الرائدة في قطاعات عدة .

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