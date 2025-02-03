دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت إيطاليا عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2025" الحدث الأكبر من نوعه، والذي سيعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2025، في مركز دبي التجاري العالمي.

سيسلط الجناح الإيطالي؛ والذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية (ITA) بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والجمعية الإيطالية لصناعات طب الأسنان، الضوء على الابتكارات الرائدة والمبادرات المستدامة للعلامة التجارية "صنع في إيطاليا" الشهيرة في مجال رعاية وتقويم الأسنان.

وسيضم الجناح، مجموعة متخصصة من الشركات المصنعة التي تستعرض تقنيات طب الأسنان المتطورة، بما يتماشى مع الجودة الإيطالية في تطوير طب الأسنان بحلول هندسية دقيقة وممارسات صديقة للبيئة.

ويبرز جناح إيطاليا بمعرض «إيدك» 2025، الالتزام بدمج الابتكار التكنولوجي مع التميز في التصميم والاستدامة، باعتبارها رائد عالمي في القطاع، وأظهر قطاع طب الأسنان في إيطاليا نمواً قوياً، مع تحقيق معدل نمو أعمال سنوي قدره 1.3 مليار يورو عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات الإيطالية 860 مليون يورو في نفس العام.

ومن المتوقع أن ينمو سوق أجهزة تقويم الأسنان إلى 1.2 مليار يورو خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.12%، كما إنه من المتوقع أن يتجاوز 1.58 مليار يورو بحلول عام 2029.

ويتصدر المصنعون الإيطاليون طليعة الحلول المبتكرة التي يشهدها مجال طب الأسنان، بما في ذلك أنظمة CAD / CAM والطباعة ثلاثية الأبعاد والحلول الصديقة للبيئة، وتحسين النتائج السريرية مع تقليل التأثير البيئي.

وتمتاز التقنيات المتقدمة لحلول طب الأسنان الإيطالية بمكانة وتأثير كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية من معدات ومنتجات طب الأسنان إلى سوق دولة الإمارات ما يقرب من 45 مليون يورو سنويًا، وذلك بفضل الحلول المبتكرة مثل: سير العمل الرقمي والأطراف الصناعية المخصصة والتطبيب وأدوات إدارة العيادات المتطورة، كما ساهمت الشركات الإيطالية في الارتقاء بمعايير رعاية وتنظيف الأسنان في جميع أنحاء الإمارات من خلال التعاون المتبادل وتعزيز الشراكات التجارية القوية بين البلدين، لما تمتلكه إيطاليا من سمعة عالمية كمزود موثوق به لحلول طب الأسنان.

من جهته، قال سعادة لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة: "تجسد صناعة طب الأسنان الإيطالية التكامل السلس بين الابتكار التكنولوجي والرعاية التي تركز على المريض. ويوفر "إيدك 2025" منصة مثالية لمشاركة رؤية إيطاليا لمستقبل طب الأسنان داخل سوق الإمارات العربية المتحدة المتنامي".

وتتفوق الشركات الإيطالية في تطوير تكنولوجيا طب الأسنان وإنتاجها وتصنيعها، ودمج الممارسات المستدامة وفق مبادئ الاقتصاد الدائري وطرق الإنتاج الموفرة للطاقة في عملياتها. واستعمال المكونات القابلة لإعادة التدوير، حيث تواكب هذه المبادرات الطلب العالمي المتزايد على حلول الرعاية الصحية المسؤولة بيئيًا.

من جانبه، أوضح فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في الإمارات: "إن مشاركة إيطاليا في "إيدك دبي" يعكس الالتزام الثابت بتشكيل صناعة طب الأسنان العالمية من خلال الابتكار والاستدامة. لذلك تواصل العلامة التجارية "صنع في إيطاليا" إعادة تعريف المعايير في قطاع رعاية الأسنان فضلاً عن تعزيز الشراكات الدولية".

وتمثل الجمعية الإيطالية لصناعات طب الأسنان (UNIDI) حجر الزاوية للتميز في صناعة الأسنان في إيطاليا، حيث توحد أكثر من 100 شركة عضو تحت مظلتها. وتلعب الجمعية دورًا محوريًا في توسيع معايير الجودة العالية في قطاع طب الأسنان تحت العلامة التجارية "صنع في إيطاليا" من خلال دفع سُبل الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.

بدوره ذكر فابيو فيلوتي ، رئيس الجمعية الإيطالية لصناعات طب الأسنان، أن بلاده تُعد أحد أكبر المصدرين الرئيسيين في مجال طب الأسنان إلى دول الخليج، مؤكدا أن "إيدك دبي" 2025 منصة مهمة لمصنعي منتجات طب الأسنان الإيطاليين لتعزيز التواصل العالمي وإظهار قوة العلامة التجارية "صنع في إيطاليا"، والتأكيد على الاستدامة لدفع نمو الصناعة وكذلك تسليط الضوء على ريادة إيطاليا في الحلول والتقنيات المتطورة والمبادرات الخضراء التي تعيد تعريف تطبيب ورعاية وصحة الفم

نبذة عن وكالة التجارة الإيطالية ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، وجمعياتها، وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا.

توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم.

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