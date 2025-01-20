الشيخ فواز الكليب: الجائزة تُشكل نموذجاً مبتكراً في تعزيز محركات البحث الدقيق في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي

المشاركة للباحثين الكويتيين والمقيمين في الكويت بجوائز تصل إلى 4500 د.ك

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق جائزة "بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي 2025"، والمتخصصة في التمويل والاقتصاد الإسلامي وتقديم الأبحاث والدراسات العلمية الرائدة والمتخصصة في حلول الصيرفة الإسلامية، بهدف دعم البحث العلمي وتنمية المنافسة البحثية في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي من خلال معالجة الموضوعات المعاصرة.

وقال نائب المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان، الشيخ فواز الكليب "في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار نحو الاقتصاد الإسلامي ودراساته وأبحاثه، والتي تُسهم وبشكل كبير في تعزيز العمل على تطوير طرق البحث ومفاهيمه في قطاع الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، يأتي إطلاق جائزة "بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي 2025" بهدف إثراء الاقتصاد الإسلامي بالمزيد من البحث والدراسات المتخصصة التي تواكب متغيرات العصر الحالي وتعمل على نقلها إلى مرحلة التطبيق الفعلي بما يفيد الصناعة المالية الإسلامية ويساهم في إثراء المكتبة الإسلامية."

وأضاف أن الحرص على تجديد إطلاق المسابقة مرة أخرى يواكب رؤية بوبيان كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، ويُعزز التزامها المستمر تجاه الاهتمام بالعلم والأعمال البحثية والاعتراف بأنها أحد أهم الأدوات وسُبل النهوض بمجال الاقتصاد الإسلامي، للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة تواكب التحديات الحالية التي تواجها مختلف قطاعات الأعمال لبناء اقتصاد إسلامي مزدهر وتحقيق نمو مستدام.

وأوضح أن بوبيان يولي شريحة الباحثين والدارسين أهتماماً كبيراً، ويُشجعهم في المضي قدماً نحو رفع معدلات نمو وريادة الصيرفة الإسلامية، ويعود هذا الأمر لدورهم المحوري في معالجة الموضوعات المعاصرة، والتوصل إلى اقتراحات تحمل الطابع الإبداعي وتتواكب مع ريادة الأعمال، لتُشكل الجائزة نموذجاً مبتكراً في تعزيز محركات البحث الدقيق في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي وتقديم رؤى علمية جديدة ومبتكرة للتطوير والنهوض بالصناعة المالية الإسلامية.

** أهم مواضيع ومحاور الأبحاث

وأشار الشيخ الكليب إلى أن موضوعات ومحاور مسابقة هذا العام تُركز بصورة أساسية على دور ومستجدات تقنيات الذكاء الاصطناعي AI في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي، نظراً لما تُسهم به هذه التقنية الواعدة في تطوير حلول مالية مبتكرة تُحسن من كفاءة العمليات المالية وتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتشمل:

التحديات الشرعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في منتجات التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية في دولة الكويت.

دور الذكاء الاصطناعي في تقليل المخاطر الشرعية في معاملات المصارف الإسلامية في دولة الكويت.

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.

دور الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال التمويل والإقتصاد الإسلامي.

وأكد أن هذا التوجه جاء انطلاقاً من ثقافة بنك بوبيان، أحد أهم المؤسسات المالية الرقمية في الكويت، والتي يسعى من خلالها إلى ترسيخ ريادته في تبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربته المصرفية، لاسيما وأن دمج الـ AI في التمويل والاقتصاد الإسلامي يُعد خطوة نحو تعزيز الابتكار في السوق الإسلامي.

** التسجيل والمشاركة

وحول المشاركة في المسابقة، أوضح الكليب أنه يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والتسجيل من خلاله أو من خلال المساعد الرقمي "مساعد"، علماً أنها تتضمن أن يكون الباحث من مواطني دولة الكويت أو المقيمين فيها وألا يكون البحث قد حصل على جوائز سابقة أو سبق نشره أو مُقدم للمشاركة في مسابقة أخرى أو مقدم للنشر، وألا يكون البحث جزء من رسالة دكتوراه أو ماجستير الباحث، أو من كتاب له سبق نشره.

وأضاف أن البحث يجب أن يكون باللغة العربية وألا يتجاوز 35 صفحة مع الجداول وقائمة المراجع والملحقات وفقاً لجدول المتطلبات الفنية والتنسيقية مع ضرورة استيفاء شروط البحث العلمي من حيث مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي والمراجع. وقد تم تخصيص مجموعة من الجوائز المالية القيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة، حيث تبلغ قيمة الجائزة للمركز الأول 2000 د.ك والثاني 1500 د.ك والثالث 1000 د.ك.

-انتهى-

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