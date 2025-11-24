العين، أعلن معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025 عن اختيار بريمير موتورز راعيًا رسميًا للسيارات في الدورة الأولى للمعرض، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في مركز أدنيك العين من 26 إلى 30 نوفمبر 2025، ليجمع عشاق الصيد والفروسية والصقور والأنشطة الخارجية، في احتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي العريق.

ويُشكّل إطلاق الدورة الأولى من المعرض، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، محطة مهمة في جهود المجموعة المستمرة لتقديم تجارب مؤثرة تحتفي بالتقاليد الإماراتية، مع تعزيز الابتكار ودعم نمو الأعمال، ويوفر المعرض منصة حيوية لاستعراض أحدث التطورات في قطاعات الصيد والفروسية والأنشطة الخارجية، بما يعكس التوازن بين الأصالة والتجديد.

فيما تُبرز مشاركة بريمير موتورز، الراعي الرسمي للسيارات في معرض العين الدولي للصيد والفروسية، رؤيتها المشتركة للمغامرة والتراث والابتكار، إذ ستتصدر الشركة قطاع مركبات الترفيه في الهواء الطلق عبر جناح مخصص بمساحة 180 مترًا مربعًا، يضم مجموعة مختارة من المركبات والمعدات المصممة لاستكشاف الصحراء والجبال والبرية.

وسيحظى الزوار بفرصة مشاهدة مركبة ديفيندر طراز 2026 بإصدار "قنًاص" المميزة من ثلاث مركبات فقط وحصريًا في دولة الإمارات، إلى جانب ديفيندر ووركس V8 تروفي II الكلاسيكية، وسيارتي لينكولن نافيجيتور بريزيدنشال؛ ونوتيلوس بريزيدنشال الجديدتين كليًا، إضافة إلى سيارة فورد F-150 رابتور R، وبرونكو رابتور، وإكسبيديشن تريمور.

وتجسد هذه التشكيلة المتنوعة من المركبات التزام بريمير موتورز بدعم التراث الثقافي الإماراتي وتعزيز سياحة المغامرات العصرية، عبر تقديم تجارب عملية وفرص قيادة لعشاق هذه الرياضات والعائلات على حد سواء.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض العين الدولي للصيد والفروسية آلاف الزوار، بما في ذلك عشاق الأنشطة الخارجية، وخبراء القطاع، والسياح الدوليون الباحثون عن تجارب إماراتية أصيلة، كما سيشكل الحدث منصة لتعزيز شراكات الأعمال، وتبادل المعرفة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المساهمة في تطوير السياحة المستدامة في الدولة.

ويستعد معرض العين الدولي الأول للصيد والفروسية لتقديم مجموعة شاملة من المنتجات تغطي 14 قطاعًا رئيسيًا، تشمل أحدث معدات الصيد والفروسية، ومركبات الترفيه الخارجية، ومعدات الصيد بالصقور، وأدوات التخييم ورحلات السفاري، إلى جانب مستلزمات صيد الأسماك والرياضات البحرية، والفنون والحرف اليدوية، وعروض سياحة المغامرات. ومن المتوقع أن يصبح المعرض محطة بارزة في أجندة فعاليات أبوظبي، جامعًا بين التقاليد والابتكار في احتفالية تعكس روح الإمارة الفريدة.

يُشّار إلى أن مركز أدنيك العين؛ حائز على عدد من الجوائز، ويوفر أكثر من 20 ألف متر مربع من المساحات المرنة للفعاليات، والتزامه بالاستدامة البيئية، مما يجعله الوجهة المثالية لهذا الحدث الفريد الذي يُقام بمدينة العين، إذ يُتوقع أن يشهد إقبالاً لافتا من قبل المهتمين برحلات الصيد والقنص والأنشطة البرية.