تضم قائمة المتحدثين معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وسعادة خالد محمد النعيمي وتوفيق كريدية ومحمد بن غاطي

الشارقة، تستضيف دورة العام الجاري من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" نخبة من أفضل رواد وقادة الأعمال على مستوى العالم، حيث تضم قائمة المتحدثين أكثر من 300 شخصية عالمية من 45 دولة، منهم معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، واسطورة كرة القدم الفرنسي تييري هنري، وآن هيات، المستشارة السابقة لجيف بيزوس، مؤسس ومدير شركة "أمازون".

ويقام المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، يومي 1 و2 فبراير في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، مستعداً لاستقبال أكثر من 12,000 زائر، ليكون منصة تفاعلية تقدم رؤى وتجارب ملهمة من نخبة الشخصيات العالمية التي ستشارك خبراتها لإثراء عقول الحضور وتعزيز تأثيرهم في مجالات الريادة والابتكار.

وفي تعليقها على ضيوف دورة العام الجاري من المهرجان، قالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بوابة للرياديين الواعدين وقادة المستقبل، حيث يتيح لهم فرصة التعرف بشكل مباشر على رؤى أفضل رواد الأعمال عالمياً، ويمكنهم من الإطلاع على وجهات النظر الملهمة التي يحتاجونها لتحويل طموحاتهم وتطلعاتهم إلى مشاريع مؤثرة. يمثل المهرجان اليوم نقطة انطلاق لقيادة التحولات الجديدة في ريادة الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية من إمارة الشارقة، بما يتيحه من فرص وإمكانيات محلية وما يستقطبه من تجارب وخبرات عالمية".

معالي علياء بنت عبدالله المزروعي.. إثراء الروح الريادية في دولة الإمارات

تؤدي معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، دوراً أساسياً في إثراء بيئة مُثلى لازدهار رواد الأعمال، إذ تعكس مسيرتها المتميزة في القطاعين الخاص والحكومي التزامها بالنمو الاقتصادي والابتكار، وستسهم رؤاها خلال "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 في إلهام رواد الأعمال الطامحين لاتخاذ خطوات استراتيجية في مساعيهم ومسيراتهم الشخصية والمهنية.

سعادة خالد محمد النعيمي.. تعزيز تمكين الشباب

يتصدر سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، جهود تمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقود "الأجندة الوطنية للشباب 2031"، ويدعم مبادرات رائدة ضمن ركائز أساسية تشمل التمكين الاقتصادي، ومهارات المستقبل، والقيادات الشبابية العالمية، والقيم الثقافية، وجودة الحياة، كما تسهم قيادته في تشكيل مستقبل مشرق للجيل القادم من الشباب الإماراتي، والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعل مشاركته في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025، فرصة ثمينة للجيل القادم من رواد الأعمال.

تييري هنري.. من أسطورة رياضية إلى قائد ملهم

تييري هنري، لاعب كرة القدم الفرنسي الذي أصبح مدرباً، اسم معروف في عالم الساحرة المستديرة والرياضة العالمية، ويمتلك مسيرة رياضية متألقة في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي ثم في فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي، ودور أساسي في فوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم عام 1998، وحالياً يوجه هنري شغفه بالقيادة نحو التدريب والخطابات الملهمة، وفي "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025، سيلهم هنري الجمهور بسرديات العمل الجماعي والتميز، وهي خصائص أساسية لرواد الأعمال

آن هيات.. توجيه القيادات الشابة لتحقيق أهداف طموحة

آن هيات هي خبيرة استراتيجية في مجال القيادة في وادي السيليكون، ومستشارة، ومؤلفة كتب حققت أعلى المبيعات، تمتلك خبرة تزيد عن 15 عاماً في العمل مع قادة التكنولوجيا البارزين، ومنهم جيف بيزوس، مؤسس ومدير شركة "أمازون"، وإريك شميت، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة "جوجل"، وماريسا ماير، المديرة التنفيذية السابقة لشركة "ياهو"، وبفضل هذه الخبرات الكبيرة، أعادت آن تعريف القيادة والابتكار، إذ كانت تُعرف بأنها "اليد اليمنى" لجيف بيزوس، بصفتها الشريك التنفيذي السابق له، ولعبت دوراً فعالاً في توسيع نطاق هذه الشركات خلال فترات النمو السريع.

وتقدم آن حالياً الاستشارات للرؤساء والمدراء التنفيذيين، وفرق القيادات، وشركات رأس المال الاستثماري، للمساعدة على إعداد وتطوير استراتيجيات قادرة على تحقيق أهداف طموحة، وأصبحت من كبار المتحدثين الملهمين، والمستثمرين الممولين، وحقق كتابها "راهن على نفسك" أعلى المبيعات، وسيلهم خطابها في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 الحضور لتحرير إمكاناتهم وامتلاك القدرة على تحقيق النجاح.

توفيق كريدية.. ريادة التجزئة منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط

أعاد توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إف إل" BFL، تعريف مشهد قطاع التجزئة بتصورات مبتكرة مثل سلسلة متاجر "براندز فور لس" Brands For Less، و"هومز فور لس" Homes For Less، وتحت قيادته، أصبحت مجموعة "بي إف إل" واحدة من أبرز شركات التجزئة منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، وسيحصل جمهور المهرجان على رؤاه المبتكرة حول التكيف مع طلب السوق والحفاظ على المرونة في قطاع تنافسي.

محمد بن غاطي.. ريادة القطاع العقاري من خلال رؤية استراتيجية

عزز محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة في "شركة بن غاطي القابضة"، الحراك في القطاع العقاري بالتصميمات الهندسية الإبداعية لمشروعه، وتطويراته التي تركز على أسلوب الحياة العصرية، ويدير بن غاطي محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 40 مليار درهم، ونجح توجهه ذو الرؤية البعيدة بتأمين شراكات مع علامات عالمية، وإعادة تشكيل المشهد العقاري في دبي، وستقدم مشاركته في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025، فرصة لمن يسعون إلى تقليص الفجوة بين الإبداع والتجارة في مشاريعهم.

ورسّخ "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" مكانته كأكبر منصة ريادية في الشرق الأوسط، حيث تضم دورة هذا العام أكثر من 250 فعالية تشمل جلسات تفاعلية، وخطابات ملهمة، و45 ورشة عمل تدريبية تسهم في تسريع التحول الاقتصادي وإلهام الشباب. كما يوفر المهرجان بيئة مثالية للتعاون والنمو من خلال جمع رواد الأعمال مع قادة الصناعات والمستثمرين والمبتكرين العالميين.

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