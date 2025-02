ينطلق العرض الأول لـ "ديزني - الصندوق السحري" في الدوحة على خشبة مسرح المياسة، في الفترة من 3 إلى 12 أبريل 2025، وذلك ضمن جولته العالمية. حيث يقدم هذا العرض الموسيقي تجربة ساحرة للجمهور، عبر أكثر من 75 أغنية من أشهر أغاني ديزني المحبوبة، من خلال عروض خلابة مع الدُمى والمؤثرات البصرية مذهلة.

يُقدم هذا الحدث بالتعاون مع Fever، المنصة العالمية الرائدة لاكتشاف الفعاليات الترفيهية الحية، وProactiv Entertainment، الجهة المنظمة الشهيرة للإنتاجات الضخمة، وبالشراكة مع Visit Qatar.

وتعكس هذه الشراكة التزام Visit Qatar بتعزيز المشهد الترفيهي في قطر، حيث تواصل استقطاب الإنتاجات العالمية المرموقة مثل The Magic Box، مما يرسخ مكانة الدوحة كوجهة رائدة للعروض والتجارب العائلية عالمية المستوى.

يضم العرض أكثر من 75 أغنية أيقونية مقدمة من أشهر ملحني ديزني، بما في ذلك آلان مينكين، إلتون جون، كريستين أندرسون-لوبيز وروبرت لوبيز، لين-مانويل ميراندا، تيم رايس، وهانز زيمر، وسيستمتع الجمهور بأداء كلاسيكيات موسيقية مثل A Whole New World من فيلم علاء الدين، وأغنية We Don’t Talk About Bruno من فيلم إنكانتو، وأغنية How Far I’ll Go من فيلم موانا، وأغنية Circle of Life من فيلم الأسد الملك، وأغنية Let It Go من فيلم فروزن، وأغنية This Wish من فيلم ويش.

بعد النجاح الكبير في بوينس آيرس وجنوب إفريقيا، يستعد عرض "ديزني – الصندوق السحري" لإبهار الجمهور في الدوحة. يضم الفريق الإبداعي الدولي لهذا العمل الموسيقي نخبة من المبدعين، من بينهم ثاديوس ماكويني فيليبس (مشارك في كتابة النص، المخرج، ومصمم الديكور)، لين كوردزيل فورماتو (مصممة العروض الفنية)، إيزاك سول (المدير الموسيقي، المعدّ، والموزع)، وفيليبي جامبا باريديس (المنتج الإبداعي والمشارك في كتابة النص).

يمكن لعشاق ديزني الراغبين في عيش هذه التجربة الساحرة شراء التذاكر من Virgin Megastore

لمزيد من التفاصيل حول الفعاليات القادمة لـ Visit Qatar، يرجى زيارة: visitqatar.com

معلومات العرض

المكان: مسرح المياسة

تاريخ الافتتاح: 3 أبريل 2025

مدة العرض: 90 دقيقة (بدون استراحة)

الفئة العمرية: 6 سنوات فأكثر (غير مسموح بدخول الأطفال دون 3 سنوات)

جدول العروض:

• أيام الأسبوع: الأربعاء والخميس – 5:30 مساءً

• الجمعة: 3:30 مساءً و8:00 مساءً

• عطلة نهاية الأسبوع: السبت 2:00 مساءً، 5:30 مساءً

أسعار التذاكر: ابتداءً من 85 ريالًا قطريًا

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

حول Proactiv Entertainment

Proactiv Entertainment هي شركة عالمية متخصصة في تنظيم وإنتاج العروض الضخمة والمعارض الدولية والحفلات الموسيقية. يقع مقرها الرئيسي في برشلونة، مع مكاتب في مدريد وأبوظبي، وتتمتع بأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في قطاع الترفيه.

تشمل مشروعات الشركة عروضًا عالمية شهيرة مثل The Lion King Broadway، Disney On Ice، Disney Live!، Star Wars in Concert، Marvel Universe Live، Peppa Pig’s Adventure، Harlem Globetrotters، WWE، Monster Jam، بالإضافة إلى معارض ناجحة مثل FC Barcelona The Exhibition وMeet Vincent Van Gogh. كما تمتلك Proactiv Entertainment تاريخًا حافلًا في مجال الموسيقى، حيث تعاونت مع فنانين عالميين مثل أندريا بوتشيلي، مالوما، وإنريكي إغليسياس. ومع نمو الشركة، بدأت في التوسع الدولي أولًا في الشرق الأوسط، ثم في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا، حيث نظّمت وأنتجت عروضًا أصلية لمجموعة واسعة من الجماهير.

