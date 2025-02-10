تستعرض "يونيفونك"، المنصة الرائدة في حلول تواصُل العملاء والبرمجيات كخدمة (SaaS) في منطقة الشرق الأوسط، منصتها التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض "ليب 2025"، الذي يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بتاريخ 9 إلى 12 فبراير 2025. تأتي هذه المنصة المبتكرة استجابةً للحاجة المتزايدة لدى الشركات لتعزيز كفاءة تواصُلها مع العملاء، وتحسين عملياتها التشغيلية مما يشكِّل خطوة محورية ضمن استراتيجية "يونيفونك" لدمج الذكاء الاصطناعي في حلولها التفاعلية، ودفع عجلة التحول الرقمي في مجال التواصُل والمحادثات.

وتوفِّر مجموعة الأدوات المبتكرة للمحادثات من "يونيفونك" حلولًا متكاملة تمكِّن الشركات من تنفيذ حملاتها التسويقية بفعالية عالية وتحقيق تفاعل سلس ومتعدد القنوات مع العملاء ورفع مستوى رضا العملاء مما يسهم في تعزيز الولاء وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة. كما تتيح هذه الحلول التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إمكانات متطورة لتحليل البيانات، مما يساعد الشركات على تخصيص التجارب وفقًا لاحتياجات كل عميل وبناء علاقات أكثر قوة واستدامة.

ويشهد معرض ليب 2025 عروضًا حية تستعرض الإمكانات المتقدمة لمنصة "يونيفونك" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكِّن الشركات من تحسين كفاءة الأعمال وزيادة تفاعل العملاء وتحقيق عوائد استثمارية أكبر. وتستعرض الشركة مجموعة من أبرز التطبيقات العملية لحلولها المبتكرة تشمل خدمات التسويق التفاعلي التي تتيح للشركات تنفيذ حملات تسويقية موجهة واستعادة العربات المتروكة وتقديم تجارب مخصصة مع إمكانية النقر للوصول لواتساب للتواصل المباشر مما يعكس التزامها بدعم التحول الرقمي وابتكار حلول ذكية تُعيد تعريف تجربة العملاء.

كما تقدم "يونيفونك" حلول متكاملة لدعم العملاء تهدف إلى تمكين الشركات من تحسين مستويات رضا عملائها وإرسال الإشعارات وتوفير الدعم بلغات متعددة لخدمة العملاء من مختلف أنحاء العالم. وفي إطار التزامها بمساعدة الشركات على تحسين تجربة عملائها، تتيح "يونيفونك" خدمة مجانية لتقييم مستوى نضج تجربة العملاء Customer Experience (CX) Maturity Assessment، حيث يقوم فريق من الخبراء المتخصصين بإجراء تقييم شامل يكشف عن رؤى قيّمة تساعد الشركات في تطوير استراتيجيات خدمة العملاء وتحسين أدائها العام.

وقال أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسِّس لشركة "يونيفونك": "نعمل على إحداث تحول جذري في طريقة تفاعل الشركات مع عملائها. وباعتبارنا من الشركات الرائدة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع عمليات التواصُل بمنطقة الشرق الأوسط، نقوم خلال مشاركتنا في معرض "ليب 2025"، باستعراض الإمكانات المتقدمة لحلولنا الذكية التي توفر تجارب مخصصة ومتعددة القنوات بما يعزّز نجاح الأعمال في العصر الرقمي. وبفضل حلولنا المبتكرة، تستطيع الشركات بناء تواصُل أكثر سلاسة وفعالية مع عملائها بما يُساهم في زيادة ولائهم ودفع عجلة النمو المستدام".

علاوة على ذلك، تقدم "يونيفونك" مجموعة متكاملة من الأدوات التي تمكّن عملاءها من توفير تجربة سلسة عبر جميع قنوات التواصُل وتعزيز كفاءة التفاعل وتحسين رحلة العملاء الرقمية. وتعتمد الشركة على تقنيات المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة مختلف مراحل رحلة العميل بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتبسيط عمليات التواصُل وإدارة العمليات اليومية بفعالية عالية. كما تحرص "يونيفونك" على الاستفادة من منصات المراسلات التجارية المتطورة، وفي مقدمتها تطبيق واتساب، لضمان تفاعل أفضل مع العملاء وتنفيذ استراتيجيات تسويقية قائمة على قياس الأداء لتحقيق أقصى عائد ممكن.

وتجسّد مشاركة "يونيفونك" في معرض ليب 2025 التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار التقني وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رقمي عالمي. وسيتيح جناح الشركة للزوار تجربة تفاعلية متكاملة حيث يمكنهم استكشاف لوحة التحكم الموحّدة التي تتيح تحليلات فورية ورؤى دقيقة لتحسين استراتيجيات التواصُل مع العملاء. كما يستعرض الجناح مجموعة من الأدوات والحلول المتطورة بما في ذلك روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصات المراسلة المتقدمة وأدوات التحليل المتطورة وغيرها من الحلول التي تساعد الشركات في المحافظة على ريادتها، وتحقيق نمو مستدام في بيئة أعمال تشهد تحولًا متسارعًا.

تدعو الشركة الزوار إلى زيارة جناحها لاكتشاف الإمكانات الواسعة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات التواصُل مع العملاء لتحقيق نتائج متميزة في عالم الأعمال.

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