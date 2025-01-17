حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على ثماني جوائز في العام الرابع من الاحتفال بالتميز العالمي والإقليمي عبر 16 فئة

تم الإعلان عن الفائزين في يوم 15 يناير خلال حفل عشاء جوائز إنترسك 2025 في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت جوائز إنترسك 2025، التي أقيمت الليلة الماضية (الأربعاء 15 يناير) في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، بالإنجازات الأكثر ابتكارًا وتميزًا في مجال السلامة والأمن والحماية من الحرائق، حيث كانت جوائز هذا العام بمثابة إنجاز مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في الدولة على ثماني جوائز من أصل 16 جائزة في مختلف الفئات.

وقد سلطت جوائز إنترسك 2025، التي كرّمت التميز في 16 فئة مختلفة، الضوء على الابتكار والالتزام الراسخ في القطاع، وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة انتصارات ملحوظة في فئات مثل مشروع التميز في السلامة من الحرائق - الشرق الأوسط وأفريقيا، وجائزة الابتكار في السلامة من الحرائق، وجائزة رائدات الأمن والحماية من الحرائق المرتقبة.

وقد استقطبت جوائز هذا العام 1421 مشاركة من أكثر من 30 دولة، وهو رقم قياسي يعكس النمو الملحوظ في قطاع السلامة والأمن العالم، وشمل الأداء المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة فوزًا بارزًا من عدة شركات وجهات بما في ذلك الدفاع المدني بدبي، وبلدية دبي، ووزارة الداخلية، ومختبر الإمارات للسلامة، وشركة نافكو، وشركة إدارة جمعية مالكي العقارات الفاخرة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والأحواض الجافة العالمية، مما يؤكد سعي دولة الإمارات إلى تعزيز المواهب والابتكار المحلي بالتعاون مع الخبرات الدولية.

وقد حصلت كل من الأحواض الجافة العالمية وشركة إدارة جمعية مالكي العقارات الفاخرة (LOAMS) على جائزة فريق الحماية المتميز من الحرائق، في حين ذهبت جائزة النجم الصاعد للمواهب الإماراتية إلى المقدم الدكتور حميد العلي، من القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وضعت مساهماته الاستثنائية في القطاع معياراً جديداً للمهنيين المستقبليين.

وفي الوقت نفسه، تم تقديم جائزة الأمن السيبراني بشكل مشترك إلى شركة كالتشر للذكاء الاصطناعي عن منصة إدارة المخاطر البشرية وشركة هايف برو عن منصة إدارة التعرض للتهديدات يوني 5 اكسبوش.

هذا وقد تم إضافة ثلاث فئات جديدة من الجوائز هذا العام، بما في ذلك جائزة التميز في الاختبار والتقييم والشهادات، وجائزة أفضل رئيس أمن المعلومات، وجائزة القيادة الاستشارية في مجال السلامة من الحرائق وجائزة الأمن السيبراني.

في عامها الأول، تم تقديم جائزة أفضل رئيس أمن المعلومات إلى هاريسون نناجي، رئيس قسم أمن المعلومات في مجموعة بنك نيجيريا الأول لتعزيز وضع الأمن السيبراني للبنك بشكل كبير، وحماية المعلومات الحساسة وضمان ثقة العملاء وأصحاب الشأن.

حصلت شركة مختبر الإمارات للسلامة على جائزة التميز في الاختبار والتقييم والشهادات لمساهماتها التحويلية في مجال السلامة من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الوقت نفسه، حصلت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط على جائزة الريادة الاستشارية في مجال السلامة من الحرائق والأمن السيبراني لمساهمتها في إنشاء بيئات آمنة ومأمونة وفعالة.

كما تم تكريم الإنجازات الرائدة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق من خلال العديد من الفئات، حيث حصلت شركة Detectortesters على جائزة التميز في السلامة من الحرائق عن جهاز تيست فاير إكس تي آر 2، بينما حصلت شركة De Wipe على جائزة حلول السلامة المتميزة عن مناديل التطهير التي أثبتت قدرتها على إزالة السموم الضارة من الجلد.

هذا وحصلت إدارة الدفاع المدني بدبي على جائزة مشروع التميز في السلامة من الحرائق في الشرق الأوسط وأفريقيا لمبادرتها العالمية للحد من الحرائق، كما حصلت شركة سيجيت تكنولوجي على جائزة الحلول الأمنية التجارية المتميزة لمنصة القرص الصلب Mozaic 3+.

وفي الوقت نفسه، تم تقديم جائزة أفضل حلول الأمن الداخلي لشركة سينسورتيك عن الكاميرا البانورامية بدقة 320 ميجابكسل والتي تجعل مراقبة الفيديو لمساحات شاسعة أكثر فعالية.

ذهبت جائزة حلول الأمن المحيطي النموذجية إلى شركة فايبر سينسيز عن أجهزة استشعار الكشف عن التسلل بعيدة المدى من سلسلة EchoPoint EP9300 ، في حين تم تكريم شركة البحر الأحمر الدولية بجائزة مشروع الأمن لهذا العام - الشرق الأوسط وأفريقيا عن مشروع التوافق والمرونة الأمنية في البحر الأحمر أمالا، مما يضمن التوافق والمرونة لكلا المشروعين في مواجهة بيئة أمنية متغيرة.

وقد تم منح جائزة فريق الأمن المتميز لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما تم منح جائزة رائدات الأمن والسلامة من الحرائق للدكتورة نسيم رفيع، الرئيس التنفيذي لهيئة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، كواحدة من أبرز قادة الصحة والسلامة في المنطقة.

وقد تم منح جائزة فريق الأمن المتميز لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما تم منح جائزة رائدات الأمن والسلامة من الحرائق للدكتورة نسيم رفيع، الرئيس التنفيذي لهيئة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، كواحدة من أبرز قادة الصحة والسلامة في المنطقة.

وأخيراً، في جائزة خاصة تم الإعلان عنها خلال حفل توزيع الجوائز، تم منح جائزة الابتكار في مجال السلامة من الحرائق لشركة نافكو عن مركبتها فالكون 6 لمكافحة الحرائق والإنقاذ.

وتزامنت الجوائز، التي تعد جزءًا من الدورة السادسة والعشرين من معرض إنترسك، مع انعقاد أكبر دورة من المعرض حتى الآن، حيث شهد المعرض مشاركة أكثر من 1200 عارض من 61 دولة في المعرض لاستعراض أحدث التطورات في تقنيات الأمن والسلامة بحضور أكثر من 52 ألف زائر، حيث عزز إنترسك 2025 سمعته كمنصة مثالية رائدة في مجال الأمن والسلامة على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك:

"مع إسدال الستار على جوائز هذا العام، يظل الضوء مسلطًا بقوة على الأفراد والشركات التي تقود التغيير في هذه القطاعات الحيوية. وفي هذا العام، تبرز فئاتنا الجديدة التي تسلط الضوء على التطورات في مجال الأمن الرقمي والتقنيات الناشئة والاستدامة، مما يعكس الأولويات المتطورة لصناعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، حيث تحتفي هذه الجوائز بتفاني قادة القطاع وإبداعهم وتأثيرهم في تشكيل عالم أكثر أمانًا وأمنًا".

نبذة عن معرض إنترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين الفعالية التجارية الرائدة عالمياً لكافة قطاعات السلامة والأمن العالمية. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة وللاطلاع على أحدث المنتجات والحلول عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات ولممارسة الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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