- الجائزة المرموقة تؤكد ريادة البنك محلياً وإقليمياً بتقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه

- "الوطني" يجني ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية وكوادره البشرية

- معايير اختيار الفائزين تضمنت حجم المعاملات والحصة السوقية ونطاق التغطية العالمية والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة

تُوِّج بنك الكويت الوطني وللعام الثالث عشر على التوالي بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت لعام 2025، وذلك في الاستبيان السنوي لمجلة جلوبال فاينانس العالمية المتخصصة، والذي تضمن استطلاع آراء محللي القطاع المصرفي والمدراء التنفيذيين للشركات والمتخصصين في مجال التكنولوجيا حول العالم.

وتضمنت معايير اختيار الفائزين بجائزة أفضل مزودي خدمات الصرف عدة عوامل من بينها: حجم المعاملات والحصة السوقية، ونطاق التغطية العالمية، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة، كما وضعت جلوبال فاينانس أيضًا في الاعتبار آراء محللي القطاع والمديرين التنفيذيين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا.

وقالت جلوبال فاينانس إنه في وقت يتسم بعدم اليقين الاقتصادي عالمياً والتقديم التكنولوجي السريع، أظهرت البنوك الفائزة بجائزة أفضل مزود لخدمات أسواق الصرف للعام 2025 خبرة ومرونة استثنائيتين وقدرة على الابتكار في قطاع العملات الأجنبية، مواصلة تقديم القيمة والموثوقية لعملائها في جميع أنحاء العالم، ومؤكدة تفوقها في ظل بيئة العمل الديناميكية والصعبة.

وقامت المجلة بإعلان أسماء الفائزين بالجائزة ضمن استبيانها الخامس والعشرين على مستوى 87 دولة و7 مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم.

ويشكل فوز بنك الكويت الوطني بهذه الجائزة المرموقة تأكيداً جديداً على ريادة البنك محلياً وإقليمياً في تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه، حيث يجني "الوطني" ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية وذلك بهدف تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه، إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية والتي تعد من أفضل الكفاءات المصرفية، ما مكّن البنك من تزويد عملائه بخدمة مميزة وأسعار أكثر تنافسية وحلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المختلفة.

وتُعد مجلة جلوبال فاينانس العالمية، التي تأسست في عام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها، من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والإستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار وربحية البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

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