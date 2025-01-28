وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 1.2 مليار امرأة في جميع أنحاء العالم سيصلن إلى سن اليأس أو ما بعد انقطاع الطمث بحلول عام 2030

كانت أهمية العلاج بالهرمونات البديلة في تحسين نوعية الحياة موضوعًا رئيسيًا للمناقشة في مؤتمر أمراض النساء والتوليد، الذي أقيم في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 في الفترة الممتدة من 27 إلى 28 يناير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتمتع العلاج بالهرمونات البديلة بإمكانية تحويل صحة المرأة على مدى الخمسين عامًا القادمة، حيث تساعد النساء على التقدم في السن بحيوية ومرونة، وقد تم تسليط الضوء على هذا الموضوع خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر أمراض النساء والتوليد في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، حيث اجتمع نخبة من أبرز الخبراء لمناقشة كيف يمكن للعلاج بالهرمونات البديلة أن يعالج الاحتياجات الصحية الفريدة لملايين النساء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

تسلط النسخة السابعة عشرة من مؤتمر أمراض النساء والتوليد، تحت عنوان "التقدم السريع في الخمسين: تطور أمراض النساء والتوليد: الاحتفال بخمسين عامًا من التقدم والابتكارات المستقبلية"، الضوء على خمسة عقود من التقدم في مجال رعاية صحة المرأة مع التطلع إلى الموجة التالية من الابتكارات التحويلية.

تتوقع منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1.2 مليار امرأة في جميع أنحاء العالم سيصلن إلى سن اليأس أو ما بعده بحلول عام 2030، ومع زيادة متوسط ​​العمر المتوقع للنساء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمتوسط ​​82 عامًا في الإمارات العربية المتحدة وحوالي 79.5 عامًا في المملكة العربية السعودية وفقًا لبيانات البنك الدولي فإن التحول الديموغرافي يؤكد على الأهمية المتزايدة لإدارة انقطاع الطمث بشكل فعال من أجل الصحة والرفاهية على المدى الطويل.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت الدكتورة ساديا مالك، استشارية أمراض النساء في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض: "إن التركيز على العلاج بالهرمونات البديلة يمكن أن يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة للنساء المسنات، مما يسمح لهن بالبقاء نشيطات وصحيات لفترة أطول، وعلاوة على ذلك، فإن التقدم في الطب الشخصي والفهم العميق للاحتياجات الهرمونية الفردية يعني أنه يمكن تصميم العلاج بالهرمونات البديلة بما يتناسب مع الظروف الفريدة لكل امرأة، لذا يجب على مقدمي الرعاية الصحية إعطاء الأولوية للعلاج بالهرمونات البديلة لضمان حصول النساء على العلاجات الأكثر ملاءمة وفعالية، مما يؤدي إلى فوائد مجتمعية أوسع مثل خفض تكاليف الرعاية الصحية وتعزيز الإنتاجية".

لقد تطور العلاج بالهرمونات البديلة من استخدام جرعات عالية من هرمون الإستروجين إلى دمج جرعات أقل ودمج هرمون الإستروجين مع هرمون البروجسترون لتقليل المخاطر المرتبطة بذلك، وقد أدى هذا التحول إلى تطوير علاجات أكثر أمانًا وبجرعات منخفضة. تسمح خيارات العلاج بالهرمونات البديلة الحديثة مثل الأقراص واللصقات والمواد الهلامية بخطط علاج أكثر تخصيصًا، كما تؤكد التطورات الأخيرة على استخدام الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا، والتي توفر علاجات أكثر طبيعية وفعالية مع آثار جانبية أقل.

وأضاف مالك قائلة: "من المرجح أن تؤدي الأبحاث الجينية والتقدم المحرز في مجال الطب الشخصي إلى تطوير نظم علاج بديلة للهرمونات أكثر ملاءمة، وستعزز الابتكارات مثل أنظمة توصيل الهرمونات المحددة والصيغ المحسنة فعالية وأمان العلاج البديل للهرمونات. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر البحث الجاري في التأثيرات طويلة الأمد للعلاج البديل للهرمونات في تحسين المبادئ التوجيهية والتوصيات".

وفي مكان آخر من جدول أعمال المؤتمر اليوم، تمحورت الجلسات الرئيسية حول عدة مواضيع مثل: عمليات زرع الرحم والعلاجات المتطورة للأورام الليفية وبطانة الرحم، مما يعكس أحدث العلاجات والتطورات في مجال الرعاية الصحية للنساء، كما تطرقت المناقشات إلى دمج التكنولوجيا، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي في طب التوليد، مما يشير إلى مستقبل الرعاية الشخصية والفعالة في هذا المجال.

يضم مؤتمر الصحة العربي 2025، الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة والوقاية، برنامجًا قويًا يضم 10 مؤتمرات معتمدة من التعليم الطبي المستمر وثلاثة منتديات للأعمال في مجال الرعاية الصحية غير معتمدة من التعليم الطبي المستمر، وتشكل قائمة المؤتمرات الأكثر ترقبًا التي بدأت اليوم كلاً من: الأشعة الشاملة والصحة العامة والجراحة العامة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد هذا العام إطلاق منتدى قيادة الرعاية الصحية ومؤتمر الذكاء الاصطناعي الرقمي لأول مرة في معرض الصحة العربي 2025، مما يزيد من إثراء المؤتمر بمناقشات مستقبلية حول الابتكار والقيادة في مجال الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة قالت سينثيا ماكاروتس، مديرة المؤتمرات في إنفورما ماركتس: "في معرض الصحة العربي 2025، نحن متحمسون لتقديم عروض جديدة تعزز تنوع وعمق برامجنا الأكاديمية عامًا بعد عام، ومن الأهمية بمكان أيضًا العودة التي طال انتظارها لمؤتمراتنا الطويلة الأمد، والتي يستمر بعضها لأكثر من 25 عامًا. إن تأثيرها الدائم، وخاصة خلال النسخة الخمسين من معرض الصحة العربي، يسلط الضوء على التزامنا بتطوير التعليم وتعزيز المهن وتحسين رعاية المرضى في جميع أنحاء العالم".

يحتفل معرض ومؤتمر الصحة العربي بنسخته الخمسين في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وهو أكبر وأهم حدث ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط. ويقام الحدث تحت رعاية وزارة الصحة والوقاية بدولة الإمارات، ويشهد مشاركة 3800 عارض ويستقبل أكثر من 60 ألف زائر تحت شعار "ملتقى عالم الرعاية الصحية"، مما يؤكد دور الحدث كمركز عالمي للتعاون والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

ينعقد معرض آراب هيلث 2025 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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