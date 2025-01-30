مشاريع نوعية لتعزيز صحة الأسرة والمجتمع

منصة المؤسسة حظيت بإقبالٍ كبير محققةً صدى دولياً واسعاً

اهتمام كبير بمشاريع المؤسسة المبتكرة وإشادة عالمية من قادة القطاع الصحي

ختام ملهم لمشاركة استثنائية في أكبر وأهم حدث ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط

الإمارات العربية المتحدة – دبي، اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشاركتها المتميزة في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 27 و30 يناير، محققةً نجاحاً لافتاً يؤكّد مكانتها الرائدة كمحرّك رئيسي لتطوير قطاع الرعاية الصحية المحلي والعالمي.

وشهدت منصة المؤسسة على مدار أيام المعرض زياراتٍ بارزة من كبار الشخصيات من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاع الصحي في الدولة والمنطقة، إلى جانب زيارات لعدد من مدراء العموم للجهات المحلية والاتحادية والشركات الخاصة، الذين قاموا بجولة في المنصة واطّلعوا على المشاريع الرائدة التي عرضتها المؤسسة، حيث أشادوا بمستوى الابتكار في المشاريع المعروضة، وعبّروا عن تقديرهم لجهود المؤسسة في تعزيز صحة الأسرة وتطوير حلول صحية مستدامة لجميع أفرادها، لا سيما في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وطب المستقبل، واصفين المشاريع بأنها نموذج يُحتذى به لدول المنطقة والعالم.

وأكّد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في نسخة هذا العام من المعرض تأتي في إطار التزامها بثقافة المسؤولية المشتركة لبناء مجتمع صحي ومزدهر، وتهدف إلى إبراز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للتطور الصحي، وأن نجاحها في هذا الحدث يعكس حرصها على تطبيق رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجيتها الطموحة التي تضع الإنسان وسعادته ورفاهه في صدارة أولوياتها لبناء منظومة صحية ذات جودة استثنائية.

وأضاف: "تزامناً مع الإعلان عن تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، قدّمنا للعالم نموذجاً متقدماً في الابتكار الصحي والاستدامة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير الأنظمة الوقائية والتقنيات العلاجية للحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع، كما استعرضنا مشاريع مبتكرة تؤكد ريادتنا، مع التركيز على صحة الأسرة كمحور أساسي لتعزيز جودة الحياة"، وفي حديثه عن اتفاقيات التعاون الاستراتيجية التي أبرمتها المؤسسة على هامش مشاركتها، أوضح الدكتور السركال إلى أن هذه الشراكات تشكل محطة فارقة في مسيرة المؤسسة، مؤكداً أن الإقبال الكبير على منصة المؤسسة، والاهتمام الذي حظيت به من قبل كبار الشخصيات وصناع القرار في القطاع يؤكّد أهمية المشاريع المعروضة ومدى تأثيرها في تعزيز استدامة النظام الصحي.

وفي إطار مشاركتها، جمعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة أبرز القضايا في قطاع الرعاية الصحية العالمي، مثل الطب الجيني وزراعة الأعضاء وطب الفضاء، ضمن "الملتقى الثالث للتميز في الرعاية الصحية"، كما عززت المؤسسة شراكاتها الاستراتيجية من خلال توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جهات محلية ودولية رائدة، بهدف تعزيز الابتكار الصحي وترسيخ استدامة القطاع وتبادل المعرفة وتبني تقنيات حديثة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت المؤسسة مشاركتها بحلقة شبابية تحت عنوان "الشباب يقود القطاع الصحي نحو الفضاء"، حيث ناقشت الدور المتنامي للشباب الإماراتي في استكشاف آفاق جديدة في مجال طب الفضاء، مؤكدةً التزامها بتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي وتمكين الجيل الجديد منهم لقيادة قطاع الرعاية الصحية نحو المستقبل.

وتُبرز مشاركة الإمارات للخدمات الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 قدرتها على إحداث تأثير واسع النطاق على صعيد صياغة مستقبل الرعاية الصحية في الدولة، بما يؤكّد على أن المشاريع التي عرضتها تشكل خارطة طريق مستقبلية لهذا القطاع الواعد، خاصةً في مجالات صحة الأسرة والصحة الرقمية.

يُذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي هو الحدث الأكبر والأهم في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، وقد استضاف في نسخته الخمسين هذا العام أكثر من 3800 جهة عارضة من 180 دولة، ضمن 40 جناحاً دولياً.

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