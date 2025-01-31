الرياض: تقدمت المستشفيات السعودية في الترتيب العالمي لأفضل 250 مستشفى لعام 2025، الصادر عن "براند فاينانس"، حيث شمل التصنيف سبعة مستشفيات سعودية، اثنتان منها ضمن المئة الأوائل عالميًا، وفي مقدمتها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي حل في المرتبة 15، بعد أن كان في المرتبة العشرين عالميًا خلال العامين الماضيين، محافظًا بذلك على صدارة القطاع الصحي محليًا وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتصدر التصنيف مستشفى جون هوبكنز الأمريكي، في حين هيمنت الولايات المتحدة على 10 مراكز ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى، كما شملت القائمة العديد من المستشفيات الأوروبية، وقفزت مستشفيات جامعة أكسفورد إلى المركز الثاني، لتكون المؤسسة الصحية الأولى خارج الولايات المتحدة.

وضم التصنيف، الذي تعتمد نتائجه على استطلاع آراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 30 دولة، سبعة مستشفيات سعودية، وهي على الترتيب: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فهد الجامعي.

ويعود الحضور البارز للمستشفيات السعودية في التصنيفات العالمية، وفقًا للمراقبين، إلى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -. كما يعكس هذا الإنجاز الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، إلى جانب جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والإنجازات الطبية المتميزة في مختلف المجالات.

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