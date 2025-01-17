استقبل مركز إكسبو الشارقة خلال فعاليات النسخة الـ 20 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2025"، المنعقد حالياً في المركز حتى 16 يناير الجاري، وفداً رسمياً من جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي اطلع على أجندة المعرض، والنتائج الأولية لمشاركة الشركات الألمانية، وما يقدمه الحدث من عرضاً لأحدث الآلات والتقنيات وآخر الابتكارات العالمية في مجال صناعة الحديد والصلب.

وكان في استقبال الوفد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حيث ضم الوفد توماس كوفن عمدة مدينة ايسن الألمانية، وأوليفر بي كوهرت الرئيس التنفيذي لشركة "ميسي إيسن" الألمانية.

تعزيز مشاركة الشركات الألمانية

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مشاركة الشركات الألمانية في المعرض، وفرص العمل المشتركة للارتقاء بدور قطاع المعارض في تطوير صناعة الحديد والصلب وتمكين المستثمرين والشركات من الاطلاع على آخر مستجدات وتطورات هذه الصناعة، حيث أشاد الوفد بالإنجازات التي يحققها معرض "ستيل فاب" والذي نجح في ترسيخ مكانته كأحد أهم الأحداث المتخصصة في قطاع الأعمال المعدنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

آفاق أوسع للتعاون

وفي مستهل اللقاء، رحّب سعادة عبد الله سلطان العويس بعمدة مدينة ايسن والوفد المرافق له، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وأن تلعب دور مهم في فتح آفاق أوسع للعمل المشترك في مجال قطاع المعارض، ولا سيما أن الشركات الألمانية تسجل مشاركات متنامية في مختلف الفعاليات والمعارض التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة ومن ضمنها معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب" والذي يشكل منصة مهمة لعقد الصفقات الكبرى وتبادل الخبرات والتجارب، وبالتالي تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في القطاع الصناعي الذي يشهد نمواً متسارعاً في إمارة الشارقة، حيث تحتضن الشارقة نحو35% من المصانع الموجودة في دولة الإمارات، مما يجعلها مركزاً صناعياً مهماً على مستوى الدولة.

مكانة رائدة

من جانبه أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن المشاركة الدولية المتنامية التي يشهدها معرض "ستيل فاب" بشكل عام، يعكس المكانة الرائدة للحدث، ومدى الثقة التي توليها العلامات التجارية الإقليمية والعالمية للمعرض، مشيراً إلى أن الشركات الألمانية شكلت إضافة نوعية للحدث في ظل ما تقدمه من عرضاً لأحدث التكنولوجيا والمعدات ذات الصلة بصناعة الحديد والصلب، مؤكدا أن مركز إكسبو الشارقة على استعداد تام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الألمانية الراغبة بالمشاركة في كافة فعاليات ومعارض المركز بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وتنمية العلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات.

نجاح لافت

إلى ذلك أشاد توماس كوفن بما يحققه معرض ستيل فاب 2025 من نجاحات، وتميزه بالنوعية العالية والمتخصصة للجهات المشاركة وحجم الإقبال اللافت من الزوار والتسهيلات الممنوحة للعارضين من قبل مركز إكسبو الشارقة وما يتضمنه الحدث من عروض تقديمية مباشرة لآخر التقنيات والابتكارات في مجال صناعة وتشكيل المعادن، مشيراً إلى العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وألمانيا وأهمية العمل على استثمارها لتعزيز التعاون في مجال قطاع المعارض، بهدف تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين والاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشهد النسخة الـ 20 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2025"، الذي يختتم فعاليته مساء اليوم الخميس مشاركة أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و350 عارض محلي ودولي من 33 دولة يمثلون كبار رواد الصناعة وخبراء التقنيات المستخدمة في تشكيل الفولاذ.

-انتهى-

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