حول Disney Theatrical Group (DTG)

تُعد Disney Theatrical Group، وهي فرع من استوديوهات والت ديزني، واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال المسرح الموسيقي، وقد تأسست عام 1994 تحت إشراف أندرو فلات، آن كورت، وتوماس شوماخر.

شهدت عروض Broadway العشرة التي أنتجتها الشركة أكثر من 200 مليون مشاهد حول العالم، وتم ترشيحها لـ 62 جائزة توني، وفازت بالجائزة المرموقة 20 مرة.

كان أول إنتاج للشركة هو Beauty and the Beast، الذي انطلق عام 1994 واستمر على مسرح برودواي لمدة 13 عامًا، قبل أن يُعاد إنتاجه في عدة نسخ حول العالم على مدار أربعة عقود. وفي عام 1997، دخلت ديزني التاريخ المسرحي مع إطلاق The Lion King، الذي حصل على ست جوائز توني في عام 1998، بما في ذلك أفضل مسرحية موسيقية وأفضل إخراج مسرحي، حيث أصبحت جولي تايمور أول امرأة تفوز بهذه الجائزة في تاريخ برودواي. تجاوز العرض 25 عامًا على المسرح، واستقطب 112 مليون مشاهد عالميًا، وقدم عروضًا في أكثر من 100 مدينة بـ 24 دولة، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر لأي فيلم أو عرض مسرحي.

تبِع هذا النجاح عرض Aida (2000) من تأليف إلتون جون وتيم رايس، ثم Mary Poppins (2004)، وهو إنتاج مشترك مع كاميرون ماكينتوش، واستمر عرضه على برودواي لست سنوات. أما Tarzan، فقد تم ترشيحه لجائزة توني عام 2006، وحقق نجاحًا عالميًا، مع عرض حائز على جوائز استمر 10 سنوات في ألمانيا.

في 2008، تم إطلاق The Little Mermaid على برودواي، وأصبح أكثر العروض مبيعًا لذلك العام. كما شهد عام 2012 عرضين نالا استحسانًا واسعًا، وهما Peter and the Starcatcher وNewsies، حيث فازا معًا بـ سبع جوائز توني، وأطلقا جولات مسرحية في أمريكا الشمالية. أما عرض Aladdin (2014)، فلا يزال يحقق نجاحًا كبيرًا، مع 9 نسخ مسرحية عالمية وأكثر من 17 مليون مشاهد. أحدث عروض ديزني الناجحة هو Frozen (2018)، الذي أطلق 8 عروض مسرحية حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أنتجت Disney Theatrical Group عروضًا مثل Hercules في هامبورغ، وShakespeare in Love في لندن، إلى جانب العروض الموسيقية مثل High School Musical، Der Glöckner Von Notre Dame، وKing David. كما عملت الشركة على تطوير أعمال مسرحية جديدة بالتعاون مع المسارح الرائدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك The Hunchback of Notre Dame وFreaky Friday.

ضمن استحواذ ديزني على 21st Century Fox، تدير Disney Theatrical Group علامة Buena Vista Theatrical، المسؤولة عن إنتاج النسخ المسرحية لعناوين شهيرة مثل Anastasia، Moulin Rouge! The Musical، وMrs. Doubtfire.

تشمل خطط ديزني المسرحية المقبلة الإطلاق الأول لمسرحية Hercules في ويست إند بلندن، وجولة أمريكية جديدة للنسخة المعاد تصورها من Beauty and The Beast، بالإضافة إلى تطوير عرض مسرحي مقتبس من الفيلم الناجح The Greatest Showman.

في الوقت الحالي، يتم تقديم أو ترخيص عشرات العروض المسرحية لديزني حول العالم، ما يعني أن هناك عرضًا موسيقيًا من ديزني يُؤدى احترافيًا في مكان ما على الكوكب في كل ساعة من اليوم تقريبًا.

حول Fever

تُعد Fever المنصة الرائدة عالميًا لاكتشاف الفعاليات الحية، حيث ساعدت الملايين من الأشخاص على الاستمتاع بأفضل التجارب في مدنهم منذ عام 2014. تهدف Fever إلى إتاحة الوصول إلى الثقافة والترفيه من خلال منصتها، حيث تُلهم المستخدمين للاستمتاع بتجارب وفعاليات محلية مميزة، مثل المعارض الغامرة، والعروض المسرحية التفاعلية، والمهرجانات، مع تمكين المبدعين من خلال البيانات والتكنولوجيا لإنشاء وتوسيع نطاق الفعاليات حول العالم.

