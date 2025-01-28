دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، كأحد أبرز الأحداث العالمية في قطاع الرعاية الصحية. يشهد الحدث مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث يجمع قادة السياسات والخبراء والهيئات الصحية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الصحية.

وفي هذا السياق، صرّحت د. سلامة المهيري، مدير إدارة التميز الطبي في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "إن مشاركتنا في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 تعكس إيماننا الراسخ بدور الابتكار العلمي في تطوير القطاع الصحي. نسعى من خلال هذا الحدث إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل بناء شراكات مستدامة مع الجهات الصحية العالمية، وتبادل التجارب والخبرات المتميزة، واستكشاف الحلول المبتكرة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية."

وأكّدت الدكتورة المهيري: "يمثل هذا المعرض فرصة متميزة لتسليط الضوء على إنجازاتنا وبرامجنا الرائدة التي تسهم في دعم القطاع الصحي. كما يعد منصة لتعزيز التعاون مع صناع القرار والخبراء في القطاع الصحي، مما يتيح لنا المساهمة في تحقيق تطورات نوعية تعزز جودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية في مجتمعاتنا."

وشاركت المؤسسة ضمن جناح هيئة الصحة بدبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعلها مع الشركاء والجهات المعنية في القطاع الصحي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المؤسسة على دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، مع التركيز على استكشاف أحدث الحلول التي تدفع عجلة التحول في مجال الرعاية الصحية.

ويمتاز معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بطابعه الاستثنائي، حيث يحتفي بمرور خمسين عاماً على انطلاقه، مما يعزز مكانته كحدث محوري للعاملين في القطاع الصحي حول العالم. وقد رسخ المعرض دوره كرائد عالمي لتبادل الأفكار واستعراض أحدث الابتكارات التقنية، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين من الأطباء والباحثين والمستثمرين وغيرهم من المختصين.

ويتناول المؤتمر مجموعة من المواضيع الصحية الملحّة، مثل إدارة الأمراض المزمنة، مكافحة العدوى، طب الطوارئ، والرعاية الحرجة. كما يشمل المعرض التجاري مشاركة واسعة من قطاعات متعددة، مثل المعدات الطبية، تكنولوجيا المعلومات الصحية، الوقاية الصحية، وغيرها.

ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم التزامها بالتميز الأكاديمي والبحثي، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق تطورات نوعية ومستدامة في القطاع الصحي. وتسعى المؤسسة إلى ترسيخ مكانتها كجهة ريادية قادرة على تشكيل مستقبل القطاع الصحي وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكار الطبي والبحث العلمي.

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